Сотни тысяч тонн грузов перевозятся за навигацию по Оби

Обь с исторических времен была основной транспортной артерией региона. С развитием дорожной сети, появлением железных дорог и большегрузных автомобилей роль реки, как главной транспортной магистрали, стала уходить в прошлое. Но в последние годы все больше речных караванов идут по Оби, объемы водных перевозок растут. Мы встретились с директором ООО «Грузовой терминал Обь» Константином Чернициным и попросили рассказать о делах предприятия.

В этом году суда вышли на реку 24 апреля, когда специалисты Барнаульского района водных путей и судоходства провели траление фарватера и выставили знаки навигационной обстановки. Специалисты отмечают, что в последние годы условия судовождения улучшаются. Проводится значительный объем дноуглубительных работ на Оби и Катуни, это позволяет увеличивать как срок навигации, так и загрузку барж.

— У нас навигация разбита на два этапа, – рассказывает Константин Черницин. – На первом этапе суда работают на линии от Шульгинки до Барнаула, перевозя инертные материалы с Бийского гравийно-песчаного карьера. В прошлом году навигацию на этом участке завершили 10 сентября, а раньше она заканчивалась в первых числах августа. Вода в реке падала, фарватер становился несудоходным. Благодаря работам по дноуглублению, мы смогли почти на месяц продлить навигацию.

Второй, осенний этап, – это перевозка грузов с карьера села Малитино Каменского района в Барнаул и небольшую часть в порт Камня-на-Оби. На этой линии речные караваны ходят практически до начала ноября. В прошлом году, например, на зимнюю расстановку суда в Затон ставили уже по ледоставу.

Вместо десятков большегрузов

По словам Константина Черницина, сегодня на предприятии работает восемь теплоходов, техническое судно, 19 барж, три плавучих крана и два портальных крана в речном порту Восточный. В этом году речники рассчитывают перевезти по Оби порядка 550 тысяч тонн грузов.

— Будем надеяться, что ситуация в экономике не ухудшится. Мы зависим от строительной и дорожно-строительной отраслей, которые используют наши материалы в своем производстве: щебень, песок, отсев. Барнаул строится, ремонтируются и строятся по федеральным программам дороги, дворы. Заводы стройиндустрии работают круглогодично. Для их обеспечения инертными материалами в зимнее время, в речном порту Восточный на ул. Понтонный Мост создан склад материалов. Накапливается резерв на несудоходный период. Зимой на дорогах гололед, метели, заносы, а до ближайшего карьера 200 км. В таких условиях возить песок или щебень автотранспортом с карьера просто безрассудство. Здесь все рядом, в черте города.

— Один теплоход на двух баржах везет до двух тысяч тонн груза при большой воде, а под конец навигации, когда уровень реки падает, – минимум 800 тонн за рейс. Рейс от Барнаула до Шульгинки занимает трое суток, – рассказывает руководитель. – Доставка грузов водой значительно разгружает дорожную сеть региона. Простая арифметика. Если средняя грузоподъемность автомобилей, перевозящих по дорогам края щебень и песок, 26 тонн, то только одна баржа грузоподъемностью в 1000 тонн, доставившая по воде из Бийска в барнаульский порт Восточный эту тысячу тонн песка или щебня, уберет с автотрассы сразу несколько десятков большегрузных машин. Это и экология, и сохранность дорожного покрытия, и, что не менее важно, безопасность дорожного движения. Особенно летом, когда этот участок Чуйского тракта перегружен транзитным транспортом в районы Горного Алтая. Тем более большегрузы, как правило, наиболее опасные участники дорожного движения.

Акватория Барнаульского района водных путей и судоходства – озеро Телецкое, Бия, Катунь и собственно Обь до города Камня-на-Оби. Из них только Обь судоходна на всем протяжении. Общая длина речных путей – 781 км, в том числе судоходных – 537 км.

У нас лучшие капитаны

В коллективе ООО «Грузовой терминал Обь» трудится порядка 100 человек. Возраст большинства специалистов уже предпенсионный. В 1990-е годы и в начале двухтысячных, когда речной флот практически умирал, люди не видели смысла учиться в профильных учебных заведениях. Опытные речники уходили, а молодые не готовились. Получился кадровый разрыв.

— Сегодня найти капитана на теплоход непростая задача. Для плавкранов команду собрать – почти подвиг. Тем не менее капитаны на Оби опытные. Года 3-4 назад попробовали привлечь в помощь капитанов с Томской судоходной компании для работы на линии Шульгинка – Барнаул. Пришли два теплохода с баржами, километров на 150 поднялись от Барнаула и остановились. Дальше томские капитаны отказались идти, заявив, что река не судоходна, что работать здесь невозможно. Не пошли выше, и все. Капитан отвечает за судно и экипаж и вправе принимать такое решение. Пришлось отказаться от их услуг. Линия на Шульгинку действительно непростая. Сложный фарватер, малые радиусы поворотов. На слиянии Бии с Катунью мы специально держим два модернизированных мощных теплохода, чтобы поднимать баржи по Катуни до карьера. Тем не менее работаем. Получается, наши капитаны, наши речники ходят по реке даже там, где другие считают это невозможным, – гордится своими людьми руководитель предприятия.

Среди речников бытует мнение, что те, кто ходил по Верхней Оби, могут запросто выходить в каботажное плавание. Таков их рейтинг.