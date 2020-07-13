Экзамены проходят с соблюдением социальной дистанции

Июль 13 13:33 2020

В пятницу, 10 июля, более двух тысяч барнаульских школьников сдавали Единый государственный экзамен по профильной математике. Для них было организовано 18 пунктов проведения ЕГЭ.

На выполнение работ по математике профильного уровня было отведено 3 часа 55 минут.
Фото Андрея Чурилова

Согласно расписанию ЕГЭ в 2020 году математика базового уровня была исключена из списка предметов. Экзамен сдавали только те, кому они необходимы для поступления в вузы. В Барнауле это 2330 выпускников.

— С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по проведению ЕГЭ, была обеспечена социальная дистанция между обучающимися не менее полутора метров, а также в аудитории находились от 8 до 12 человек. Все пункты проведения экзамена были оснащены бесконтактными термометрами для измерения температуры на входе и антисептиками для обработки рук. Педагоги и наблюдатели, присутствующие на экзамене, использовали маски и перчатки, — подчеркнула заместитель руководителя городского комитета по образованию Наталья Михальчук.

В начале недели, 6 и 7 июля, прошел самый массовый из всех экзаменов — по русскому языку. Не обошлось без сложностей: общественные наблюдатели выявили во время ЕГЭ по русскому три нарушения. В Барнауле и Заринске у троих сдающих были обнаружены телефоны, и один школьник краевой столицы пронес на экзамен шпаргалку. Решением Государственной экзаменационной комиссии результаты экзамена у нарушителей аннулированы без права пересдачи в этом году.

– Сегодня шпаргалка для ребенка – это значит отложить экзамены до следующего года, то есть в этом году двери высших учебных заведений будут для него закрыты, – констатирует начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Минобрнауки Алтайского края Наталья Полосина. – Сдавая математику, формулы держим в голове. Телефоны лучше вообще оставить дома, чтобы не иметь соблазна заглянуть туда, куда не следует. Родителям надо, прежде всего, успокоить ребенка, чтобы он не волновался и от этого не поднялись температура или давление, дать ребенку хорошо выспаться и позавтракать. Обстановка в аудиториях достаточно доброжелательная. Нужно просто собраться.

По результатам медицинского обследования перед прошлым экзаменом у пяти человек обнаружилась повышенная температура, они сдадут ЕГЭ в резервные дни. Заболевших ни среди детей, ни среди преподавателей нет.

Всего по Алтайскому краю в этот день работали 103 пункта приема экзаменов, сдавали ЕГЭ почти 6 тысяч выпускников региона.
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