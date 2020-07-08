Барнаульский футболист Александр Ерохин – двукратный чемпион России

Воспитанник барнаульского футбола Александр Ерохин в составе санкт-петербургского «Зенита» второй сезон подряд стал победителем Российской премьер-лиги. В этом сезоне петербургский клуб стал недосягаем для конкурентов за четыре тура до финиша.

Еще в субботу основной преследователь «Зенита», столичный «Локомотив», сыграл вничью с «Сочи», а это означало, что победа «Зенита» в воскресенье над «Краснодаром» делала бы петербургский клуб чемпионом. Так и произошло: «Зенит» победил со счетом 4:2. Александр Ерохин вышел на поле под занавес матча вместо Артёма Дзюбы и вместе со всеми принял участие в праздновании очередного титула. В этом розыгрыше РПЛ Ерохин принял участие в 20 матчах своей команды, забил два гола.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев вновь, как и в прошлом туре, забил гол, который не засчитали судьи. На этот раз они увидели у нападающего сомнительный офсайд. Игра с «Тамбовом» проходила без системы VAR, поэтому пересмотреть эпизод у арбитров возможности не было. В итоге «Спартак» уступил 2:3. Отметим, что в этом матче на поле был еще один представитель алтайского футбола – уроженец Рубцовска, защитник «Тамбова» Игорь Юрганов вышел на поле за 11 минут до конца матча.

Вратарь «Ахмата» Евгений Городов пропустил четыре мяча от ЦСКА (0:4), а голкипер «Рубина» Юрий Дюпин сыграл 11-й сухой матч в сезоне, его команда победила «Оренбург» 1:0.