Шоссе Ленточный бор расширят до четырех полос

С 12 июля начнется реконструкция шоссе Ленточный бор на участке от Южного тракта до моста через Барнаулку. Для проведения работ по расширению проезжей части будет частично ограничено движение на въезд в город, в обратном направлении полоса останется открытой. Участок длиной 4,5 км планируют обновить до конца 2020 года.

Необходимость расширения объездной дороги назревала давно, поскольку трасса уже много лет работает в режиме перегрузки. При технической возможности пропускать не более шести тысяч машин в сутки, по дороге проезжает около 15 тысяч автомобилей! Отсюда постоянные заторы и медленное движение, особенно в часы пик. Расширение дороги до четырех полос позволит ликвидировать «бутылочное горлышко» и тем самым обеспечить нормальный режим движения транспорта.

Напомним, что объездная дорога ремонтировалась в несколько этапов. В 2017 году был завершен капитальный ремонт путепровода с подходами, в 2019 году началась реконструкция участка протяженностью 800 метров и мостового перехода через Барнаулку. Завершить эти работы подрядная компания «Барнаульское ДСУ № 4» планировала в октябре этого года, но сумела окончить к 10 июля – в конце месяца объект будет сдан в эксплуатацию.

— Изначально в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реконструкция участка от Южного тракта до моста планировалась на 2020-2021 годы. Но в связи с тем, что мы ускоренно провели аукцион по выбору подрядной компании, раньше срока завершили реконструкцию двух участков дороги и мостового перехода через Барнаулку, федеральный центр выделил дополнительное бюджетное финансирование на этот год, – рассказал заместитель начальника Алтайавтодора по строительству, качеству и техническим вопросам Евгений Строганов. – Совместно с порядной компанией, выигравшей аукцион, мы приняли решение о возможности проведения реконструкции этой дороги до конца текущего года. Ожидаем, что 235 млн рублей в ближайшее время поступят в Алтайский край, и как только это произойдет, дорожники приступят к работам.

450 млн руб. – стоимость реконструкции объездной дороги.

По словам начальника «Северо-Восточного ДСУ» Сергея Сивца, участок объездной дороги будет расширен до четырех полос, ширина проезжей части увеличится с нынешних 7 метров до 15. Кроме того, будут устроены автобусные остановки с заездными карманами и автопавильонами. Для пешеходов построят переходы и тротуары для подхода к остановочным павильонам. Для обеспечения безопасности дорожного движения будет установлена интеллектуальная система освещения, реагирующая на естественную освещенность.

В течение нескольких дней после закрытия дороги будет осуществляться мониторинг интенсивности движения на объездной дороге. По результатам этого обследования городские службы скорректируют работу светофоров на пересечении с Южным трактом и улицей Кутузова, чтобы уменьшить пробки на реконструируемом участке.