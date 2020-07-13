С детьми надо дружить: традиции и принципы воспитания в семье Жарковых

Помимо июльского у Жарковых свой, персональный День семьи, любви и верности, который совпадает с днем рождения их семьи. В сентябре супруги отметят 30-летие совместной жизни.

Больше друзья

Это официально Жарковы вместе 30 лет – на самом деле гораздо больше. В 15 лет познакомились (жили в одной деревне в Первомайском районе), когда исполнилось по 19, поженились и через год уже нянчили первенца Дмитрия. Спустя время семья значительно увеличилась – родились погодки Вадим и Мария.

— Не сказать, чтобы мы когда-то планировали много ребятишек, но так сложилось, и мы этому очень рады, – признается многодетная мама Ирина Жаркова. – Знаете, 90-е годы были очень тяжелыми для всех, в том числе и для нас. Случалось всякое. Растили первенца, в 1998 и 1999-м родились еще двое ребятишек, и все наладилось, стабилизировалось во всех отношениях.

Ирина Юрьевна признается, что особо похвастаться ей нечем – у них самая обычная семья, без выкрутасов. Живут, работают, воспитали детей, теперь заботятся о внуках. Но ведь счастье таится в обыкновенных вещах.

— Для меня главное, что дети стали достойными людьми, – говорит Ирина Юрьевна. – У всех хорошие профессии, что называется, для людей. Старший сын в аварийной бригаде в Барнаульском водоканале работает, младший – в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю, он огнеборец, дочка – повар-кондитер. Сейчас она, правда, в декретном отпуске, но и там находит, чем занять руки. Для меня самое дорогое, что они приносят пользу.

В семье уже давным-давно поменялись социальные роли. Родители и дети превратились в настоящих друзей, которые способны друг друга поддержать, решить проблемы, дать совет с высоты приобретенного опыта или с точки зрения современности. Но принять, что дети выросли, Жарковым-старшим оказалось непросто.

— Ко всем отношение всегда было одинаковое, никого не выделяли. Только когда дочку, помощницу мою главную, замуж выдавала, стресс сильный испытала. Не понимала, как я дальше жить буду без нее. Ничего, привыкли, – улыбается Ирина. – Я все думала, она хрупкая такая, слабая, а сейчас смотрю – хорошо семью ведет, со всем справляется. Далеко не уехала – рядом живет, в гости постоянно друг к другу ходим.

350 супружеских пар Алтайского края, большинство из которых – многодетные, награждены медалями «За любовь и верность» за последние 11 лет. В этом году их удостоена 31 семья, в том числе Жарковы.

Три гордости

О каждом из детей супруги могут говорить бесконечно много, раскрывая их сильные стороны, по-доброму хвалясь успехами.

Вот старший сын в детстве демонстрировал все задатки офисного работника – аккуратен, строг с документацией, эрудирован.

— А буквально год назад поинтересовался, почему это мы не отдали его в кулинарный техникум – уж очень ему нравится готовить, – рассказывает Ирина Жаркова. – Если посуду специально для него подаришь, радости предела не будет. К этому и дочек своих приучает – они всей семьей всегда садятся, например, за лепку пельменей. Мария, пока в декрете, тоже заморозку делает, говорит, ну не сидеть же без дела!

Это, видимо, в них мамина кровь, – она тоже любит хлопотать на кухне и делает это умело. Самое любимое блюдо, которое Жарковы-младшие готовы есть ежедневно – борщ: ох, и отменный получается! В свою очередь у Ирины эти навыки от бабушки, она была хохлушка и знала толк в сытном и вкусном столе.

Младший же сын стопроцентно папин. Мужчины уже не первый год конкурируют за место в гараже.

— Он автослесарь, как отец. Для него разобрать-собрать любо-дорого. Даже если новенькая машина, все равно переберет, смажет каждый винтик. Все замараться ему только и охота, – шутливо сетует заботливая мама. – Он в ремонт техники стал вникать с 13-ти лет. Уже тогда понимали, что у него это увлечение навечно. Теперь уже навыки отточил – ремонт любой сложности может произвести. Отец ревнует – практически совсем вытеснил из гаража. Но тем не менее знаю, что гордится им. Как-то в такси ехал, с водителем разговорился, и тот начал хвалить одного механика в частном секторе. Оказалось, нашего Вадима. Как тут останешься равнодушным, если уже в таком возрасте его как мастера рекомендуют?

Главное – слушать

Пример подражания у Ирины Жарковой всегда был перед глазами – это бабушка с дедушкой научили разговаривать друг с другом, уметь выслушать и высказать свои проблемы, обходить острые углы и уважать каждого члена семьи.

— Оттуда у нас есть традиция собираться на все праздники, дни рождения да даже в выходные дни, просто так. Они всегда ждут нас, случается, ревнуют друг к другу, когда к кому-то чаще получается заглядывать.

Казалось бы, все уже давно взрослые, можно начать посвящать время себе, а у Жарковых не выходит. Ирина даже перешла на более скромную должность, чтобы побольше времени оставалось на общение с близкими. Последнее из начинаний, ориентированных на семью, – строительство детской площадки прямо у дома, чтобы внучата могли активно проводить время и всегда оставаться под присмотром.

Общественная работа – одна из семейных традиций Жарковых. Ирина шесть лет возглавляла совет ТОС «Докучаевский». В микрорайоне при непосредственном участии семьи создано шесть детских и спортивных площадок, пять уголков отдыха. В 2009 году по ее инициативе при поддержке активных жителей и администрации Ленинского района установлены шесть памятных знаков Героям Советского Союза и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.