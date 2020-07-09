В ту же воду: Андрей Гречин решил вернуться в большой спорт

Несколько дней назад барнаульский пловец, бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Гречин объявил о своем возвращении в спорт. Сейчас он тренируется самостоятельно, а осенью намерен начать участвовать в соревнованиях.

Освободил голову

Заслуженный мастер спорта Андрей Гречин завершил карьеру через год после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Казалось, что со спортом Андрей попрощался окончательно, ведь он не просто перестал быть спортсменом, он вообще сменил сферу деятельности, занявшись «гражданской» работой. И все, что его связывало со спортом – это ежегодный турнир на свои призы, который он в декабре проводит в Барнауле. И вот – новый поворот.

— Просто появилось такое желание. Вот хочется и все, – коротко объясняет Андрей Гречин. – До 29 ноября у меня запрет на выступления. Пока буду готовиться в Москве. Когда и где первые соревнования – не знаю.

— Ты ушел из спорта четыре года назад. Почему тогда не стал продолжать карьеру?

— И травмы были, и спина беспокоила, и морально устал, наплавался. Сейчас отдохнул, освободил голову. Плюс Олимпиаду на следующий год перенесли, а это тоже стимул. Я соскучился по плаванию.

— Ты реально рассчитываешь вернуться в сборную и попасть в Токио?

— Цель есть. Что по конкурентам – не готов сказать. Уже несколько месяцев нет соревнований, расклад сил неясен. А так, у нас есть лидер Владимир Морозов и большая плотность результатов со второго по седьмое место. Много ребят, которые пробуют плавать «полтинник». Посмотрим, что получится, но настроен я хорошо. Мое возвращение – вызов самому себе в первую очередь. Морально я свободен, никому ничего не должен.

— Но ты же вряд ли будешь доволен условному месту в десятке?

— Понятно, что есть амбиции, основанные на прошлых результатах. Но больше хочу проверить себя, а не кому-то что-то доказать. Буду получать удовольствие от происходящего.

— Скажи честно, тебя возраст не смущает?

— Мне 32, почему должен смущать? В смысле, что я для спорта старый? Нет, ничего такого. Наоборот, возраст очень даже радует и стимулирует.

Андрей Гречин выступал на трех Олимпиадах (2008, 2012 и 2016-го), в 2012 году стал бронзовым призером в составе эстафетной команды в заплыве 4×100 метров вольным стилем. Также является вице-чемпионом мира 2009-го и 2015 года в эстафете, двукратным чемпионом Европы в эстафете.

Долгий процесс

— На каких дистанциях тебя увидим?

— Планирую 50 метров. Сотню попробую, если пойдет – хорошо, нет – не страшно.

— Как самочувствие?

— Хорошо, ничего не беспокоит. С каждым днем чувствую себя лучше и лучше.

— Где будешь готовиться?

— В Москве. Тренера пока не нашел, буду этот вопрос решать. Геннадий Геннадьевич (Турецкий, экс-наставник Гречина. – Прим. авт.) меня консультирует, но тренера на местности пока нет.

– За какой регион будешь выступать на внутренних стартах?

– За Москву.

— Как Турецкий и партнеры по сборной восприняли новость о твоем камбэке?

— Позитивно. На самом деле получилось, конечно, громко, но ничего такого в этом нет. И я не первый, кто возвращается. Брент Хайден, олимпийский призер 2012 года, тоже возвращался, есть другие примеры. Просто без уведомления я не мог этого сделать.

— Что еще нужно, кроме желания и объявления?

— Нельзя просто так приехать на соревнования и сказать: «Все, возвращаюсь». Сначала надо написать заявление в национальную федерацию, потом в мировую, в РУСАДА, ВАДА. Тебя снова ставят на антидопинговое тестирование, необходим срок, после которого тебя допустят – это именно тот мораторий на выступления до 29 ноября, о котором я говорил. Вот и получилось, что я пришел на программу «Матч ТВ» и там объявил об этом. В студии тоже удивились, но восприняли эту новость позитивно.

Работа и спорт

— Как часто ты бывал в бассейне после завершения карьеры?

— Не скажу, что я серьезно тренировался, но плавал. Правда, с февраля там не был. Сейчас в Москве уже разрешена их работа, начинаю тренироваться.

— В каком режиме?

— Раз в день. Может, будет два, но вторым занятием точно будет не вода, а тренажерный зал. Сразу хочу сказать, что вернувшись в спорт, не планирую бросать работу. В общем-то, на Западе это нормальная практика, думаю, тоже смогу совмещать.

— Чем ты сейчас занимаешься?

— Работаю в объединенной авиастроительной корпорации. Сейчас перевели в «Сухой», какие задачи буду решать, еще не знаю. А так был в департаменте по подготовке персонала. Кабинетная работа.

— Теперь будет где размяться после нее.

— Точно. И так возможность была, но теперь с еще большим желанием.

— Турнир на призы Гречина в Барнауле в связи с возвращением в спорт не забросишь?

— На самом деле здесь не все зависит от меня. В декабре должен быть пятый турнир, конечно, хотел бы его проводить. Время покажет, давайте сначала все передряги с пандемией переживем.

Сергей Кашников, президент федерации плавания Алтайского края: «Андрей в любом случае молодец, что нашел в себе силы вернуться. Если он сможет выйти на свои лучшие результаты, это будет плюс для всей команды. Он ставит цель отобраться на Олимпиаду, но надо понимать, что будет тяжело. Для этого на «полтиннике» надо будет плыть по личному рекорду. Сейчас рекорд Владимира Морозова на этой дистанции – 21,4 секунды, у Андрея лучшее время – 21,86, а есть еще много пловцов с близким временем. Будет ли Гречин на внутренних соревнованиях выступать за Алтайский край, пока с ним не обсуждали».