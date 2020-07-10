Андрей Бондаревский стал вторым на чемпионате Европы, который проходил в онлайн-формате

Июль 10 12:10 2020

Барнаулец Андрей Бондаревский стал вторым на чемпионате Европы в категории «пляжный бодибилдинг». Особенность нынешнего турнира в том, что соревнования проходили в необычном режиме. Сначала спортсмены отправляли свои фото и видеозаписи, а потом уже судьи в режиме реального времени выносили свои оценки.

Осенью 2019 года Андрей Бондаревский под руководством Александра Барбашина занял четвертое место на турнире Arnold Classic в Испании.
Фото из архива Андрея Бондаревского

Несколько дублей

Лицом к судьям, поворот направо – кажется, все как на обычных соревнованиях по бодибилдингу. Только вместо помоста и софитов – квартиры соперников, вместо зрительного зала – просмотры и лайки в Интернете, а перед судьями не живые спортсмены, а картинка на мониторе. Под коронавирусные условия приходится адаптироваться всем, и бодибилдинг не исключение.

Чемпионат Европы – не первый турнир, прошедший в онлайн-формате. Сначала в таком режиме прошли соревнования по фитнес-бикини, затем в этом же формате федерация бодибилдинга провела «Трансформацию», и вот уже международный старт. Условия просты – спортсмены подают заявку, затем отправляют судьям фото и видео.

— Регламент строго прописан, – рассказывает зампредседателя краевой федерации бодибилдинга, тренер Андрея Бондаревского Александр Барбашин. – Четко определены критерии фотографии – формат, ракурс и т. д. Еще участники получают аудиофайл, на котором через определенные паузы записаны судейские команды: как встать, куда повернуться, почти как на обычных соревнованиях. Спортсмен под них записывает видеоролик. Потом уже организаторы все материалы монтируют, и судьи одновременно в режиме реального времени их отсматривают, выносят решение.

Плюс для спортсмена в том, что перезаписывать свое выступление перед отправкой судьям можно сколько угодно. Бондаревский сделал несколько дублей, прежде чем оказался доволен результатом. А вот смухлевать не удастся: если на фото еще можно сузить талию и прорисовать пресс, то с видеозаписью такой фокус не пройдет.

Гантели да турник

Андрей Бондаревский под руководством Александра Барбашина тренируется два года. Всего же в бодибилдинге он пять лет, выступает в категории «пляжный бодибилдинг» — наставник утверждает, что для нее Андрей идеально подходит по пропорциям.

В прошлом году он занял второе место в Кемерове на международном турнире, был четверым в Испании на Arnold Classic. На чемпионате Европы спортсмен и тренер точно знали, что будут в тройке, рассчитывали на первое место, но в итоге немного уступили соотечественнику Юрию Полякову. Соперников Андрей не знал и оценить их смог уже во время трансляции. Кстати, возможность увидеть себя на выступлении со стороны спортсмен считает главным плюсом онлайн-формата: во время обычных турниров адекватно оценить себя сложно.

Александр Барбашин отмечает, что подготовка была непростой – не успели выйти на пик формы, время было ограничено. Да и условия жесткие, все тренажерные залы закрыты, готовились в домашних условиях.

— Все, что было под рукой – две пятнадцатикилограммовые гантели, утяжелители, резинки да турник. Еще Андрей бегал кроссы, через день по 10 км, обычно качки так не делают, – рассказывает Барбашин.

Сам же Бондаревский в таких условиях не видит ничего тяжелого, наоборот, ищет в них плюсы.

— Я работаю инструктором в фитнес-клубе и обычно совмещаю с этим свою подготовку, что тяжело. Сейчас же был дома, проснулся, поел, побегал, потренировался, отдохнул. Режим питания тоже гораздо проще соблюдать, – считает бодибилдер.

Российских спортсменов на соревнования заявилось немного, от Алтайского края Бондаревский вообще был единственным. Барбашин отмечает, что многие так и не смогли перестроиться на удаленный режим работы и домашние тренировки. Андрей же как раз и заявился на турнир, чтобы показать другим – и в таких условиях можно не просто тренироваться, а даже выходить на соревновательную форму. При этом и спортсмен, и тренер уверены: онлайн-турниры – формат, конечно, интересный и имеет право на жизнь, однако всем уже поскорее хочется вернуться к привычному регламенту подготовки и выступлений.

В пляжном бодибилдинге отдаются предпочтения естественным пропорциям и рельефу, здесь не требуется «надутой мускулатуры». Спортсмены выступают не в плавках, а в шортах.
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