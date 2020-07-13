Специалисты СГК устранили основную часть повреждений, выявленных во время опрессовки по контуру ТЭЦ-2

Специалисты Сибирской генерирующей компании завершили гидравлические испытания и большую часть последующих ремонтов в контуре ТЭЦ-2. Энергетики проверили на прочность и плотность 590 километров тепловых сетей, нашли 246 повреждений. Основные дефекты — те, которые влияли на подачу горячей воды жителям, – уже устранили.

В СГК отмечают, что нынешним летом, в период гидравлических испытаний, на трубопроводах обнаружили на 60 дефектов меньше, чем в прошлом году. Постепенное уменьшение повреждений на тепловых сетях — один из прогнозов прошлого года, когда объем вложений в обновление тепловых сетей Барнаула впервые удалось увеличить в три раза. С участками, которые вошли в ремонтную кампанию 2019 году, в эту опрессовку никаких проблем не было. Однако степень износа оставшихся тепловых сетей по-прежнему высокая: большая часть из них уже отработала свой 30-летний срок эксплуатации. По состоянию на 10 июля, 246 дефектов были обнаружены на этих трубопроводах. 187 удалось полностью устранить.

Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом количество повреждений уменьшилось, их сложность на некоторых объектах возросла. Например, на проспекте Калинина, улицах Петра Сухова, Малахова энергетики продолжают устранять повреждения, которые осложняют запуск горячей воды. Так, в районе дома № 70 на улице Петра Сухова специалистам для подачи горячей воды предстоит поменять 75 метров тепловых сетей в рамках текущего ремонта. Это в разы больше обычного – как правило, меняют от 3 до 10 метров, делая это оперативно. Появление такого серьезного дефекта на улице Петра Сухова энергетики не предвидели, поэтому в списке участков для капитального ремонта его нет. Сейчас главная задача – сделать качественный текущий ремонт, который обеспечит максимальную надежность в зимний период, – подчеркивают в компании.

Еще одна причина того, почему в некоторых домах нет горячей воды: большой объем работ на нескольких участках капитального ремонта. Часть капитальных ремонтов энергетики начали вместе со вторым этапом профилактики тепловых сетей. Основную часть работ на объектах на улицах Сизова и Глушкова, проспекте Социалистическом удалось завершить во время испытаний, а оставшиеся задачи постараются решить в ускоренном темпе.

Энергетики круглосуточно проводят мониторинг текущей ситуации и продолжают запуск горячей воды сразу после завершения работ. Утром 10 июля под отключением еще оставались 40 жилых домов, два детских сада и одна школа. Адреса неподключенных объектов отмечены на карте желтым и оранжевым цветами, с указанием даты включения.

С понедельника, 13 июля, начинаются гидравлические испытания тепловых сетей в контуре ТЭЦ-3. Сначала энергетики в течение восьми дней будут проверять трубопроводы на прочность под большим давлением, а затем приступят к устранению найденных повреждений и капитальным ремонтам в контуре станции. Для этого на весь период будет ограничена подача горячей воды.

Гидравлические испытания тепловых сетей – с 13 по 20 июля – будут проводиться с использованием в трубопроводе воды комнатной температуры. То есть в случае ее залпового выброса или выхода на поверхность из-за повреждения она не будет представлять опасности для людей. За время опрессовки энергетики проверят 970 км магистральных и внутри-квартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в Индустриальном, Центральном и Ленинском районах. К этим коммуникациям подключены 1328 многоквартирных домов, 92 детских сада, 49 школ, 344 административных здания и частный сектор. На этот период будет временно прекращена подача горячей воды.