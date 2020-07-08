Как защитить свои трудовые права

К сожалению, нередки случаи, когда работодатели отказываются выплачивать компенсацию своему работнику за травму, полученную на производстве.

На скользкой дороге

Николай (имена персонажей изменены) работал электриком на одном из барнаульских предприятий, был официально трудоустроен. Однажды его отправили в командировку в один из городов, где требовалось провести электромонтажные работы. На трассе был гололед. В какой-то момент автомобиль сорвало в неуправляемый занос с вращением на 360 градусов, после чего бросило на дорожный знак, находящийся на правой стороне обочины. От столкновения с ним автомобиль отбросило в кювет, машина кувыркнулась через крышу, а затем снова встала на колеса. Все произошло в считанные секунды, но этого хватило, чтобы Николай получил компрессионный перелом позвоночника. Немного придя в себя, он вызвал скорую.

Ему пришлось долго лечиться, чтобы встать на ноги. А на работе его ждал неприятный сюрприз. Работодатель заявил, что Николай сам неаккуратно вел машину в гололед, потому и не справился с управлением, а значит, делать выплаты в связи с причинением вреда здоровью предприятие не обязано. Николаю ничего не оставалось, кроме как обратиться в суд.

В итоге экспертиза выяснила, что Николай не был виноват в аварии. Автомобиль слетел с трассы из-за изношенной зимней резины без шипов, а также из-за шин, которые не соответствовали модели данного автомобиля. Индустриальный районный суд удовлетворил исковое заявление Николая, взыскав с работодателя компенсацию морального вреда.

Платить обязан

Среди работодателей, не желающих платить, распространена отговорка, что сам работник допустил грубую неосторожность, нарушил технику безопасности.

— Если работодатель докажет вину работника, например, в нарушении техники безопасности, то тогда он может лишиться компенсации. Но в большинстве случаев суды все же встают на сторону работника и взыскивают все заявленные суммы, – говорит помощник прокурора Индустриального района Татьяна Казанина. – Трудовой кодекс находится на защите интересов работника. В частности, ст. 212 ТК РФ возлагает на работодателя обязанность создать безопасные условия труда. А согласно ст. 22 Трудового кодекса РФ работодатель обязан возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред.

Как действовать, если вам отказываются делать выплаты? Если вы официально трудоустроены, то смело можете идти в трудовую инспекцию. Если трудовые отношения не были оформлены, то все намного сложнее. Можно обратиться в прокуратуру, а мы проведем проверку. Компенсация материальных затрат на лечение оплачивается в соответствии с предоставленными чеками.

Лишился пальцев

Но в случае с Николаем работник хотя бы был официально трудоустроен. Зачастую же работодатели идут на уловку, заключая договор подряда вместо трудового договора. Случись несчастный случай, получится, что такому работнику не положены никакие выплаты, хотя он выполняет обычные обязанности штатного сотрудника.

Именно такая история приключилась с рабочим Владимиром, который работал по договору подряда на металлообрабатывающем предприятии, на вальцовочной машине. К сожалению, Владимир не получил соответствующей этой работе подготовки, не прошел никакого внятного инструктажа и проверки знаний по технике безопасности.

В декабре 2019 года на станке мужчина изготавливал манжет для прессового оборудования. В какой-то момент его перчатку затянуло в вальцовочную машину, а вслед за ней и кисть руки. Машина расплющила рабочему несколько пальцев, сделав его инвалидом. Выйдя из больницы, пострадавший попытался оформить инвалидность, получить компенсацию, но не тут-то было. Работодатель заявил, что раз Владимир – не работник предприятия, то и платить ему никто не обязан. Организация несчастный случай на производстве не расследовала, соответствующие акты не составлялись, работнику не выдавались.

Пострадавший обратился по поводу нарушения его трудовых прав в прокуратуру Железнодорожного района. После проведения проверки прокуратура направила в суд заявление с требованиями об установлении факта трудовых отношений и расследовании в надлежащем порядке произошедшего несчастного случая.

Только по договору

— Прежде всего, изначально не стоит устраиваться на работу, если работодатель не собирается заключать трудовой договор, – говорит старший помощник прокурора Железнодорожного района города Барнаула Юлия Савиных. — Потому что если с работником заключен только договор подряда, он в принципе не имеет права на компенсацию в случае травмы, поскольку берет на себя всю ответственность за последствия, в том числе за соблюдение техники безопасности.

Если ваши отношения с работодателем не были должным образом оформлены и вы получили травму на производстве, то вам прежде всего придется доказать сам факт трудовых отношений в период, на который был заключен договор подряда. То есть доказать, что у вас был установленный график работы, вы подчинялись правилам внутреннего трудового распорядка, была фиксированная оплата труда, выплачиваемая два раза в месяц, а не просто оплата по факту выполненных работ. В качестве доказательств можно принести выписки из банка, где фиксировались перечисления на карту. Возможно, вы расписывались в накладных, если занимались перевозкой продукции. В рамках расследования могут быть опрошены в качестве свидетелей другие работники.

Если на производстве случается несчастный случай, то обязательно вызывается скорая помощь. С самого начала четко говорите медикам, что получили травму во время работы. Не нужно говорить, что это бытовая травма, иначе врач именно так и запишет, и такая формулировка появится в заключении.

Чтобы доказать факт трудовых отношений, обратитесь в следственный комитет. Не затягивайте с обращением, поскольку срок исковой давности по установлению факта трудовых отношений составляет всего три месяца с момента их окончания.

Размер морального вреда работник определяет сам, а суд с учетом разумности и соразмерности взыскивает определенную сумму.