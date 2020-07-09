Зеркало души: как выбрать солнцезащитные очки

Глаза – показатель состояния всего организма. Главный офтальмолог Алтайского края Владимир Лебедев рекомендует жарким летом больше внимания уделять гигиене зрения.

Наши глаза нуждаются в защите. Даже у человека со стопроцентным зрением есть веская причина посетить оптику.

— Не все, что продается на рынках под видом солнцезащитных очков можно назвать таковыми. В отличие от затемненной пластмассы, которая имеет лишь эстетический эффект, настоящие солнцезащитные очки должны защищать наши глаза от видимого и невидимого солнечного излучения. Приобрести такие средства для защиты зрения можно лишь в специализированных магазинах, – поясняет Владимир Лебедев.

На качественных солнцезащитных очках есть специальная маркировка, свидетельствующая о том, что изделие соответствует принятым в Европе стандартам качества. Она располагается на внутренней стороне заушника перед знаком «CE» и информирует потребителя, на какой защитный эффект он может рассчитывать при ношении очков. Одна из цифр в диапазоне от 0 до 4, наглядно сообщает о способности к светопропусканию, которой соответствуют очковые линзы. Чем выше показатель, тем меньше света они пропустят.

Если вы намерены провести лето в городе, предпочтите линзы с фильтром категории 2. Это среднеокрашенный фильтр, используемый в условиях умеренной интенсивности солнечного излучения. Большинство предлагаемых производителями очков оснащены как раз такими. А если ваш путь лежит в горы или к морю, то вам не обойтись без очков с фильтром категории 3 (темноокрашенный) или 4 (очень темноокрашенный). Они защитят глаза в условиях экстремально яркого солнечного излучения.

Офтальмологи ценят поляризованные линзы Polaroid, которые содержат встроенный вертикально ориентированный фильтр, хорошо блокирующий горизонтально направленный свет, в итоге устраняются блики, а цвета и оттенки становятся более естественными. Однако, стоят очки с такими линзами недешево. Вот только стоит ли в выборе средства защиты глаз от солнца ориентироваться на максимальную цену?

— Дорогие очки – не значит самые лучшие. Иногда переплата идет за бренд, а не за защитные качества оптики. Поэтому сразу предупредите продавца в каком ценовом сегменте должна быть ваша покупка, – рекомендует эксперт.

Затмило очи

Традиционным поставщиком пациентов для офтальмологов, увы, является солнечное затмение. Это астрономическое явление вызывает интерес у людей всех возрастов и, как следствие, доставляет им немало проблем.

— Существует множество мифов о том, что можно разглядывать солнце через старую фотопленку, темное стеклышко и прочие предметы. Увы, подобные эксперименты чреваты необратимыми последствиями для глаз, – констатирует Владимир Ильич.

За счет чего происходит ослепление? Эксперт объясняет происходящее законами физики:

— Хрусталик в нашем глазу – это своего рода увеличительное стекло. Вспомните, как дети берут обычную лупу, направляют ее особым образом и прожигают проходящим сквозь нее солнечным лучом бумагу или другие предметы. Фокусировка солнечных лучей в одной точке вызывает очень серьезный нагрев. Линзы в наших глазах гораздо более мощные, чем в некоторых типах увеличительных стекол, и эффект получается тот же. Взглянув на солнце, в одно мгновение человек может получить ожог сетчатки и потерять зрение.

Но не только просмотр затмения чреват неприятными последствиями. Очень аккуратно нужно отнестись к татуажу век и бровей, наращиванию ресниц. Некачественное проведение этих косметических процедур может быть опасно и для глаз, и для здоровья всего организма.

Капли от проблем

Нередко именно летом люди испытывают ощущение сухости глаз.

— На приеме пациенты ко мне часто обращаются с вопросом о том, что делать при ощущении сухого глаза. Многие очень удивляются тому, что я пишу направления к неврологу с пометкой «проверить воротниковую зону» или к эндокринологу. В нашем организме все взаимосвязано. Если у человека, к примеру, проблемы со щитовидной железой или из-за какого-то неврологического заболевания страдает шейный отдел позвоночника, то одними каплями тут вопрос не решить. Надо решать основную проблему, – отмечает Владимир Ильич.

Иногда к сухости глаз ведут хронические конъюнктивиты. Тогда нужно пролечиться у офтальмолога.

— Для наших глаз опасна не сама работа, а их статическое напряжение. Это по аналогии с мышцами организма: когда мы сидим неподвижно с прямой спиной, она у нас очень устает. Устает даже сильнее, чем если бы мы ходили или бегали. А представьте, если бы мы чуть-чуть поиграли спиной: наклонились бы вперед, назад, вправо, влево… Нам бы сразу стало легче. Так же и с глазами: стоит только уставиться неподвижно в монитор компьютера или книгу, как возникает сильное чувство усталости. Аккомодация – настройка глаз на ближнее и дальнее расстояние – происходит при помощи так называемой цилиарной мышцы, которая, напрягаясь, меняет кривизну хрусталика. Такое движение полезно для глаз. Периодически следует делать перерыв в кропотливой работе за компьютером, и выполнять гимнастику для глаз.

Простая гимнастика поможет глазам отдохнуть и потренирует их: на оконное стекло прикрепите кружочек, размером с копеечную монету. Находясь на расстоянии 30-40 сантиметров от этого объекта, поэтапно переводите взгляд то на кружок, то вдаль за окно.