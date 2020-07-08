Свалки частного сектора: истории и решения

Июль 08 12:15 2020

Главный специалист управления коммунального хозяйства администрации Центрального района Барнаула Алексей Кальнов — о мусорной проблеме в частном секторе. 

Алексей Кальнов работает в самой публичной отрасли городского хозяйства — коммунальной.
Фото Василия Каркавина

Алексей Кальнов родился в семье военного. В 2007 году, получив диплом Академии предпринимательства при правительстве Москвы на факультете «Бухучет, анализ, аудит», приехал в Барнаул. Работал в нескольких коммерческих организациях, пока в газете «Вечерний Барнаул» не увидел объявление о замещении вакантных должностей на муниципальную службу. Так в 2008 году он пришел в администрацию Центрального района на должность специалиста 1-й категории.

Сегодня в ведении Алексея Кальнова все, что связано с жилищно-коммунальным хозяйством района. А ЖКХ – это повседневная жизнь горожан: санитарное состояние, благоустройство, озеленение, ремонт и прочее. 

Мусор из дома

– Мы еще с одним сотрудником отдела в целях профилактики дежурили на улице 3-й Промышленный переулок. Там, на берегу Оби жители устроили большую несанкционированную свалку, вспоминает Алексей первые годы работы. И вот идет парень с мусорным пакетом. Крепенький такой паренек. Мы подходим, представляемся, так и так, мол, нельзя так делать. Ответ молодого человека цитирую дословно: «Дед здесь жил – носил, отец носил, и я ношу и буду носить. Или вы мне запретите?». Повторяю, паренек был крепкий и это был весомый аргумент. Бывало, что жители не то что порядок на своем подворье навести, просто отказывались с нами разговаривать, грубили. Не хотели нас пускать к себе во двор. Потом мы уже такие дежурства, рейды проводили с сотрудниками тогда еще милиции, с участковыми.

За эти годы поменялось законодательство в части охраны окружающей среды, правил благоустройства. Сегодня специалисты районной администрации сотрудничают с коллегами городского отдела по охране окружающей среды, комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, Министерства природных ресурсов Алтайского края. Результаты есть. Десяток лет назад многие барнаульцы, кому доводилось бывать в Нагорном парке, в районе улицы Тачалова, наверное, помнят, что берег Оби был завален мусором, картофельной ботвой, ветками деревьев.

— Начали работать поадресно по этим свалкам совместно с городским комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Первоочередная задача стояла убрать их. Но, как сказал Чехов, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. А куда жителям было девать бытовой мусор? Люди справедливо спрашивали, а куда мы должны его выносить, если не на берег? Контейнеров на улице не было.

С тачкой на полигон ТКО не поедешь

— Мы тогда подошли к ситуации комплексно, — продолжает Алексей Кальнов. – В первую очередь, конечно, ликвидировали все свалки вдоль берега. Определили точки и поставили контейнеры, которые работали некоторое время в тестовом режиме. Мы анализировали, удобно ли это жителям. Одновременно устанавливали информационные аншлаги с просьбой не сорить, не создавать свалки, вели профилактическую работу с жителями. Сегодня в этой части района уже установлены благоустроенные, соответствующие всем требованиям СанПина контейнерные площадки. У нас устроены точки раздельного сбора мусора. Начали с поселка Южного, сейчас таких точек в районе более 100. Я не могу сказать, что везде стало идеально чисто. Центральный район историческая часть Барнаула. И этим он сложен. Много улиц частного сектора, немало сложившихся десятилетиями бытовых традиций и привычек. Не так давно там же, в нагорной части, старушка с ведром мусора огибает нас, огибает контейнер, идет к яру и высыпает ведро с обрыва.

— Бабушка, – подходим к ней. – Вот специально контейнер стоит. Что же вы на берег-то выбрасываете?

— Так, сынки, ящик-то набирается. А я под яр, никому не мешает.

— Обращений много, – показывает Алексей лежащую на столе стопку исписанных листков. – Это еще не отработанные, стоят на контроле. Нередко приходится самому засучивать рукава, – специалист показывает лежащие на краю стола рабочие перчатки,

Главное, изменился масштаб и характер обращений:

— Если десять лет назад звонили и ругались, что во дворе неделю контейнеры не опорожняются и вся площадка мусором завалена, то сейчас возмущаются, что на улице у дома трава не выкошена, что мусоровоз утром слишком рано приезжает и своим грохотом будит весь дом. Конечно, соблюдение тишины когда люди отдыхают важно, и мы реагируем на такие жалобы. Но это же уже другой масштаб, другой уровень проблем.

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