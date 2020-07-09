Почему жильцы дома № 50 на улице Островского не смогли договориться о сносе старых деревьев

В редакцию «ВБ» пришло письмо от супружеской пары краеведов Малютиных, которые жаловались на то, что их мнение не учли при вынесении решения о сносе деревьев на придомовой территории. Вместе с агрономом администрации Ленинского района Натальей Данькиной корреспондент «ВБ» разбирался в ситуации на месте.

Большинством голосов

На придомовой территории мы не заметили следов спиленных деревьев, не было ни пней, ни веток. Только возле первого подъезда рабочие еще пилили на куски огромный ствол тополя. По словам Натальи Данькиной, деревья вокруг домов в этом квартале – это остатки рощи, когда-то посаженной ОПК «Докучаевский», то есть возраст у деревьев почтенный, не менее 45 лет. Тополь – дерево весьма хрупкое, от избытка влаги его ветки часто ломаются, чем создают угрозу не только машинам, но и пешеходам, а после санитарной обрезки и вовсе живут не более трех-пяти лет.

— В этом году от ветра сильно пострадали две машины, – рассказала жительница пятого подъезда Ольга Клюева. – Мы еще зимой провели общедомовое собрание и решили весной провести санитарную обрезку на средства со счета «текущее содержание жилья». Потом началась пандемия, сроки для обрезки были упущены и сотрудники техотдела «ДЕЗ-2» пояснили, что в нашем случае нужен полный снос старых деревьев. На втором собрании собственников в апреле текущего года было принято такое решение большинством голосов. На месте спиленных деревьев решили сделать отсыпанную щебнем автостоянку для автомобилей, чтобы они не занимали проезжую часть и не стояли под окнами жильцов. Все работы по выкорчевыванию пней и отсыпке будущей автостоянки выполнены за счет средств автовладельцев, каждый сдал по три тысячи, но и этого не хватит.

В ходе работ по сносу деревьев жильцы выяснили, что под землей проходят газовые коммуникации, поэтому пни выкорчевывать нельзя, их нужно залить специальным раствором, который со временем растворит в земле порубочные остатки. Жильцы заручились всевозможными разрешениями, в том числе о переносе детской площадки на другое место, далекое от проложенных под землей коммуникаций.

Согласно Жилищному кодексу РФ решение собственников жилья, принятое большинством голосов, является для управляющей организации обязательным к исполнению.

Юлия Качесова, старшая по подъезду № 1, в котором проживают супруги Малютины, высказалась более категорично.

— Мы действуем в правовом поле, решением почти 99% собственников деревья подлежали сносу, они действительно аварийные, – пояснила Юлия Владимировна. – Три года мы плаваем в луже с мазутом, который остается после стоящих на тротуаре машин. Куда их ставить, если парковка возле дома никогда не была предусмотрена? Мамы переживают за ребятишек, которые постоянно под этими деревьями гуляют. Мы же не варвары какието, сделали возле первого подъезда зону отдыха для пожилых людей, планируем разбить клумбы. Начали заниматься благоустройством палисадников у подъездов, но здесь строительный мусор просто присыпан землей, поэтому чтобы его выбрать, нужно очень постараться. Планируем высадить здесь низкорослые кустарники, чтобы жителям нижних этажей хватало света в квартирах.

Аварийные ли…

Руфина Васильевна Малютина начала рассказывать о спиленных тополях еще с порога квартиры. К взволнованной речи супруги присоединился Анатолий Леонидович.

— Да, мы участвовали в опросе, когда речь шла о санитарной обрезке деревьев, – рассказали супруги. – Мы сами не ходили, здоровье не позволяет, но присутствовала дочь, которой даже слова не дали сказать. Если бы вы приехали сегодня с утра, увидели бы не гнилые пни, а вполне здоровые деревья. Вырубили не только 14 тополей и два клена, но и молоденькие яблоньки, которые радовали жителей ярким весенним цветеньем. Вырубленные деревья защищали квартиры от солнца, а теперь вместо зелени будем любоваться машинами и дышать выхлопными газами.

Вдвоем с агрономом Натальей Данькиной мы не смогли убедить супругов Малютиных в том, что снос именно этих тополей был обоснованным и правильным. Мы долго говорили о том, что проблемы дома и его придомовой территории нужно решать сообща, учиться слушать и слышать друг друга. И дело не в конфликте поколений, как может показаться на первый взгляд. У этого дома появились инициативные жители, которые хотят и могут улучшить его внешний вид не только внутри, но и снаружи. Но и им нужно учиться правильной аргументации, а не идти напролом. Тогда у актива появятся сторонники и помощники, не будет недовольных жителей.

— Все должно происходить в свое время. Когда вы были молодыми, осваивалась целина, на месте которой сейчас выросли жилые кварталы. Высаживались деревья и кустарники, озеленялись район и город в целом, – на прощанье сказала Наталья Данькина. – Но прошло время, деревья достигли максимальных размеров и стали представлять угрозу для безопасности жителей. Пусть теперь молодое поколение позаботится о том, чтобы посадить свои деревья и ухаживать за ними. А я, как представитель районной власти, проконтролирую, чтобы на месте вырубленных деревьев были со временем посажены молодые.