Людям в белых халатах: в рамках экспозиции, посвященной врачам, выставлено 22 работы

Целой выставкой решили поблагодарить врачей сотрудники художественного музея. Для этого они достали из запасников работы, посвященные людям в белых халатах. Причем многие из произведений скульптуры и графики выставляются в музейных залах впервые.

Художественный документ эпохи

По словам куратора выставки, искусствоведа Натальи Царёвой, эта экспозиция не значилась ни в планах, ни в музейном госзадании, а родилась спонтанно, как ответ реалиям, в которых вынужденно оказался весь мир.

— Сегодня слова благодарности медикам звучат отовсюду, даже уличные художники посвящают врачам свои акции, – говорит Наталья Степановна. – Вот и мы решили поискать в наших фондах работы на эту тему, и сами удивились тому, что нашли. Оказалось, наш музей обладает удивительной коллекцией живописи, графики, скульптурных портретов, в которой герои – врачи. Но, увы, музейное пространство не позволяет нам выставить все, что мы имеем. Поэтому мы решили ограничиться лишь графическими и скульптурными работами, созданными не только московскими и питерскими, но и алтайскими мастерами.

Открывает выставку серия работ алтайского художника Владислава Туманова, посвященная врачам-хирургам. Это пять офортов, выполненных довольно кропотливым способом – в технике «сухая игла» (суть ее в процарапывании острием твердой иглы штрихов на поверхности металлической доски). Отсюда строгость линий, четкость контуров, передающая жесткий характер врачей, их собранность, сосредоточенность на работе.

— Эти работы были сделаны еще в 1960-х годах, – пояснила куратор выставки. – В основном эти листы хранились в папках и все вместе они представлены впервые. Насколько известно, работая над этой серией, Владислав Петрович проводил в больнице дни и ночи. Вероятно, поэтому даже спустя полвека создается ощущение, что эти листы были сделаны вчера, настолько они живы и современны.

Совсем в другой графической технике созданы работы ленинградской художницы Людмилы Эскараевой. Ее литографии – гравюры на камне тоже посвящены хирургам, только специалистам глазным. То ли более нежная техника, то ли взгляд женщины-художника придает полотнам мягкость, теплоту. На лицах врачей – живые эмоции, переживания, а, к примеру, в работе «Практиканты» даже переданы те волнения и испуг, с которыми будущие медики впервые посещают кабинет маститого врача, набираясь нужного опыта.

Особенно удивил искусствоведов уже, казалось бы, вдоль и поперек изученный художник Григорий Гуркин, который, как выяснилось, в конце жизни создал несколько работ, посвященных становлению медицины в Горном Алтае. По мнению специалистов, это больше, чем просто иллюстрация, рассказывающая о приеме врачей в алтайском аиле, это художественный документ эпохи.

За рамками выставки оказалась одна из живописных работ, считающаяся гордостью музейной коллекции ГХМАК: портрет Зинаиды Окуньковой – первой женщины-врача в России. Его автор – российский живописец Леонид Пастернак, отец известного поэта Бориса Пастернака.

Маститые и не только

Интересен и портрет академика Абрикосова, выполненный московским художником Михаилом Родионовым в технике литографии. Алексей Абрикосов – известный врач-патологоанатом, стоящий у истоков становления советской медицины. Он принимал участие не только во вскрытии, но и в первом бальзамировании тела Ленина. Однако в 1951 году в связи с делом «врачей-вредителей» он вместе со своей женой, работавшей ассистентом его кафедры, был отстранен от своей профессиональной деятельности. Маститый ученый изображен довольно сдержанным, даже суровым. На его фоне находящийся рядом трепетный портрет медицинской сестры барнаульской Железнодорожной больницы алтайского мастера Геннадия Тарского смотрится довольно контрастно. И если учесть, что работа была создана в 1970-х годах, то можно предположить, что эта неизвестная женщина жива и даже не догадывается о том, что ее облик сегодня украшает одну из стен художественного музея.

Уникальна выставка и тем, что на ней собрано шесть скульптурных работ, изображающих знаменитых медиков. Есть среди них и алтайские врачи, внесшие большой вклад в российскую медицину – это и Зиновий Баркаган, и Израиль Неймарк, и Анатолий Овчинников. Из московских светил это академик Николай Петров – основатель российской школы онкологии, автор первой в России монографии «Общее учение об опухолях».

— Авторы работ словно восходили к своим героям, пытались дорасти, дотянуться до их уровня, осознавая при этом их величие и значимость, – говорит Наталья Степановна. – Поэтому, когда мы вглядываемся в эти лица, то видим, что авторам удалось передать не только их красоту, но и тот духовный заряд, без которого невозможно состояться в этой непростой профессии.

Но среди этих мощных скульптурных портретов есть одна необычная работа известного московского мастера Георгия Лаврова. На ней изображена задорно улыбающаяся девушка – как оказалось, племянница автора – в девичестве Наташа Сюрина, которая здесь еще студентка, а сейчас известный врач-вирусолог Наталья Фомина.

Выставка «Благослови врачей своих, Россия!» работает по адресу: ул. Горького, 16, до 13 сентября.