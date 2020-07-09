В Барнауле появилась техногенная улитка

Новость о том, что на берегу Пивоварки скоро установят новую скульптуру в форме подлодки-улитки, уже растиражирована в соцсетях. Пока сфотографироваться с ней не получится – она будет украшать территорию строящегося жилого комплекса. Сейчас здесь ведутся работы, арт-объект прибрали повыше от нетерпеливых горожан – на крышу одноэтажного строения – и обернули полиэтиленом.

Без легенды – не то

Несколько лет назад на замерзших водопадах в Акташе скульптор Максим Труфанов познакомился с представителем строительного бизнеса Сергеем Фефеловым.

— Мы сошлись на общем увлечении альпинизмом, – рассказывает Максим. – Тогда Сергей не знал, чем еще я занимаюсь – только потом откуда-то узнал о моем увлечении металлом. Позвонил и предложил сделать серию скульптур для жилых комплексов.

Началось все в позапрошлом году с ЖК «Космонавты» у сквера Химиков. Там выросли два дома – «Гагарин» и «Титов». Изначально тут планировали установить ракету – первое, что приходит на ум при упоминании о космосе. Максиму идея показалась слишком тривиальной, и он предложил свою.

— Говорю: давайте сделаем летающую тарелку, которая будто летала между галактиками много лет, а потом от старости брякнулась сюда, – рассказывает легенду собеседник. – Прикольно же – нигде в мире нет памятника летающей тарелке, а в Барнауле теперь есть. Здесь, в ЖК «Аквариум», тоже должна была появиться не улитка – планировали поставить мальчика с удочкой. Это классно, но в городе уже было подобное у кинотеатра «Алтай» на Горе. Вот я и подумал, зачем делать продолжение старой легенды, когда можно создать новую. Так появилась улитка, которая в полночь на Ивана Купалу выходит из Пивоварки, выбирает самую красивую девушку и утаскивает к себе. А как-то раз она вылезла на берег, заржавела и осталась тут навеки.

Эту историю скульптор выдумал на ходу специально для нас. Но вариантов много – каждый может придумать и поверить в ту, которая больше всех лежит к душе.

— Еще в вузе – я учился на дизайнера – усвоил, что у каждой вещи обязательно должна быть история, – рассказывает собеседник. – Вот я привез камушек с Царского кургана, что в нем интересного? Камень как камень. А если рассказать, что он сохранился еще со скифского времени и лежал на месте, где хоронили самого почитаемого вождя, предмет будет совсем по-другому восприниматься. Придет понимание того, каким он духом пропитан. Так и с моими скульптурами.

Эндемик Пивоварки

Барнаульская улитка – от начала до конца рукотворная скульптура. В ней нет ни одного готового элемента – каждый Максиму Труфанову приходилось создавать собственными руками. В основе арт-объекта лишь листовой металл, проволока, фантазия и умелые руки автора.

— Это же не просто улитка, а подводная лодка. Видите, нос у нее туповатый, значит, с аэродинамикой все не очень хорошо. Поэтому сзади две огромные, мощные турбины установлены – таким никакое сопротивление среды не страшно, – продолжает раскрывать смыслы скульптуры ее автор. – Ступеньки на капитанский мостик – кстати, я долго не мог придумать, как они будут выглядеть – тут тоже не случайно. Можно сказать, это веяние времени. Знаете же, что сейчас специально организуют инстатуры, предлагая создавать контент для соцсетей? Улитка годится для этого. Я убежден, что скульптуры изготавливают для людей, они должны взаимодействовать друг с другом, а не существовать обособленно.

По мнению Максима Труфанова, формула успеха подобных объектов всегда одинакова – нужно увидеть обычный, самый обыденный предмет с необычного ракурса.

Свое видение будущей улитки художник формировал по ходу работы. Первоначально металлический моллюск должен был быть обычной вытянутой подводной лодкой, примерно как у «Битлз».

— Все думал: ну как можно было назвать реку Пивоваркой? Какое-то странное смешение природы и технологии. И тут пришла идея отразить это в своей работе: улитка – от природы, лодка – от технологии. Вот такой эндемик и получился, – улыбается Максим.

Утилитарный отдых

Последнее время Максим Труфанов работает один. По его словам, сольное творчество куда сложнее коллективного.

— Меня постоянно заносит: я могу прийти на работу с ощущением собственной гениальности, а уйти – полным ничтожеством, – признается дизайнер. – Нет никого, кто бы меня уравновесил, вот меня и мотыляет. Эти метания сил высасывают гораздо больше, чем физический труд. Можно, конечно, в другую сферу уйти – да все не то. До того, как занялся этим делом, сменил 18 мест работы. Работал автомойщиком, продавал журналы, даже проектировал Обской бульвар. Везде интересно по-своему!

Раз творчество Максима не отпускает, он в нем нашел для себя отдушину – изготавливает утилитарные вещи вроде мангалов и стеллажей. Говорит, это очень структурирует мысли.

— Улитку я делал примерно два месяца – это долго, – резюмирует мастер. – Глаз замыливается, перестаешь воспринимать работу как надо. Тогда нужно отстраниться, заняться чем-то другим. Вот и занимаюсь: то простые вещи изготавливаю, то ухожу в горы, теперь вот мотоэндуро увлекся. Очень помогает.

Максим Труфанов – ученик известного художника по металлу Эдуарда Добровольского. Совместно они занимались созданием множества скульптур, в том числе памятников покупателю у новой «Ленты», влюбленному – у АГАУ, туристу – на въезде в Республику Алтай, Ефиму Славскому – в Белокурихе.