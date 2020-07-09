Жительница Барнаула выращивает на подоконниках своей квартиры цитрусовое семейство

Далеко не каждому любителю комнатных растений удается справиться с прихотливым и характерным лимоном. Хлопот с ним немало: либо деревце страдает от нашествия вредителей, либо не плодоносит, либо теряет лист и выглядит, как после урагана. Тамаре Гордеевой удалось вырастить целый цитрусовый сад. Успешный садовод делится хитростями лимоноводства.

Тамара Гордеева – человек очень увлеченный. Она и картины крестиком вышивает, и матрешек из папье-маше изготавливает, и поделки из природных материалов делает. Интерес ко всему происходящему и творческий задор ей очень полезен и в детском саду № 106, где она вот уже 40 лет трудится воспитателем.

Еще одно хобби ворвалось в жизнь Тамары Гордеевой совершенно неожиданно. Однажды на день рождения ей вручили чудо в кадке – молоденький саженец лимона. И все сразу закрутилось-завертелось, понеслось.

— Нужно было понимать, как ухаживать за саженцем. Как его поливать, подкармливать, опрыскивать. И моя библиотека начала пополняться книгами и журналами по лимоноводству, – рассказывает она.

От косточки к дереву

Лимонных деревьев много не бывает. Тем более что для правильного формирования деревца необходимо прищепнуть его на высоте 35-40 сантиметров. Вот тебе и черенок. Укореняй да выращивай. Так Тамара Ивановна и поступила. Вскоре у нее заколосилось второе растение, а потом третье, четвертое.

— Потом я дополнительно приобрела деревца лимона двух других сортов в НИИСС им. Лисавенко. Приобрела лайм – тоже очень благодарная культура. Плодоносит круглый год в режиме нон-стоп. На одной ветке может быть и спелый плод – размером с куриное яйцо, и небольшой, размером с горошину, — рассказывает цитрусовый эксперт.

Самый простой способ заняться лимоноводством – купить цитрусовое дерево в специализированных магазинах. Оно будет уже привито, и до плодоношения ждать недолго. Можно выращивать лимоны и из косточки. Для этого сажаем ее в стаканчик с землей. Температура для прорастания лимонной косточки должна быть не меньше 18°С. Можно укрыть стаканчики пленкой и поставить в теплое место.

Прорастают лимоны по-разному. До появления всходов может пройти от двух недель до месяца. Вот только, чтобы быстрее дождаться плодов на таком растении, его нужно обязательно привить. Дело это хлопотное и непростое. Зато с простым черенкованием, по мнению Тамары Гордеевой, справится любой садовод.

— Отрезаю от растения одеревеневший черенок, немного держу его во влажной ткани, затем высаживаю в небольшой контейнер с песочком для укоренения. Накрываю сверху полиэтиленовым мешочком или пластиковым стаканом, и получается у меня мини-тепличка. После того как он укоренится и веточки появятся, укрытие снимаю.

При посадке лимонного дерева на дно горшка обязательно необходимо положить дренаж — керамзит или битый кирпич. Нельзя, чтобы в горшке застаивалась вода.

Вкусная история

Зацветают лимонные деревья у Тамары Ивановны, вопреки природным биоритмам, не только весной, но и осенью, зимой. Когда им вздумается. Потом растение избавляется от лишних цветов и плодов, и на протяжении девяти месяцев зреют, наливаются витаминами, красотой и вкусом несколько уцелевших долгожданных лимончиков.

— На одном дереве бывает одновременно и два плода, и четыре, и восемь. Наблюдать за тем, как они растут – истинное удовольствие. Желтеют они на деревце. Кислота у них небольшая, приятная, нежнее, чем в природе. Их можно есть даже не посыпая сахаром, а можно и добавить его немного. Такие вкусные, бодрящие. Лакомиться ими у нас любит вся семья. Съедаем все за милую душу, – с улыбкой рассказывает садовод.

Сегодня в ее квартире два десятка лимонных деревьев. Одни бодры, веселы и комфортно расположились на подоконниках и на балконе квартиры. Другие, малыши, недавно были пересажены заботливыми руками хозяйки в свои первые горшки. До больших деревьев им еще расти и крепнуть не один год. Садовод поясняет:

— Эти деревца только привожу в порядок. Не смотрите, что они пока грустные после пересадки, уже к осени вы их не узнаете. Расправят листочки и будут молодцами.

Особых климатических условий для своих растений Тамара Ивановна не создает. Для успешного выращивания, по ее мнению, важно лишь большое желание.

— Химию на своей лимонной плантации стараюсь использовать по минимуму. Очень нравится моим лимончикам обычная древесная зола. Можно или ложечку в горшок посыпать, или зольным раствором полить. Поливаю еще иногда слабым раствором марганцовки. Еще один вариант – приобрести и комплексное удобрение для лимона, но подкармливать им лучше с октября, раз в месяц понемногу.

Лимон – в массы

Тот, кто хоть раз почувствовал волшебный тонкий аромат цветущего лимона, равнодушным уже никогда не останется.

— Лимоноводов становится все больше: у троих моих коллег дома уже появились плодоносящие лимоны. Я их с удовольствием саженцами угостила, – рассказывает Тамара Ивановна.

Сама же с огорчением вспоминает, как погибло у нее лаймовое дерево.

— Добавила в горшок необработанную землю – вредители трипсы растение и погубили. Обязательно приобрету деревце лайма и начну все сначала, с учетом прошлых ошибок.

Глядя на энергию увлеченной женщины, даже сомнений не возникает в том, что вскоре ее подоконники пополнятся новыми цитрусовыми родственниками лимонов – лаймами. Когда за дело берутся с такой энергией и желанием, то обязательно все получится.

Лимонное дерево чувствительно к количеству влаги. Оно очень любит воду и плохо переносит даже кратковременные засухи. Поливать его необходимо отстоянной водой. Лимону требуется много солнечного света и периодическая подкормка. Поскольку растение расходует много сил на цветение и плодоношение, почва в горшке с лимоном быстро теряет питательные вещества и становится скудной.