Зима все равно наступит: лыжники летом вместо снега гоняют по асфальту

Завтра, 9 июля, ведущие барнаульские лыжники Яна Кирпиченко и Никита Денисов, а также тренер ЦСП Алтайского края Артемий Гельманов отправляются на сборы в Рыбинск, остальные остаются готовиться к сезону в Барнауле. На что, учитывая подготовку в непростых условиях, могут рассчитывать наши спортсмены в новом сезоне?

Дорога в сборную

В девять утра на лыжно-биатлонном комплексе УОР еще тишина. Из леса выходят грибники, судя по доносящимся репликам, дождливые выходные их надежд не оправдали. Постепенно собираются спортсмены во главе с Яной Кирпиченко, которая лихо подруливает к комплексу в машине под цвет футболки.

У Яны, как и у всех, нынешняя предсезонка необычная, спортсменка рассказывает, что лет шесть столько времени дома не проводила. Успела и в Горном Алтае побывать, и с дельфинами в новосибирском дельфинарии поплавать. Ну и тренировалась, конечно. С тренером Артемием Гельмановым несколько недель провела в Алтайском, а последние дни перед отправлением в Рыбинск готовилась в Барнауле.

— Поскорее бы уже. Хочется на сборы, – признается Яна.

После прошлого неплохого сезона Яну неожиданно отцепили от группы тренера Маркуса Крамера, в состав которой она входила два года. Президент федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе отметила, что это «в воспитательных целях». Яна на просьбу расшифровать это только плечами пожимает. Артемий Гельманов считает, что Вяльбе имела в виду то, что его воспитанница способна показывать более высокие результаты. В общем, как бы то ни было, к нынешнему сезону Кирпиченко будет готовиться под руководством личного тренера, чему и сам он, и спортсменка, кажется, только рады. При этом Гельманов продолжит работу и с девушками-юниорками сборной России.

— Проблем в этом нет. Яна и до этого периодически приезжала на наши сборы, готовилась вместе с юниорками, и эти тренировки легкими ей не казались, – рассказывает Гельманов. – В Финляндии в начале зимы будет отбор в национальную команду, думаю, Яна его пройдет, главное – не заболеть.

В предолимпийском сезоне ключевым стартом будет чемпионат мира, также тренер делает ставку на Всемирную Универсиаду. Ну и на этапах Кубка мира надо себя показывать.

Еще один наш представитель в сборной – 18-летний Никита Денисов. Сын известного лыжника, участника Олимпийских игр Виталия Денисова доказал свое право быть в юношеской команде. В Барнауле он тренировался под руководством отца в соответствии с тренировочным планом, который ему выдал тренер сборной Александр Кравченко.

— Результаты показывают, что Никита действует в правильном ключе, постепенно раскрывается как профессиональный спортсмен, – резюмирует Гельманов.

Ближайший резерв

Остальные лыжники Алтайского края пока продолжают тренироваться дома. В прошлые годы в июне спортсмены проходили просмотровый сбор в Барнауле. Тренеры оценивали тех, кто уже есть, заодно просматривали кандидатов в училище олимпийского резерва. Затем все дружно ехали на сбор на Семинский перевал, потом в Новосибирск, где уже начинались летние старты. Зимний сезон начинался со сборов в Тюмени, а потом уже кто куда попал в зависимости от результата и возраста. Нынче же лыжники всю весну и начало лета тренировались дома, в Барнауле собрались пару недель назад. Занимаются пять дней в неделю при любых погодных условиях. Как утверждает тренер училища олимпийского резерва Михаил Клоков, не бывает плохой погоды, бывает плохо экипированный лыжник.

— Зима все равно наступит, надо будет показывать результат, – говорит Михаил Клоков. – Не думаю, что кого-то мы потеряем. Разрядники, кто еще четко не определился в задачах и желаниях, может, и уйдут. А те, кто учится в УОР или педуниверситете, цель уже понимают. Да, есть трудности, все надеемся, что они временные, которые мы преодолеем. Каким сезон будет, сказать сейчас трудно. Самое главное, чтобы он вообще начался.

На прошлой неделе состоялась контрольная тренировка, на которой отлично показал себя Евгений Кабаков. 19-летний лыжник из Шипуново всего семь секунд уступил Никите Денисову.

— Конечно, это здорово, Денисов же в сборную входит. Дай бог, чтобы и зимой так же, – говорит Кабаков.

На биатлонном комплексе тренируются все вместе – и биатлонисты, и лыжники, и ветераны, и паралимпийцы. Места мало. На прошлой неделе произошел печальный случай: лыжник-ветеран врезался в мальчишку на велосипеде, тот попал в реанимацию.

— Об этом надо говорить, – уверен Михали Клоков. – Трасса не огорожена, тут и велосипедисты, и мамы с колясками, хотя написано, что им сюда нельзя. Не понимают люди, что лыжник, на полной скорости летящий вниз, тормозов не имеет, в секунду не остановится. Конечно, трасса для нас уже тесная, но что делать.

В середине июля лыжники все же намерены поехать на сборы на Семинский перевал.