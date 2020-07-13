Глава Барнаула принял участие в работе краевой комиссии по предупреждению ЧС

9 июля меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции рассмотрели на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Алтайском крае.

Участие в работе комиссии приняли руководители краевых ведомств, в режиме видеоселекторной связи – глава Барнаула Вячеслав Франк и главы других муниципальных образований региона.

Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что складывающаяся на сегодняшний день в крае эпидситуация заставляет принимать дополнительные меры, направленные на защиту жителей Алтайского края от опасного заболевания.

На 10 июля в Алтайском крае выявлено 240 инфицированных, выздоровели 109 пациентов, зарегистрировано 2 смертельных случая, один из них от COVID-19. Всего в крае инфицированных – 5361, выписаны по выздоровлении – 3676, всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение, – 1566 человек.

— Я обращаюсь в первую очередь к главам местного самоуправления, к коллегам, которые работают по отраслевым направлениям, специализируются по этой теме, – органам Роспотребнадзора, внутренних дел, МЧС с просьбой вернуться к тому, что довольно неплохо работало у нас на самых первых этапах. Это формирование межведомственных рабочих мобильных групп, которые в состоянии ходить и предупреждать, проверять те места, которые могут быть источниками распространения инфекции, — поставил эту задачу как первоочередную всем уровням власти Виктор Томенко.

Обратился к участникам совещания и министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов:

— С чем мы сегодня столкнулись, так это с массовым пренебрежением элементарными санитарными нормами. Мы видим отсутствие соблюдения масочного режима даже в поликлиниках – люди не думают, что могут находиться в небезопасных условиях. Отсутствие социального дистанцирования, пренебрежение масками в скученных пространствах, которые позволяют ограничить передачу инфекции. Все это привело, на наш взгляд, к массовому распространению COVID-19 сначала в густонаселенных пунктах (городах Барнауле, Рубцовске), а затем и в районах края. Усиление мер необходимо, их надо реально исполнять, а не отчитываться на бумаге.

Глава Минздрава сообщил, что на этой неделе в крае дополнительно развернули 246 коек. В Михайловском и Тальменском районах начали работать два дополнительных ковидных госпиталя (по 20 коек каждый) для пациентов, у которых заболевание протекает в легкой форме. Принято решение открыть в Змеиногорском районе на базе инфекционного отделения еще один дополнительный госпиталь.

— Мы зашли в достаточно серьезный эпидпроцесс, и тяжесть заболевания усугубилась – мы видим тяжелых пациентов, которых сегодня не можем транспортировать из районов. Реанимационную помощь начинаем оказывать в районах края. Мы заходим на пиковые показатели – это такой индикатор, который характеризует течение эпидпроцессов. Надеемся, что в течение этой и следующей недели зафиксируем эти показатели, но при этом они крайне тяжелые для системы здравоохранения, – отметил Дмитрий Попов.

О принятых мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территориях Михайловского и Ребрихинского районов доложили руководители муниципальных образований Евгений Юрьев и Людмила Шлаузер, – сообщает официальный сайт региона.

Виктор Томенко: «Если простые правила будут выполняться, то есть вероятность, что мы быстрее пройдем пик заболеваемости и уйдем на снижение».