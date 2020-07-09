Зеркало души: как выбрать солнцезащитные очки

Июль 09 13:42 2020

Глаза – показатель состояния всего организма. Главный офтальмолог Алтайского края Владимир Лебедев рекомендует жарким летом больше внимания уделять гигиене зрения.

Летом будьте особенно осторожны, глядя на небо.
Фото Ярослава Махначёва

Наши глаза нуждаются в защите. Даже у человека со стопроцентным зрением есть веская причина посетить оптику.

— Не все, что продается на рынках под видом солнцезащитных очков можно назвать таковыми. В отличие от затемненной пластмассы, которая имеет лишь эстетический эффект, настоящие солнцезащитные очки должны защищать наши глаза от видимого и невидимого солнечного излучения. Приобрести такие средства для защиты зрения можно лишь в специализированных магазинах, – поясняет Владимир Лебедев.

На качественных солнцезащитных очках есть специальная маркировка, свидетельствующая о том, что изделие соответствует принятым в Европе стандартам качества. Она располагается на внутренней стороне заушника перед знаком «CE» и информирует потребителя, на какой защитный эффект он может рассчитывать при ношении очков. Одна из цифр в диапазоне от 0 до 4, наглядно сообщает о способности к светопропусканию, которой соответствуют очковые линзы. Чем выше показатель, тем меньше света они пропустят.

Если вы намерены провести лето в городе, предпочтите линзы с фильтром категории 2. Это среднеокрашенный фильтр, используемый в условиях умеренной интенсивности солнечного излучения. Большинство предлагаемых производителями очков оснащены как раз такими. А если ваш путь лежит в горы или к морю, то вам не обойтись без очков с фильтром категории 3 (темноокрашенный) или 4 (очень темноокрашенный). Они защитят глаза в условиях экстремально яркого солнечного излучения.

Офтальмологи ценят поляризованные линзы Polaroid, которые содержат встроенный вертикально ориентированный фильтр, хорошо блокирующий горизонтально направленный свет, в итоге устраняются блики, а цвета и оттенки становятся более естественными. Однако, стоят очки с такими линзами недешево. Вот только стоит ли в выборе средства защиты глаз от солнца ориентироваться на максимальную цену?

— Дорогие очки – не значит самые лучшие. Иногда переплата идет за бренд, а не за защитные качества оптики. Поэтому сразу предупредите продавца в каком ценовом сегменте должна быть ваша покупка, – рекомендует эксперт.

Затмило очи

Традиционным поставщиком пациентов для офтальмологов, увы, является солнечное затмение. Это астрономическое явление вызывает интерес у людей всех возрастов и, как следствие, доставляет им немало проблем.

— Существует множество мифов о том, что можно разглядывать солнце через старую фотопленку, темное стеклышко и прочие предметы. Увы, подобные эксперименты чреваты необратимыми последствиями для глаз, – констатирует Владимир Ильич.

За счет чего происходит ослепление? Эксперт объясняет происходящее законами физики:

— Хрусталик в нашем глазу – это своего рода увеличительное стекло. Вспомните, как дети берут обычную лупу, направляют ее особым образом и прожигают проходящим сквозь нее солнечным лучом бумагу или другие предметы. Фокусировка солнечных лучей в одной точке вызывает очень серьезный нагрев. Линзы в наших глазах гораздо более мощные, чем в некоторых типах увеличительных стекол, и эффект получается тот же. Взглянув на солнце, в одно мгновение человек может получить ожог сетчатки и потерять зрение.

Но не только просмотр затмения чреват неприятными последствиями. Очень аккуратно нужно отнестись к татуажу век и бровей, наращиванию ресниц. Некачественное проведение этих косметических процедур может быть опасно и для глаз, и для здоровья всего организма.

Капли от проблем

Нередко именно летом люди испытывают ощущение сухости глаз.

— На приеме пациенты ко мне часто обращаются с вопросом о том, что делать при ощущении сухого глаза. Многие очень удивляются тому, что я пишу направления к неврологу с пометкой «проверить воротниковую зону» или к эндокринологу. В нашем организме все взаимосвязано. Если у человека, к примеру, проблемы со щитовидной железой или из-за какого-то неврологического заболевания страдает шейный отдел позвоночника, то одними каплями тут вопрос не решить. Надо решать основную проблему, – отмечает Владимир Ильич.

Иногда к сухости глаз ведут хронические конъюнктивиты. Тогда нужно пролечиться у офтальмолога.

— Для наших глаз опасна не сама работа, а их статическое напряжение. Это по аналогии с мышцами организма: когда мы сидим неподвижно с прямой спиной, она у нас очень устает. Устает даже сильнее, чем если бы мы ходили или бегали. А представьте, если бы мы чуть-чуть поиграли спиной: наклонились бы вперед, назад, вправо, влево… Нам бы сразу стало легче. Так же и с глазами: стоит только уставиться неподвижно в монитор компьютера или книгу, как возникает сильное чувство усталости. Аккомодация – настройка глаз на ближнее и дальнее расстояние – происходит при помощи так называемой цилиарной мышцы, которая, напрягаясь, меняет кривизну хрусталика. Такое движение полезно для глаз. Периодически следует делать перерыв в кропотливой работе за компьютером, и выполнять гимнастику для глаз.

Простая гимнастика поможет глазам отдохнуть и потренирует их: на оконное стекло прикрепите кружочек, размером с копеечную монету. Находясь на расстоянии 30-40 сантиметров от этого объекта, поэтапно переводите взгляд то на кружок, то вдаль за окно.
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