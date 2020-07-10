Лето скороспелое: что нужно сделать в саду в июле

Раннее лето удивляет садоводов – привычные временные рамки сместились на две-три недели. Как помочь саду-огороду в середине жаркого лета? Специально для читателей «Вечерки» советы дают научные сотрудники отдела НИИСС им. Лисавенко.

Все спеет и хорошеет. Уже давно созрели вкусные и ароматные ягоды — смородина, малина, ирга, вишня. Эксперты рекомендуют регулярно проводить осмотр ягодного хозяйства и удалять плоды неправильной формы.

— В поврежденных плодах могут развиться личинки вредителей, которые питаются мякотью, а потом они переползают на другие плоды или уходят на зимовку в почву, поэтому такие плоды необходимо собирать и уничтожать – отмечает ведущий научный сотрудник НИИСС им. М.А. Лисавенко Анна Колесникова.

Продолжается сбор земляники.

— Ягоды собираем, не обрывая чашелистиков, иначе при транспортировке плоды быстро раздавливаются. К сбору урожая подходим очень тщательно. На растениях земляники нельзя оставлять даже самые мелкие ягоды, потому что, упав на землю, семена прорастают и в результате появляются сеянцы-засорители. Такие сеянцы хорошо размножаются и со временем занимают всю площадь посадок, вытесняя культурный сорт, – отмечает она.

Ягоды малины, как и земляники, собирают через два-четыре дня по мере созревания. Если делать это реже, ягоды подгнивают и заражают остальные.

Всему нужна опора

В июле вырезают лишние молодые побеги малины для предотвращения загущения растений. На каждый погонный метр необходимо оставить не более 20 побегов. Под ветви с яблоками и грушами, подставляют опоры, иначе под весом урожая они сломаются. Чаще всего в роли опор выступают доски. Поросль вишни, облепихи, тернослива необходимо своевременно выкапывать, пока они не выросли и не стали мешать другим культурам.

— В борьбе с тлей можно опрыскать концы побегов яблонь раствором хозяйственного мыла, изготовленном в расчете 50 г моющего средства на ведро воды. Вообще в течение лета надо тщательно наблюдать за развитием молодых деревьев яблони, своевременно уничтожать долгоносиков, гусениц, поедающих распустившиеся листья, – рекомендует младший научный сотрудник НИИСС им. М.А. Лисавенко Юлия Гунина.

Помогите винограду

Сегодня ни одного садовода не удивишь виноградом. Еще пару десятков лет назад эту культуру днем с огнем сыскать нельзя было, а сейчас любитель тепла и солнца прочно обосновался на большинстве приусадебных и дачных участков. Опытные виноградари знают, что для прихотливой культуры очень важна профилактика болезней. Некоторые заболевания винограда чрезвычайно губительны. Самое коварное из них с поэтичным названием — милдью. Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник НИИСС им. Лисавенко Галина Макарова рассказывает:

— Грибок милдью поражает все зеленые части растения. При этом на верхней стороне листа образуются желтые маслянисто-прозрачные пятна различной величины и формы. Позже при влажной теплой погоде на нижней стороне листьев под пятнами появляется блестящий беловатого цвета пушок грибницы. Особо опасно проявление болезни на соцветиях и зеленых ягодах, которые в итоге буреют и засыхают, сводя на нет весь урожай.

Успех борьбы с милдью в первую очередь зависит от своевременного проведения химической обработки. Первые такие вмешательства необходимо было совершить сразу после открытия и перед цветением. Кто не успел этого сделать – сейчас самое время проводить профилактическое опрыскивание. С ним важно успеть до того времени, как ягоды достигнут размера горошины.

— Лучше всего использовать комплексные препараты «Абига-пик», «План риз», «Споробактерин». Они одновременно действуют и на другие болезни – оидиум, антракноз, серую гниль. При опрыскивании наконечник распылителя должен находиться на расстоянии 30-40 см от листьев и под углом в 30° к ним, чтобы дезинфицирующая жидкость попадала и на нижнюю сторону листьев. При возможности побеги можно переворачивать, и тогда фунгицид попадет непосредственно на всю нижнюю часть листа.

Обязательно на проводящем обработку человеке должна быть защитная одежда и перчатки, чтобы капли при распрыскивании не попадали на открытые участки кожи, – отмечает эксперт.

Обработку следует проводить в сухую погоду. Если после нее прошел дождь, то вмешательство будет неэффективным и потребуется опрыскивать заново.

Шпаргалка садовода

Чем сорняк пригодится?

Сорняки на нашей грядке конкурируют с культурными растениями. Они потребляют много влаги и питательных веществ, на них развиваются болезни и живут вредители, особенно пятнистости, листоеды, тля.

В течение всего лета с сорняками надо бороться, при этом перед каждым садоводом встает вопрос: что делать с вырванной травой? Во-первых, сорную растительность можно складывать в так называемые компостные кучи. Во-вторых, в любом месте садового участка можно выкопать яму и заполнять ее сорняками, сверху засыпать землей. Если яма глубокая, то можно чередовать: слой травы, слой земли, слой травы и т. д.

Эту яму, как и компостную кучу, хорошо проливают в течение всего лета, чтобы трава перепревала. Весной на эти участки можно высаживать такие культуры, как огурцы, тыквы, кабачки. Они хорошо растут и дают большой урожай.

Закопанная сорная растительность способствует улучшению плодородия почвы. Важно помнить, что сорняки пропалывают до образования семян, чтобы не происходило их накопление в почве и более сильное распространение.

В июле продолжают подкармливать растения. После окончания плодоношения землянику необходимо удобрить аммиачной селитрой и суперфосфатом или жидкими гуминовыми удобрениями.