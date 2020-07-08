На аллее Ветеранов микрорайона Октябрьский села Власиха общественники провели очередной субботник

Даже моросящий дождик не повлиял на принятое общественностью решение: задумали в очередной раз прополоть клумбы и сделать покос на памятном для населения месте, значит, наденут плащи и сапоги, но субботник все равно состоится.

В активе ТОС под руководством Любови Черкасской энтузиастов немало, поэтому и отличается молодой микрорайон своей благоустроенной территорией.

— Сколько мероприятий мы задумали к юбилею Победы, да каких ярких, но пандемия нам все планы поменяла, – рассказала Любовь Емельяновна. – Но как только эпидемиологическая ситуация улучшилась, организовали для жителей праздник на День России с собственной музыкальной аппаратурой, 22 июня почтили День памяти и скорби. Мы обязательно проведем музыкальный баттл среди самодеятельных коллективов района, где и наш коллектив «Любава» сможет себя показать. Созданный из жителей ансамбль уже имеет собственные костюмы, а теперь еще и гармониста, развернулись, что называется, во всю ширь души.

Кроме 200-метровой аллеи Ветеранов, где на плите увековечены фамилии участников войны, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла, проживавших и живущих в микрорайоне, забот у территориального самоуправления много.

— У нас в ближайшее время планируют изменить способ вывоза твердых бытовых отходов: вместо бочек возле каждого дома установят мусорные порталы, – поясняет Любовь Черкасская. – Нужно обойти все домовладения, а у нас их порядка 2,5 тысяч, все объяснить и рассказать жителям. Тут мусор вовремя не вывозит владелец магазина, там на одной из трех детских площадок кто-то элементы поцарапал, еще нужно готовить документы на участие в программе «Поддержка местных инициатив» на следующий год, в общем, забот хватает. В ТОС идут с любой проблемой, начиная от коммунальных платежей, заканчивая очередной идеей по благоустройству аллеи, которой в этом году исполнится пять лет.

Актив ТОС, да и жители микрорайона очень заботливо относятся к аллее Ветеранов, ведь в ее создание вложены и грантовые средства администрации города, и участие депутатского корпуса, и личные средства жителей. Молодые дубки прижились практически все, в небольших ящиках, стилизованных под цветочные горшки, начинает виться клематис, который со временем оплетет все семь арок аллеи. Жители высаживают многолетние цветы, делятся саженцами хвойных деревьев, выращенных для собственных участков. И все бы хорошо, да дороги к аллее практически нет, как и освещения, именно эти проекты в планах ТОС занимают первое место.

— У нас в микрорайоне много деток, больше двух тысяч, – говорит Любовь Черкасская. – Построить для них детский садик и школу не в наших полномочиях, но обеспечить досуг в то время, когда переносится открытие летних лагерей отдыха, считаем своим долгом, поэтому будем работать в этом направлении более активно.

Любовь Черкасская в 2020 году заняла третье место в конкурсе на звание «Лучший председатель ТОС Алтайского края», который ежегодно проводит Ассоциация муниципальных образований региона.