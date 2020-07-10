О Шукшине без фестиваля: ко дню рождения Василия Макаровича учреждения культуры подготовили онлайн- и офлайн-программы

Через две недели в нашей стране будет отмечаться день рождения Василия Шукшина. Однако в этом году Алтай остался без привычного праздника – впервые за 44-летнюю историю Шукшинских дней Всероссийский фестиваль перенесен на следующий год. Но все же ко дню рождения нашего земляка приурочено немало событий. Часть из них пройдет на родине Василия Макаровича, в Сростках.

Распределение потоков

Как только музеи и турбазы Алтая открылись после вынужденной трехмесячной паузы, в Сростки стал стекаться народ, а Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина начал принимать заказы на экскурсии. Правда, для того, чтобы стать доступным для посетителей, учреждению пришлось кардинально пересмотреть формат работы.

— Предполагаем, что 25 июля, в день рождения Василия Макаровича, число желающих посетить наш музей ощутимо возрастет, – пояснила исполняющая обязанности директора музея-заповедника, главный хранитель Светлана Лабутина. – Скажу сразу: с большим наплывом мы не справимся, а вот если принимать за раз человек 15-20, то мы смогли бы разделить этот поток на три группы и направить их в здания музея-заповедника — школу, где учился Шукшин, дом, в котором он провел детские годы, и усадьбу, купленную им специально для матери. Думаю, не опустеет в этом году и Пикет.

И пока здесь приноравливаются к работе в новых офлайн-условиях, на сайте музея уже с 1 июля стартовали первые онлайн-акции, посвященные празднованию дня рождения нашего земляка. Так, в рамках проекта «О Шукшине высоким слогом» известные люди – актеры, писатели, политики, ученые, музейщики и даже родственники Василия Макаровича читают и записывают на видео как стихотворения, посвященные Шукшину, так и шукшинские поэтические строчки. На сегодня уже поступило 26 записей от Валерия Баринова, Андрея Мерзликина, Нины Усатовой, Александра Ф. Скляра, дочери Василия Макаровича – Марии Шукшиной. Эту инициативу тут же подхватили и писатели – Валентин Курбатов, Геннадий Иванов, Алексей Шорохов. Еще одна акция призвана напомнить об улицах в городах России и ближнего зарубежья, названных в честь Василия Макаровича (говорят, всего их около 80). Лучшие фотографии на фоне уличных аншлагов будут размещены на сайте музея. Вот-вот здесь планируют выложить викторины и онлайн-лекции на шукшинскую тематику, выступления участников чтецкого фестиваля «Характеры».

— Специально ко дню рождения Шукшина мы намерены открыть несколько интересных экспозиций и на территории самого музея-заповедника, – рассказывает Светлана Александровна. – Передвижная выставка «Ваш сын и брат», в рамках которой планируется продемонстрировать новые поступления документов, касающихся кинопроизводства (здесь будут представлены стенограммы обсуждения фильмов, статьи из газет, фото рабочих моментов съемок и кадры, не вошедшие в фильмы), откроется в парке возле музея. По мнению сотрудников, стендовый формат поможет хоть немного разгрузить потоки посетителей, направляющихся в музейные помещения в период празднования. Будет работать здесь и выставка «Шукшин. Начало», посвященная 60-летию с момента окончания Василием Макаровичем ВГИКа.

В этом году Шукшинский кинофестиваль пройдет со 2 по 5 сентября в урезанном формате. По его итогам будет определен и победитель, правда, приз фестиваля – чашу из ревневской яшмы – впервые за 22-летнюю историю вручат не на горе Пикет, а передадут режиссеру лучшего фильма без традиционных церемоний.

Сродни шаманам

А еще 25 июля в стенах музея-заповедника будет открыта персональная выставка московского художника Юрия Капустина, посвященная 85-летию мастера. И хотя уроженец Алтая состоялся как художник в столице, с родиной он так и не утратил тесную связь (так, в Сростках находится творческая мастерская художника). Нам удалось застать Юрия Николаевича за формированием новой экспозиции.

— Всего в нее войдет около 50 работ, – рассказал мастер, распаковывая новые полотна. – Вот, к примеру, результат моего нового увлечения – храмы, которые я начал писать в поездках по России. Есть среди них и сросткинская церковь, и храм в селе Бобровка. А это храм в двух километрах от Скопина – небольшого городка в Рязанской области. Только представьте: там людей нет, а церковь есть. Привез я и керамику. Это копия моей утраченной работы «Весна 45-го года» — увы, она разбилась в моей мастерской вместе с рухнувшей полкой. Ее оригинал был представлен 15 лет назад на Республиканской выставке в Центральном Доме художников в Москве и отобран как одна из 25 лучших работ на данную тематику. Эта композиция была создана под впечатлением от посещения Брестской крепости – меня поразило то, что защитников этой крепости немцы «выжигали» огнеметами, отчего обычные кирпичи плавились и превращались в глазурованные. Кирпичи подобного «обжига», похожие на клинкерные, мне довелось найти на одном заводе. Они и послужили крепостной стеной, на фоне которой я поместил символ жизни – проклюнувшиеся из-под руин подснежники.

Не случайно Юрий Капустин считается редким мастером по эмали – во всем мире такой сложной техникой владеет человек 200. Все потому, что данный способ покрытия керамики, по мнению Юрия Николаевича, сродни шаманству. В его основе огонь, эмаль и непременно сам автор, чувствующий меру и малейшие колебания температуры. Несколько работ, выполненных в этой технике, можно будет увидеть и на персональной выставке Юрия Капустина. Но все же большую часть экспозиции мастер посвятил любимому Алтаю и шукшинским Сросткам.

Раскладушка с историей

Специально ко дню рождения Шукшина будут вписаны в музейную коллекцию и новые поступления, связанные с Василием Макаровичем. Так, недавно фонды музея пополнили две кабинетных скульптуры нашего земляка – дипломные работы московского скульптора Максима Мухаева, которые были привезены в прошлом году с Международного фестиваля «Интермузей». Еще одно из ценных обретений – сборник шукшинских рассказов «Характеры» с дарственной надписью автора, принадлежавший Ирине Сергиевской – редактору фильма «Калина красная». Как поведала научный сотрудник отдела учета и хранения Оксана Чублова, этот томик Шукшин подарил Ирине Александровне в 1973 году после натурных съемок в Белозёрске. Она очень дорожила этим подарком, но однажды ценный сборник случайно выпал из ее сумочки в трамвае. Лишь спустя два года после пропажи (тогда со смерти Василия Макаровича прошел ровно год), ей позвонили и сообщили, что «Характеры» найдены. В итоге в 2014 году Ирина Сергиевская, работавшая тогда в жюри Шукшинского кинофестиваля (на тот момент она уже была президентом Гильдии редакторов Союза кинематографистов России), решила подарить в фонд музея эту книжку-реликвию, а заодно и поведала эту чудесную историю.

Еще два экспоната преподнесли в дар музею друзья Шукшина. Казалось бы, речь идет всего-то о трехногой табуретке и повидавшей виды раскладушке. Но если вдуматься, на красном табурете с кухни известной киношной четы Рениты и Юрия Григорьевых любил сиживать не только Василий Макарович, но и Андрей Тарковский, а также известный киновед Наум Клейман. Что касается раскладушки, то ее передал в дар музею Анатолий Заболоцкий – оператор двух последних фильмов Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина красная». Как сообщил Анатолий Дмитриевич, именно на этой раскладушке возлегал Василий Макарович, сочиняя один из своих рассказов. И когда хозяин дома, разговаривая с кем-то по телефону, вдруг произнес фразу: «Други игрищ и забав», Шукшин тут же сделал ее названием для своего нового сочинения.

Сегодня уже отбираются фильмы для кинопоказов, формируется состав жюри, решается вопрос – в каком формате будут проходить фестивальные мероприятия в новых условиях.

По словам министра культуры Алтайского края Елены Безруковой, в этом году Шукшинский кинофестиваль не удастся провести с привычным широким размахом. Он пройдет без привычной красной дорожки, без долгожданных творческих встреч с кинематографистами.

— По условиям фестиваля, мы проведем отбор фильмов, отвечающих шукшинской тематике, и покажем их зрителям, – пояснила Елена Евгеньевна. – Сегодня для этого рассматриваются разные форматы – демонстрация фильмов как на открытом воздухе (а такой опыт у нас есть), так и в кинотеатрах, которые должны открыться к тому времени. Планируется и организовать обсуждения фестивальных кинолент с их создателями в режиме телемоста. Но вот сделать эти показы массовыми у нас нет ни юридической, ни моральной возможности.

На сегодня известно, что председателем жюри XXII Шукшинского кинофестиваля станет Михаил Калинин – ответственный секретарь Союза кинематографистов России, который в прошлом году приезжал на Алтай в рамках Шукшинских дней. Что касается почетного гостя – культового сербского режиссера Эмира Кустурицы, который должен был посетить Алтай в июле, то, как заверила Елена Безрукова, о его будущем приезде планируется вести переговоры и в дальнейшем. Только уже в рамках последующих кинофестивалей.

Мероприятия в рамках празднования дня рождения Василия Макаровича пройдут не только в Сростках. Так, 24 июля в мемориальном музее Германа Титова (Полковниково) начнет работу книжно-иллюстративная выставка «Память людская – тоже жизнь», посвященная творчеству Василия Макаровича, а в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая откроется офлайн-выставка «Шукшиниана в коллекции книжной графики ГМИЛИКА». На сайте Государственного художественного музея состоится видеопрезентация рукописной книги Шукшина «Далекие зимние вечера», оформленной алтайским художником Владимиром Раменским, на сайте ГМИЛИКА пройдет презентация виртуальной выставки Александра Карпова «Другая сторона Пикета: пейзажная лирика». На портале краевой научной библиотеки им. В.Я. Шишкова в режиме онлайн будет показан спектакль «Кукушкины слезки» (по мотивам рассказа В.М. Шукшина) литературного театра «Шишковки». Дом народного творчества покажет на своем сайте экранизированный рассказ «Выбираю деревню на жительство» в рамках экспериментального проекта «Шукшин сегодня».