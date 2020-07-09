На Старом мосту приступили ко второму этапу работ – ремонту эстакад

Подрядная компания «ДСУ-4» в соответствии с планом-графиком продолжает работы на совмещенном коммунальном мосту. Бригады заменили более половины железобетонных плит на новые ортотропные и параллельно с их монтажом начали ремонт левобережной эстакады.

Напомним, с 5 января 2020 года мост через Обь закрыт на капитальный ремонт до ноября 2021 года. График капитального ремонта расписан по месяцам, и дорожники полностью в него укладываются. Для этого приходится трудиться ежедневно, совмещая и монтажные, и демонтажные мероприятия.

В середине апреля Денис Попрядухин, заместитель директора «ДСУ-4» говорил о том, что после монтажа металлической части автомобильного моста будет выполнена гидроизоляция, позволяющая предотвратить разрушение плит, и только тогда дорожники приступят к ремонту эстакад. На данный момент на совмещенной части моста рабочие смонтировали 238 ортотропных плит из необходимых 370, начали устанавливать перильное ограждение для безопасности пешеходов и монтировать деформационные швы. На левом берегу Оби уже разобрали дорожное покрытие, тротуары и все 13 балок пролетных строений. Сейчас строители обновляют опоры моста и заменяют на них железобетонные ригели. Поставки новых балок пролетных строений начнутся в этом месяце, на обеих эстакадах будет заменено 180 таких элементов.

— Пока ведутся работы только на одной эстакаде, но в сентябре дорожники зайдут на правобережную часть. По плану работы на обеих эстакадах продлятся до июня следующего года, – отметил Артем Онищенко, эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Алтай». – Такая продолжительность связана с большим объемом работы. Сначала нужно демонтировать 180 балок, вывезти их, снять насадки ригелей и устроить под них новые каркасы. Затем ремонтируются опоры, заливаются новые насадки, устанавливаются новые 180 балок и объединяются бетоном. Потом монтируются плиты, устраиваются консоли, барьерное и перильное ограждение и только после всего этого кладется асфальт. Учитывая протяженность моста и эстакад, рассчитывать на более быстрое завершение капремонта нельзя.

Напомним, что после проведения ремонтных работ основные показатели моста не изменятся, а движение большегрузного транспорта, как и прежде, будет запрещено.

Капитальный ремонт коммунального моста через Обь начался 5 января 2020 года. По плану все работы должны завершиться в ноябре 2021 года.