С водой шутить не надо: как алтайские водолазы спасают тонущих людей

На минувшей неделе в Барнауле вновь произошло несколько инцидентов на воде. Двоих тонущих удалось спасти, еще в четырех случаях из воды вытащили уже погибших людей, один человек пропал без вести после падения с моста. Чаще всего эту работу выполняют сотрудники поисково-спасательного подразделения на акваториях поисково-спасательного отряда ККУ УГОЧС и ПБ в Алтайском крае. Сегодня мы отправляемся на дежурство вместе с ними.

Выловили и откачали

Мы находимся на водолазной станции, на берегу Оби. Сюда, в небольшую комнату с телефоном, где базируется помощник оперативного дежурного, стекаются все сообщения об утопающих от службы 112, от очевидцев, от диспетчера речного вокзала. В любой момент работающие здесь спасатели готовы загрузиться в катер и помчаться на помощь гибнущим людям.

Кстати, немало барнаульцев спасли совсем недалеко отсюда. Есть среди них и неосторожные купальщики, решившие окунуться в быстрые воды Оби у речного вокзала, и рыбаки, перевернувшиеся на лодке, и просто прыгуны с Нового моста.

В спасении на воде все решают мгновения. Нередко водолазы поспевают всего за несколько минут или секунд до наступления смерти человека. Недавний случай – с Нового моста прыгнул парень. Когда спасатели вытащили его из воды, у него была остановка сердца и дыхания. Пока катер шел до берега, парню делали искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца. И он начал дышать, медикам скорой помощи его передали живым.

— В четверг выловили из воды двух мальчишек, которые плавали на бревне, – рассказывает заместитель начальника поисково-спасательного отряда по водолазным работам Александр Вагин. – Их подхватило течением и стало относить все дальше от берега. Ребята смогли зацепиться за опору моста. Спасатели подошли к опоре на катере, сняли их оттуда и доставили на берег. С детьми все было в порядке, они даже напугаться толком не успели. Восприняли случившееся как приключение.

«Глаза» для мутной воды

К счастью, сегодня вызовов на происшествия пока нет. Но спасатели не теряют времени даром, а отрабатывают тренировочные погружения. Сейчас катер скользит вдоль поросшего зеленью берега по одной из обских проток рядом с островом Помазкин.

Наш проводник водолаз Яков Ожиганов закрепляет эхолот на корме. Этот умный прибор серьезно облегчил жизнь спасателей. Практически все водоемы на Алтае мутные, найти в них что-то довольно сложно. Так что эхолот стал «глазами» водолазов.

— Если точно неизвестно место, где утонул человек, то мы включаем эхолот и едем обследовать водоем, – поясняет Яков Ожиганов. – Отсмотрели дно, что-то показалось подозрительным – поставили метку на карте.

Вот на мониторе появилась карта со сделанными на ней ранее отметками. Как раз к одной из них в данный момент движется катер. Тем временем в соседнем секторе экрана вырисовывается рельеф дна, отсканированного эхолотом – вид сверху и вид сбоку. Аппарат в режиме реального времени выдает глубину, расстояние до объекта, температуру воды.

На виде сверху чернеют провалом впадины на том участке дна, где мы сейчас проплываем. Глубина резко выросла с 4,5 до 9 метров. Катер приближается к одной из точек, отмеченных на карте. И вот уже на картинке с эхолота вырисовывается темной тенью какой-то округлый предмет на дне. Это колесо автомобиля, специально затопленное для тренировок. Точно также с помощью эхолота можно разглядеть и тело утонувшего человека.

Всегда на связи

Пришло время погружения. Водолаз Виталий Колесников надевает водолазный костюм для спуска под воду. На лице маска с микрофоном, за плечами баллон с воздухом, на поясе груз, чтобы не выбрасывало на поверхность. К костюму закреплен сигнальный конец, с помощью которого его страхует напарник на берегу. Благодаря радиосвязи водолаз постоянно находится в контакте с другими спасателями, сообщая об обстановке и получая полезную информацию. Но даже если микрофон отключится, то он все равно останется на связи, просто сигналы ему будут подавать, дергая за кабель.

— Сейчас он ходит галсом, вправо-влево, вправо-влево, на ощупь обследуя дно, – объясняет напарник. – Вправо ушел – трос метра на полтора отпустили, влево ушел – еще метра полтора отпустили. Так и идут радиусы туда-сюда. Сейчас он дойдет до определенного места, я ему дам сигнал, он начнет отходить в обратную сторону. Вот так поиск и происходит.

— Иногда на спасение или поднятие тела приходится выезжать по нескольку раз за сутки, а иногда можно просидеть всю неделю, не получив ни одного вызова. Тогда проводим тренировочные спуски, – говорит Александр Вагин. – Все зависит от погоды. В жаркую погоду купаются больше людей и больше тонет. Нынче пляжи закрыты, и люди плавают в неотведенных для этого местах. Дно там не обследовано, а это создает дополнительный риск для жизни.

Последнее купание

Не далее как в пятницу вечером пришло сообщение – в поселке Комсомольском близ Барнаула утонул мальчик 14 лет. Ребятишки купались в озере. Вдруг один из подростков, который не умел плавать, начал тонуть. Видимо, случайно зашел на глубину или оступился на скользком дне и попал во впадину. Друг попытался его спасти, но чуть сам не ушел под воду. Глубина была маленькая – 2-2,5 метра, недалеко от берега. Но этого хватило для печального исхода. Свидетель точно указал направление, где погиб его друг. Поиски закончились быстро.

Но на этом список смертей за минувшую пятницу и выходные не закончился. В пятницу утонул мужчина, который отдыхал с друзьями на берегу поливного озера в Лебяжьем. Мужчина, видимо, решил переплыть водоем, но дотянул лишь до середины. Потом силы закончились, и он ушел на дно. Нашли его только на второй день с помощью эхолота. Другой мужчина, предположительно нетрезвый, утонул в субботу недалеко от Затона. Он тоже не рассчитал сил и резко ушел под воду недалеко от берега.

— Чаще всего люди тонут в состоянии алкогольного опьянения, – говорит Александр Вагин. – Прыгают в холодную воду. Из-за резкого перепада температур происходит спазм сердечной мышцы. Смерть наступает мгновенно, даже не от утопления. Ну и дети тоже нередкие жертвы. Ребятишки ведь бесстрашные, лезут в воду, а плавать не умеют. Шел по косе, оступился, попал на глубину, понесло течением. Если бы рядом были родители, то большинство таких несчастных случаев можно было бы избежать.

В этом году для спасателей купили новый автомобиль УАЗ, а они сами дооборудовали его, чтобы перевозить снаряжение. Сделали на крыше багажник, чтобы брать с собой лодку. Сзади загружают баллоны, компрессор, эхолот и водолазное снаряжение. С таким набором спасатели готовы автономно работать несколько суток на месте происшествия.