В Барнауле идет борьба с купанием в запрещенных местах

8 июля в Барнауле состоялся рейд по пресечению купания в несанкционированных местах с участием представителей органов полиции, МЧС, администрации Центрального района.

На Алтай погреться

Особое внимание в ходе совместного рейда по несанкционированным местам купания уделялось детям, что вполне понятно, ведь именно они, купающиеся без присмотра взрослых, находятся в группе риска. С начала теплого сезона в одном только Центральном районе утонули три ребенка.

Погода стоит жаркая, и на диком пляже, на острове Помазкин, полно народа. Взрослые и дети плещутся в воде, загорают. При появлении представительной комиссии некоторые достают и срочно натягивают на лицо маски. Большинство же продолжает спокойно лежать.

Замечаем двух купающихся девочек. Неподалеку на берегу их дедушка. Он объясняет, что папа и мама сестренок живут и работают на Севере. «Там холодно. Я за ними ездил, привез их, чтобы погрелись на солнышке. Где, как не здесь, на Алтае, можно позагорать?».

— Что же вы детей-то отправляете одних купаться? – интересуются члены комиссии. – Вытаскивайте девочек из воды, пускай загорают. А то сейчас придется составить протокол об административном правонарушении. В Алтайском крае 15 детей утонули в этом году. Вот, возьмите памятку. Не оставляйте детей без присмотра у воды. Вы за них несете ответственность. Ну и в принципе здесь место, запрещенное для купания.

С дедушкой проводят беседу и отпускают с миром, посоветовав приглядывать за внучками.

Не без скандала

Надо отметить, многие отдыхающие восприняли новость о том, что здесь нельзя купаться, с изрядной долей удивления, а кто-то и с раздражением. Хотя, казалось бы, чему тут удивляться, ведь на взъезде на остров на самом видном месте стоит знак «Купаться запрещено», который трудно не заметить.

Женщина, отдыхающая на берегу со спутником и двумя детьми изначально отказывается предъявить документы или назвать фамилию. Когда сотрудник полиции объясняет ей, что варианта только два – установить ее личность здесь или поехать для этого в отдел, она идет на контакт, хотя с претензиями в свой адрес совершенно не согласна. Ни с запретом на купание, ни с тем, что отправляться на пляж, будучи не совсем трезвой – это неправильно.

— Дети купаются где мелко. Я же не сплю, слежу за ними, – говорит женщина. – Мы второй день сюда приезжаем. Какое опьянение? Ну, выпили дома, но всего полторашку. С собой ничего не приносили. В связи с чем вообще закрыты пляжи, установлены знаки? Где людям еще отдыхать летом?

Гражданке объясняют, что в крае действует Указ Губернатора № 44, направленный против распространения коронавирусной инфекции, поэтому пляжи пока закрыты, даже официальные. Так что лучше оставаться на берегу и не лезть в воду. И внимательнее присматривать за детьми.

На женщину составляют протокол об административном правонарушении.

По состоянию на 10 июля в Барнауле погибло на воде 9 человек, 3 из которых несовершеннолетние. Спасено 7 утопающих, в том числе 2 подростка.

Море по колено?

— Профилактические рейды по безопасности людей на водных объектах проводятся с 15 июня по всей территории района, – говорит начальник штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Центрального района Тимур Пискунов. – В рейды мы привлекаем полицию, МЧС, комиссию по делам несовершеннолетних. Раздаем памятки, проводим профилактические беседы, на злостных нарушителей составляем протоколы по ст. 67 или 68 закона № 46-ЗС Алтайского края. Самые распространенные нарушения — это купание в неотведенных местах и распитие спиртных напитков. Нарушителей ждет административный штраф от 300 рублей, либо предупреждение. Если человек адекватно реагирует на замечание, выходит из воды, тогда достаточно предупреждения.

На пляж с родителями

Другая серьезная проблема – дети, купающиеся без сопровождения взрослых. Городской пляж пока официально закрыт в связи с ограничениями, введенными Губернатором из-за коронавируса. Однако и здесь тоже много людей. Детей плескается еще больше, чем на диком пляже.

В воде сотрудники замечают двух девушек и просят их выйти на берег. Выясняется, что им 17 лет и они пришли сюда без родителей, с двумя мальчиками, которые как раз сейчас загорают на берегу.

— Паспорт с собой?

— Зачем? – удивляются девушки.

— Как зачем? Вы разве не знаете, что согласно Закону Алтайского края № 99-ЗС несовершеннолетним без сопровождения взрослых на водных объектах находиться запрещено? Мало того, что пляж в принципе закрыт, и даже взрослым нельзя находиться в воде, а вы еще и несовершеннолетние.

— Но там глубина-то всего ничего.

— На такой глубине совершенно спокойно тонут 15-летние подростки. Уже было несколько смертельных случаев в этом году. Загорать загорайте, но в воду не заходите.

Тем временем, сотрудники полиции связываются с родителями девочек, чтобы они приехали на пляж. Правда, выясняется, что живут они на другом конце города. Так что езда займет много времени. Поэтому девушек решают доставить в участковый пункт полиции. А родители уже подъедут туда и заберут дочерей. Заодно на них составят протокол об административном правонарушении.

— Согласно закону, ребенок младше 18 лет, не должен находиться на водоеме без сопровождения взрослых, – поясняет Тимур Пискунов. – Если мы выявляем несовершеннолетних на водных объектах, то совместно с органами полиции и комиссией по делам несовершеннолетних производим изъятие детей с водоемов, после чего передаем их родителям. Надзорные органы составляют протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. По ней также предусмотрены административные штрафы от 500 рублей. Возможно, каждый изъятый с водоема несовершеннолетний ребенок – это чья-то спасенная жизнь.

В ходе рейда составили два акта об административном правонарушении. Два подростка находились без сопровождения взрослых в нарушение Закона Алтайского края № 99-ЗС. В отношении девяти несовершеннолетних приняли меры по недопущению нахождения на воде.