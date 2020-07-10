Студенты педвуза изучают и очищают известные природные источники Алтайского края

В Алтайском государственном педагогическом университете началась реализация проекта «Родники нашей памяти».

Студенты педуниверситета проведут исследования родников, приведут в порядок территорию вокруг них, запишут легенды и истории, связанные с родниками. Для выездов сформирована небольшая группа из студентов, магистрантов и аспирантов исторического факультета.

14 июля ребята отправятся на первый объект и до 22 июля будут ездить по региону: в плане у них восемь природных родников. Предварительно научный руководитель проекта профессор АлтГПУ Ольга Труевцева посетила водные объекты и согласовала виды и объемы необходимых работ, места для проживания студентов.

Культура родников

Обычно изучением родников занимаются гидрологи, географы, экологи, а в алтайском вузе эту тему развивает профессор кафедры культурного наследия и туризма. Свой интерес Ольга Труевцева объясняет так:

— Если мы хотим сохранить нашу планету, то экологом должен стать каждый. Но здесь есть и прямой профессиональный интерес. К одним источникам приходят только для того, чтобы набрать чистой воды, а к другим – чтобы излечить душу. Постепенно происходит сакрализация таких источников, которая на протяжении десятилетий обогащается традициями, легендами, этическими нормами поведения. У большинства источников, которые называют святыми, со временем формируется материальная инфраструктура: каптажи, купальни, часовни. На днях нам удалось познакомиться с матушкой Василисой, которая уже не одно десятилетие заботится о святом ключе на горе Синюхе. По ее словам, этот источник почитают не только православные, но и мусульмане, буддисты и представители других конфессий из разных стран. Ведь трепетное отношение к родникам зародилось задолго до появления мировых религий.

Легенды и современность

Первым объектом на маршруте станет святой источник на территории Свято-Данииловского подземного монастыря, построенного в начале ХХ века. Он находится между селами Среднекрасилово и Староглушенка Заринского района в пойме Чумыша на крутом склоне оврага. Подземный комплекс создавался по образу Киево-Печерской лавры монахом Даниилом и его добровольным помощником из местных жителей. Возрождением дореволюционной обители занимается благочинный Заринского церковного округа протоиерей Андрей Ушаков.

Пещеры располагаются на глубине трех-пяти метров от поверхности, общая длина ходов около 250 метров. В последние 20 лет из-за особенностей строения здесь несколько раз обрушивались своды, так что сам подземный монастырь находится не в лучшем состоянии. Студентам АлтГПУ предстоит очистить территорию святого ключа от бытового мусора, отремонтировать купальню и лестницу, ведущую к источнику.

Следующим объектом экспедиции станет святой источник Александро-Невского пещерного скита близ села Жуланиха, известный с начала ХХ века. Возле почитаемого родника в пещерах селились монахи, образовавшие подземный скит, вошедший в Томскую епархию. В 1919 году все 22 обитателя скита были расстреляны и похоронены местными жителями в братской могиле у святого источника. Студенты планируют отремонтировать купальню, покрыть антисептической краской колодец источника, деревянные перила террасы.

— Мы провели предварительное обследование десяти источников, чтобы определить виды и объем необходимой работы по благоустройству, – рассказывает руководитель проекта. – На некоторых источниках заметно улучшилась инфраструктура: появились колодцы, купальни, дощатые настилы, поддерживается образцовый порядок. Но есть и примеры иного рода – запущенность, мусор, поломанные беседки. Здесь есть общая проблема, помимо низкого уровня культуры отдельных граждан – отсутствие хозяина. Речь идет не только о собственниках земель, на которых расположены источники, но и о статусе этих мест: закон позволяет провести экспертизу, чтобы рассматривать их как объекты культурного наследия в виде историко-религиозных мест.

Святой ключ вблизи села Сорочий Лог уже десять лет является памятником природы краевого значения. Известен он более 100 лет, в советское время здесь стихийно сформировался скит, который в середине 1990-х был воссоздан как женский скит Иоанна Крестителя. Сегодня здесь расширяется комплекс сооружений ИоанноПредтеченского Архиерейского подворья. Здесь у студентов педагогического университета работы совсем немного: лишь подремонтировать и обработать антисептическим покрытием террасу у родника.

Вспомнить забытое

Сколько всего в Алтайском крае святых родников – сказать невозможно. Это объясняется тем, что некоторые источники почитаемы только в отдельных приходах – например, православные верующие села Огни Усть-Калманского района считают святым источник, возле которого были расстреляны в годы гражданской войны местные священники. Некоторые ключи считались святыми в дореволюционное время, а сегодня это можно понять только по редким старинным фотографиям с установленными у воды распятиями. Ольга Труевцева вспоминает около двадцати почитаемых источников в регионе.

— Среди наиболее известных – святые ключи в Сорочьем Логу, на Синюхе, в Бийске и Бийском районе, в Заринском и Петропавловском районах и, конечно, Свято-Никольский источник, что расположен в нагорной части Барнаула.

Их историю участники проекта собираются оформить в общедоступную электронную базу данных. Основой для нее станут не только воспоминания старожилов и местные легенды, но и архивные документы и научные статьи.

Проект «Родники нашей памяти» в марте этого года вошел в число победителей конкурса проектов в сфере патриотического воспитания молодежи и поддержан грантом Министерства науки и высшего образования РФ.