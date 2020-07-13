Старший тренер Центра спортивной подготовки края по лыжным гонкам о задачах на предолимпийский сезон

9 июля наши ведущие лыжники Яна Кирпиченко и Никита Денисов уехали на тренировки в Рыбинск вместе с тренером ЦСП Алтайского края Артемием Гельмановым.

Женская психология

Артемий Гельманов родом из Улан-Удэ, но уже давно живет в Барнауле. Сколько именно, даже с ходу и вспомнить не может. «Тогда еще бензин был по 14,50», – пытается сориентироваться он. Гельманов приехал из Бурятии благодаря нашему известному тренеру Виктору Ткаченко, встретил тут свою любовь, женился да так и остался. Сейчас работу с лыжниками края, главным образом с Яной Кирпиченко, он совмещает с должностью старшего тренера юниорской сборной России, где готовит к стартам девчонок.

Перед отправлением на сбор мы встретились с Гельмановым на лыжно-биатлонном комплексе УОР.

— Артемий Владимирович, в этом году в сборной России два лыжника с Алтая: Яна Кирпиченко кандидат во взрослую команду, а Никита Денисов в основе юношеской. Хороший показатель?

— Да, особенно при нынешних условиях. Сейчас немного детей идет лыжами заниматься. Вид спорта непростой, на выносливость, детям неинтересно, не все хотят терпеть. А результат тут приходит не сразу.

— На вас как на тренера, получается, тройная нагрузка.

— Не совсем. У Никиты Денисова своя программа, он тренируется под руководством наставника своей сборной Александра Кравченко. Он предоставил план, в соответствии с которым здесь, в Барнауле, с Никитой работает отец Виталий Денисов (известный лыжник, призер чемпионата мира, участник Олимпийских игр. – Прим. авт.). Результаты Никиты показывают, что он работает в правильном ключе, раскрывается как профессиональный спортсмен, виден задел на будущее. Что касается Яны и юниорской сборной, которую я тренирую, то с совмещением проблем не будет. Бывало, Яна и раньше, готовясь с другим тренером, приезжала ко мне на некоторые занятия, и я не скажу, что то, что даю юниоркам, казалось ей легко. У женщин и юниорок программы идентичны, разница только по времени тренировок.

— Для вас это какой сезон в сборной?

— Седьмой. В сборную я попал вместе с Яной. Ее взяли в юниорскую команду, а меня в тренерский состав. Яна выросла, я пока там же (улыбается. – Прим. авт.).

— Сложно с юниорками?

— В плане тренерской работы ничего нового и сложного. Более напряженно с точки зрения психологии. Это женский коллектив, девчонки часто зацикливаются на каких-то мелочах, на которые и внимания обращать не надо. С мужчинами в этом плане намного проще. Плюс возраст такой – кто-то учится, кто-то влюбляется, кто-то замуж выходит. Не все выдерживают, но это спорт, остаются и закаляются сильнейшие.

Не прислушались к мнению

— Если про психологию говорить – как на Кирпиченко повлияло то, что ее в этом году отцепили от централизованной подготовки со сборной, где она была два года?

— Положительно. Она не унывает. У нее большой фундамент наработан и, думаю, любую программу сейчас дай, будет прогресс.

— Для себя как объясняете, почему с ней так обошлись?

— Видимо, не было понимания спортсмен-тренер. Яна высказывала мнение, Маркус Крамер (один из тренеров сборной, в группу которого входила Кирпиченко. – Прим. авт.) не прислушивался, была другая позиция. Может, правильно, он все-таки тренер, но мне кажется, если бы обратил внимание на ее слова, было бы лучше.

— Еще писали, что в команде просто нужно было место для Анны Жеребятьевой, девушки нашего ведущего лыжника Александра Большунова.

— Это точно не так. Аню я знаю хорошо, она тоже прошла через юниорскую команду. Сильная, талантливая лыжница. Да, сейчас, может, не в тех кондициях, но, думаю, еще раскроет потенциал.

— А как прокомментируете слова президента федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о том, что Яну не взяли в воспитательных целях?

— Видимо, имелось в виду, что Яна может выступать гораздо сильнее, соперничать и с Белоруковой, и с Непряевой.

— Каким будет этот сезон для вас как для тренера и для Кирпиченко?

— После сборов в Финляндии там же будут отборочные старты на этапы Кубка мира. Надеюсь, Яна это испытание пройдет, главное, не заболеть. Грядущий сезон предолимпийский, и ключевым является чемпионат мира. Для Яны еще – Всемирная Универсиада в Швейцарии. Это основные турниры. У юниорок ключевой старт – тоже чемпионат мира.

Нужна школа

— В прошлом году в краевом биатлоне появились новые имена и хорошие результаты: Олег Домичек и Даниил Серохвостов блеснули на чемпионатах мира и олимпиадах по своему возрасту. В лыжах такого стоит ждать?

— В этом году – не уверен. Хотелось бы, чтобы у нас появилась специализированная школа – если не лыжная, то хотя бы зимних видов спорта. В соседнем Новосибирске уже больше 20 дней назад начались сборы для детей 2010 года рождения. А у нас старшие ребята, 2008 года, вообще еще не тренируются.

— Но в биатлоне же при этом люди появились?

— Там и федерация по-другому работает, появились другие зарплаты у тренеров. В лыжах, увы, такого нет. Конечно, не везде так. В селе Алтайское появилась прекрасная база, там и дети пошли.

— Почему в России при лучших результатах в лыжах больше популярен биатлон?

— Его больше показывают по ТВ. Дмитрий Губерниев любит биатлон, а Елена Вяльбе любит Губерниева. На самом деле, вокруг биатлона слишком много пиара. Наши спортсмены еще финишировать не успели, а к ним уже все бегут с микрофонами. У норвежцев есть правило – после финиша в течение часа к спортсмену никто не подходит. А у нас все в режиме реального времени.