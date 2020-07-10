Впервые на Алтае пройдет День Просветителя

4 сентября 2020 года в Алтайском крае проведут День просветителя. Он должен стать региональной площадкой для совершенствования профессионального мастерства педагогов, решения актуальных проблем в обучении и воспитании.

День просветителя предваряет собой Дни образования на Алтае, которые традиционно проходят в сентябре.

Дата проведения выбрана неслучайно: мероприятие состоится накануне дня рождения выдающегося отечественного просветителя Адриана Митрофановича Топорова, имя которого носит Алтайский институт развития образования. Сегодня традиции народного просвещения, заложенные Адрианом Топоровым и его учеником Степаном Титовым, продолжают наши современники – педагоги, ставящие перед собой цель дать знание широким слоям общества.

В рамках Дня просветителя алтайские учителя обменяются лучшими педагогическими практиками, которыми богаты школы, вузы, средние профессиональные и специальные учебные организации.

Учредители мероприятия: Министерство образования и науки Алтайского края, Алтайский институт развития образования им. А.М. Топорова.

Участники Дня Просветителя могут представить свои материалы в форме доклада, доклада с презентацией, мастер-класса, выставки, стендового доклада. Форму предоставления материалов участники выбирают самостоятельно. До 15 августа необходимо выслать материалы в оргкомитет мероприятия (по электронной почте: prosvetitel@iro22.ru).