Шоссе Ленточный бор расширят до четырех полос

С 12 июля начнется реконструкция шоссе Ленточный бор на участке от Южного тракта до моста через Барнаулку. Для проведения работ по расширению проезжей части будет частично ограничено движение на въезд в город, в обратном направлении полоса останется открытой. Участок длиной 4,5 км планируют обновить до конца 2020 года.
На время реконструкции шоссе Ленточный бор изменится движение общественного транспорта.Фото Андрея Чурилова
Необходимость расширения объездной дороги назревала давно, поскольку трасса уже много лет работает в режиме перегрузки. При технической возможности пропускать не более шести тысяч машин в сутки, по дороге проезжает около 15 тысяч автомобилей! Отсюда постоянные заторы и медленное движение, особенно в часы пик. Расширение дороги до четырех полос позволит ликвидировать «бутылочное горлышко» и тем самым обеспечить нормальный режим движения транспорта.
Напомним, что объездная дорога ремонтировалась в несколько этапов. В 2017 году был завершен капитальный ремонт путепровода с подходами, в 2019 году началась реконструкция участка протяженностью 800 метров и мостового перехода через Барнаулку. Завершить эти работы подрядная компания «Барнаульское ДСУ № 4» планировала в октябре этого года, но сумела окончить к 10 июля – в конце месяца объект будет сдан в эксплуатацию.
— Изначально в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реконструкция участка от Южного тракта до моста планировалась на 2020-2021 годы. Но в связи с тем, что мы ускоренно провели аукцион по выбору подрядной компании, раньше срока завершили реконструкцию двух участков дороги и мостового перехода через Барнаулку, федеральный центр выделил дополнительное бюджетное финансирование на этот год, – рассказал заместитель начальника Алтайавтодора по строительству, качеству и техническим вопросам Евгений Строганов. – Совместно с порядной компанией, выигравшей аукцион, мы приняли решение о возможности проведения реконструкции этой дороги до конца текущего года. Ожидаем, что 235 млн рублей в ближайшее время поступят в Алтайский край, и как только это произойдет, дорожники приступят к работам.
450 млн руб. – стоимость реконструкции объездной дороги.
По словам начальника «Северо-Восточного ДСУ» Сергея Сивца, участок объездной дороги будет расширен до четырех полос, ширина проезжей части увеличится с нынешних 7 метров до 15. Кроме того, будут устроены автобусные остановки с заездными карманами и автопавильонами. Для пешеходов построят переходы и тротуары для подхода к остановочным павильонам. Для обеспечения безопасности дорожного движения будет установлена интеллектуальная система освещения, реагирующая на естественную освещенность.
В течение нескольких дней после закрытия дороги будет осуществляться мониторинг интенсивности движения на объездной дороге. По результатам этого обследования городские службы скорректируют работу светофоров на пересечении с Южным трактом и улицей Кутузова, чтобы уменьшить пробки на реконструируемом участке.