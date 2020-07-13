В Барнауле проходит очередной цикл дезинфекции общественных территорий

С целью снижения риска инфицирования и предупреждения распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией в Барнауле приступили к очередному циклу дезинфекции хлорсодержащими средствами мест общего пользования, подземных переходов и остановочных павильонов.

В четверг, 9 июля, работы велись в местах вероятного скопления людей. Были продезинфицированы подземные пешеходные переходы на площади Октября и на Павловском тракте в районе остановок «Мастерские» и «Панфиловцев». Также обработаны остановочные павильоны в микрорайоне ВРЗ.

Работы по дезинфекции пройдут в течение этой недели на 626 остановках общественного транспорта по всему городу. Стоит отметить, что перед их дезинфекцией специалисты МБУ «Автодорстрой» провели механическую мойку павильонов, а работы по дезинфекции выполняет ООО ДЦ «Биоальтернатива».

В пятницу, 10 июля, приступили к обработке общественных территорий. С утра обработали и дезинфицировали аллею и тротуары по ул. Г. Исакова. В течение дня работали на других общественных территориях, в том числе на площади Мира в Ленинском районе, Ленинградской аллее и в Мизюлинской роще в Индустриальном районе.

Все используемые препараты разрешены к применению, согласованы с Роспотребнадзором и безопасны для горожан. В план работ включены 57 общественных территорий, 3 подземных пешеходных перехода, 626 остановочных павильонов.