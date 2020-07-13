Непозволительная роскошь: от чего зависит тариф на текущее содержание жилья

В отличие от тарифа на отопление или холодную воду, которые имеют фиксированную величину по всему городу, тариф на текущее содержание дома разный в каждой многоэтажке. Поэтому некоторые жильцы и негодуют: почему они должны платить больше, чем их соседи? Действительно, почему?

Хорошо, но дорого

В редакцию «Вечернего Барнаула» обратилась жительница дома на Павловском тракте, 76а, Екатерина Кузнецова с жалобой на свою управляющую компанию, которая увеличила тариф на текущее содержание дома с 8,05 руб. за 1 кв. м жилплощади до 10,04 руб. Обосновывая тем, что такой высокий тариф чуть ли не разоряет жильцов, она требовала через газету добиться от УК восстановления тарифа на прежнем уровне – 8,05 руб. Забегая вперед, сразу скажу, что очно-заочное голосование было проведено по закону, с соблюдением необходимых формальностей, а протокол доступен на сайте ГИС ЖКХ. На вопрос, есть ли претензии к работе управляющей компании и объему текущего ремонта, Екатерина Николаевна ответила отрицательно:

— Нет, как они работают – меня устраивает. А вот то, что много денег берут – совершенно нет, – объяснила мне пенсионерка.

О претензиях к тарифной политике управляющей компании «Жемчужина» ее директор Ирина Сальникова узнала только от журналиста «ВБ», поскольку жительница недовольств напрямую не высказывала. При этом Ирина Николаевна терпеливо разъяснила мне, а вслед и нашей героине – Екатерине Кузнецовой – на что идут собираемые деньги. Это благоустройство территории, содержание дворника, оплата вычислительному центру за печатание квитанций, управленческие расходы, а главное – работа аварийно-диспетчерской службы, текущий ремонт и подготовка общедомового имущества к зиме, на которые идет половина собранных средств.

Конечно, для одинокой пенсионерки, проживающей в трехкомнатной квартире и получающей небольшую пенсию, платить 700 руб. за текущее содержание – это ощутимо. Но что такое эти же 700 руб. в масштабах всего дома, на подготовку которого к зиме необходимо более 30 тыс. руб.!

Зона ответственности

Собственники имеют полное право требовать от своей управляющей компании выполнения комплекса работ по текущему содержанию дома. Но все эти мероприятия они должны оплачивать в полном объеме – это зона ответственности проживающих. Однако зачастую, как в случае с обратившейся в редакцию пенсионеркой, требования жильцов не подкрепляются их готовностью финансировать свои желания. Поэтому возникают ситуации, когда собственники требуют установить видеонаблюдение по периметру дома за счет средств текущего содержания, при этом не соглашаясь на сокращение объемов работ по другим направлениям. Особенно продвинутые граждане и вовсе начинают качать права, в частности муниципальным УК. Мол, отказаться от обслуживания дома не сможете, а если не выполните часть планового ремонта – напишем жалобу в Государственную жилищную инспекцию. Они заставят. У надзорных органов жесткая политика: есть закон – значит надо выполнять, а возникающие у компаний финансовые сложности расцениваются как их предпринимательские риски.

— У нас на обслуживании есть дом, в котором тариф на текущее содержание составляет 7,48 руб., при этом ежегодно работ выполняется на 10 руб. с 1 кв. м, – рассказывает директор МУП «ЖЭУ № 30» Валерий Линьков. – Отчетные документы с указанными там убытками для компании и актами выполненных работ мы предъявляем жителям, но ситуацию это не меняет: тариф не повышается. На одном из самых больших домов, в котором 14 подъездов, в 2019 году был определен план работ, но по обращению жителей в жилищную инспекцию нас заставили выполнить частичный ремонт отмостки в ущерб обновлению подъездов.

Дефицит бюджета

В управляющей компании «Центральная» на обслуживании 58 домов, подавляющее большинство которых давно перешагнуло полувековой рубеж. Техническое состояние четырех- и пятиэтажек далеко до идеального, поэтому требует постоянных и крупных вложений. Только вкладываться в ремонт никто не торопится.

— В старых домах не более трех-четырех подъездов, а квартиры имеют хорошую площадь – это влечет за собой большие расходы собственников на текущее содержание. В этом главная причина высоких начислений, – объясняет Владимир Кучев, директор УК «Центральная». – Приведу пример: в пятиэтажке на Димитрова, 85а, тариф составляет 12 руб., но дом настолько «убитый», что этих денег недостаточно для проведения необходимого ремонта. Более того, собираемость платежей по текущему содержанию составляет 10%, а наши расходы на его проведение – 40%. При этом жители еще подают на компанию в суд, по решению которого однажды нас уже обязали провести ремонт перекрытия в одной из квартир, поменять дверь и установить окна, хотя в обязанности УК входит только содержание общего имущества.

Тарифы на текущее содержание жилья в Барнауле: минимальный — 3,61 руб (Пролетарская, 69), максимальный — 36,83 руб (Крупской, 86).

Экономика, да и только

Важно понимать: чем старше дом, тем больших затрат он требует. За 10-рублевый тариф управляющая компания, какой бы ответственной она ни была, не сможет залить новый фундамент, отремонтировать подъезды и постричь газоны. Хотите красиво жить – будьте готовы раскошелиться. Сейчас обслуживание домов ведется по принципу «УК делает – жители платят». Сколько денег собственники сдали – на эту сумму и проведут сезонные работы сотрудники управляющей компании. А цены на услуги нынче «кусачие», не говоря уж о стоимости строительных материалов.

— Собственники, высказывая недовольство «высоким», по их мнению, тарифом на текущее содержание жилья, ссылаются на рекомендательный тариф в 9,38 руб., который был принят 10 лет назад. И раз с тех пор он не актуализировался, значит, он до сих пор экономически обоснован. Но это не так, – отметили специалисты комитета ЖКХ. – Сейчас наш комитет высчитывает адекватный тариф для нанимателей жилых помещений и домов, не установивших уровень платы с 1 кв. м. Надеемся, что жители домов, где тариф объективно занижен, прислушаются к нашим рекомендациям, ведь от этого зависит качество их жизни.