У вас купец, у нас футболист: получит ли «Динамо» деньги за переход Александра Соболева в «Спартак»?

В мае 2020 года воспитанник барнаульского футбола Александр Соболев подписал долгосрочный контракт с московским «Спартаком», перебравшись туда из самарских «Крыльев Советов». Теперь барнаульское «Динамо» как клуб, в котором форвард начинал свою карьеру, благодаря этому трансферу должно получить неплохие деньги. Но не все так просто.

По паспорту

Все покупки, аренды, выплаты и прочие действия с переходом игроков в российском футболе из одной команды в другую регулируются регламентом Российского футбольного союза по статусу и переходам (трансферу) футболистов, принятым в 2011 году.

Основным документом для определения всех выплат является так называемый паспорт футболиста – своего рода визитная карточка игрока. Например, передо мной паспорт полузащитника «Зенита» Александра Ерохина, здесь его ФИО, амплуа, а также вся карьера – вот он с 1997 года в футбольной школе «Динамо», потом ушел в систему московского «Локомотива», затем Хабаровск, Краснодар и так далее. Такой паспорт имеют все занимающиеся футболом. Пока юные игроки тренируются в спортшколе, за паспорта отвечает местная федерация футбола. Если спортсмен подписывает контракт с профессиональным клубом, паспорта в электронном виде ведет уже РФС вместе с той лигой, в команде которой выступает игрок. Ну а любой клуб, если претендует на какие-либо выплаты, для их расчета может запросить паспорт в футбольном союзе.

Как поделить

Что и кому положено за трансферы футболистов, определено двумя статьями регламента. Одна, под номером 22, называется «компенсация за подготовку при первом подписании трудового договора». Согласно ей, клуб, с которым футболист подписывает первый в жизни профессиональный контракт, должен выплатить компенсацию школе, подготовившей игрока. Сумма определяется просто. Каждый год обучения в ДЮСШ имеет определенную стоимость, за подготовку игрока с 10 по 15 лет полагается по 25 тыс. руб., с 16 по 21 – по 50 тыс. руб. Потом общая сумма на основе этих данных должна умножаться на коэффициент, который имеет клуб в зависимости от лиги. Для наглядности разберем на примере. Скажем, если я, условный футболист Махначёв, с 10 по 18 лет тренировался в Барнауле, а потом подписал контракт с командой первой лиги «Чертаново» (коэффициент 2), за годы тренировок в родном городе «Чертаново» должно выплатить 300 тыс., которые умножаем на два – итого 600 тыс. руб. Но не все эти деньги пойдут родной школе футболиста Махначёва.

Как говорит финансовый директор ФК «Динамо-Барнаул» Игорь Ананьев, еще пару лет назад вся сумма перечислялась школе или клубу, в состав которой она входит, а уже его руководители согласно регламента должны были половину выплатить тренеру воспитавшему игрока. И здесь возникали споры. Бывает, что тренеров у спортсмена несколько? А если наставник уже не работает в школе, на каком основании переводить средства постороннему?

Год назад в РФС решили проблему так: половину суммы компенсации клуб, подписавший игрока, перечисляет школе, участвовавшей в подготовке, половину – в РФС в виде целевого взноса на поддержку и обучение детских тренеров. Про тренеров не забыли тоже: ежегодно до 1 марта на сайте РФС публикуют список игроков, в прошлом году впервые поставивших подписи под трудовыми договорами. Тренеры всей страны находят своих воспитанников, собирают документы, подают их в РФС и получают выплаты от федерации. Так, в прошлом году два тренера школы «Динамо» получили деньги за подготовку Матвея Ужгина, Никиты Раздорских и Игоря Абрамова, заключивших контракт с «Енисеем».

В СШОР Смертина тоже уже получали компенсационные выплаты «ТОС», благодаря первым контрактам, заключенным Артёмом Шаболиным («Урал»), Кириллом Боженовым («Химки») и Виталием Сычёвым («Тамбов»),школа получила 250 тыс. руб.

Отметим, что выплачивать компенсацию за подготовку кадров должны только команды Премьер-лиги и ФНЛ. Клубы второго дивизиона от этого освобождены. Если доля, полагающаяся ДЮСШ, вдруг оказывается невостребованной, то вся сумма идет на счет РФС. Если какой-то клуб вдруг не захочет выплачивать компенсацию, в дальнейшем у него могут возникнуть проблемы с лицензированием.

Школа, которой нет

В случае с Соболевым нашему «Динамо» больше интересна другая статья, под № 24 – право на солидарную выплату и ее размер. Согласно ей, если клуб покупает или берет в аренду футболиста, он должен будет еще и заплатить и процент от трансферной стоимости всем школам и командам, где этот игрок выступал до 23 лет. Рассчитывается процент опять же по таблице. Детские годы от 10 до 15 лет оценены в 0,25 процента от трансферной стоимости, юношеские с 16 по 23 года – в 0,5 процент от нее же.

Александр Соболев сначала перешел в «Спартак» на правах аренды, а в мае заключил долгосрочный контракт. По данным СМИ, красно-белым трансфер обошелся в четыре миллиона евро. Правда, при расчетах солидарных выплат опираются на суммы, отраженные в официальных трансферных контрактах, зарегистрированных в РФС. У нас этих данных нет, поэтому будем оперировать данными коллег.

В Барнауле Соболев играл и тренировался с 10 до 19 лет, то есть, согласно таблице, мы претендуем на три с небольшим процента от его трансферной стоимости, то есть примерно 120 тыс. евро или без малого 10 миллионов руб. – почти треть годового бюджета «Динамо».

Однако не все так просто. Дело в том, что еще в 2014 году «Динамо» сменило форму собственности. Тогда «Динамо», являвшееся ООО, не смогло пройти лицензирование и оказалось на сезон в любительском чемпионате. Следующий игровой год сезон, к которому бело-голубые уже вернули профессиональный статус, клуб встретил как автономная некоммерческая организация. С одной стороны, прежнее руководство выбрало удобный момент – не требовалось дополнительно уведомлять РФС и проходить лишние бюрократические процедуры. Но главный минус – юридически АНО не является наследником ООО. Этого можно было избежать, если бы руководители клуба все документы по изменению формы собственности проводили через РФС, где бы и отметили, что АНО «Динамо-Барнаул» – продолжатель славных традиций почившего ООО. Впрочем, тогда и четкой процедуры такого перехода не было, как и обязательных требований от РФС. А сейчас получается, что тот же Соболев детские годы провел в клубе, который формально уже не существует.

На этом «Динамо» уже обожглось, когда форвард переходил из «Томи» в «Крыльях Советов». Юристы самарцев углядели несостыковку, и вместо почти 800 тыс. руб. в Барнаул перевели около трехсот. При этом в РФС дали понять, что если бы не въедливость волжан, то на несоответствие высшие чиновники закрыли бы глаза – мол, это хорошо, когда большие клубы поддерживают маленькие. Поэтому теперь остается надеяться, что в «Спартаке» финансисты окажутся не такими дотошными. Ну или не жадными. У «Динамо» есть почти год на решение этого вопроса.

Что же касается тренера Соболева Александра Горбунова в школе «Динамо», то он на дивиденды от подписания контракта своего воспитанника со «Спартаком» официально претендовать не может – это не первый профессиональный контракт футболиста.