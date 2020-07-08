В пригороде Барнаула начался прием заявок на возмещение части расходов на оплату услуг ЖКХ

С понедельника в пригородных поселках стартовала серия выездных приемов граждан, где они могут заключить договор с новым гарантирующим поставщиком услуг по водоснабжению и водоотведению, а также подать заявку на компенсацию. Первыми оформить документы смогли жители поселка Бельмесёво.

Время перемен

В первый день выездного приема оформить необходимые документы пришло несколько десятков жителей поселка Бельмесёво. У специалистов Барнаульского водоканала и комитета по социальной поддержке населения краевой столицы не было ни минуты на перерыв. Говорят, работа в общем-то несложная, но людей нужно принять, ответить на беспокоящие вопросы, помочь разобраться в нюансах.

— Да много чего непонятно, – признается взволнованная Инга Буйнова. Она пока еще ждет своей очереди на общение со специалистами. – Почти 90 руб. за кубометр – это много (в последнее время мы платили около 38 руб.). У нас же хозяйство, огороды, которые требуют большого расхода воды. Обнадеживает обещанная выплата компенсации. Надеюсь, что все скоро станет понятно, и подачу воды нам наладят – обещают ведь.

А с ней в поселке большие проблемы, особенно летом, когда идет массовый полив огородов. Мало того, что давление скачет, так еще и качество ресурса оставляет желать лучшего. Как показало предварительное исследование объектов инфраструктуры, их состояние требует серьезных вложений. В течение десяти лет на строительство и модернизацию артезианских скважин, водопроводных сетей, реконструкцию канализационных сетей и станций в пригородных поселках планируют потратить почти 200 млн. руб.

Десятки человек во время выездного приема в Бельмесёво подписали договор на предоставление услуг с Барнаульским водоканалом.

Документы – в июле, деньги – в августе

Новые тарифы жителям поселков устанавливают при заключении договора с новым поставщиком услуг.

— Для этого мы предлагаем абонентам заполнить анкету о степени благоустройства, чтобы знать, что есть в их распоряжении, например, душевая кабина или ванна, – поясняет специалист Центра обслуживания абонентов Барнаульского водоканала Евгения Горбанова. – В зависимости от этого выставляем новый тариф. Но так как практически у всех установлены приборы учета, люди продолжат платить сумму, соответствующую потребленным кубам.

— Теперь установленный в Бельмесёво тариф – 89,54 руб. за кубометр, и жители, не разобравшись считают, что будут платить именно столько, – дополняет коллегу начальник Центра Наталья Семикрас. – Но Барнаульской городской Думой установлен предельный размер платы в отношении холодного водоснабжения – 29,99 руб. Разницу между этими цифрами людям компенсируют. Максимальная сумма возмещения – около 3700 руб.

Важно, что право на возврат части средств имеют все собственники жилых помещений либо наниматели жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, которые с 1 июля получают услуги по новому тарифу и подали необходимый перечень документов на компенсацию.

Как подчеркивает председатель городского комитета по социальной поддержке населения Барнаула Ольга Ишутина, чтобы уже в августе получить разницу между тарифами, нужно как можно быстрее подать соответствующее заявление и до 10 августа оплатить выставленные счета за июль. В этом случае деньги будут переведены на счет до 30 августа.

— Оформить документы никогда не поздно, но средства начнут возмещаться с момента их подачи, – акцентирует Ольга Ишутина. – То есть при обращении к нам, условно, в декабре вернуть средства за июль не получится.

К слову, те, кто не попадет на выездной прием, смогут подать документы на компенсацию в любой удобный день. Очно в комитет по социальной поддержке населения города Барнаула по адресу: ул. Никитина, 59а, кабинет № 1 или в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края. Дистанционно – через портал «Электронный Барнаул».

Принимать документы на получение компенсации на оплату коммунальных услуг будут в течение всей недели во всех семи пригородных поселках, куда зашел новый поставщик услуг по холодному водоснабжению и водоотведению: в Центральном, Лебяжьем, Бельмесёво, Ягодном, Черницке, Мохнатушке, Новомихайловке.