В рамках социального проекта в Барнауле подготовили профессиональных сиделок

Автором универсального проекта «Детям улиц – дорогу домой», поддержанного Фондом президентских грантов, стала общественная организация «Доброе сердце» в партнерстве с Барнаульским базовым медицинским колледжем, городской службой социальной поддержки населения, краевого перинатального центра «Дар» и Центра подготовки будущих родителей Baby River (ООО «Бригантина»). Одним из направлений совместной работы стала подготовка сиделок для Корпуса милосердия.

Отзывчивые сердца

Заведующая отделением центра дополнительного профессионального образования Барнаульского базового медицинского колледжа, куратор Корпуса милосердия Наталья Радченко приняла группу из 12 человек в феврале текущего года.

— Настолько разных подопечных мне обучать еще не доводилось, – рассказала Наталья Юрьевна. – В группе были старшие школьницы и студентки, опытные состоявшиеся люди и прихожанки. Все они -добровольцы общественной организации «Доброе сердце», большинство из многодетных семей, то есть заинтересованные в получении новой профессии люди. Это не просто – ухаживать за тяжелобольным человеком, который зачастую полностью или частично утратил возможность самообслуживания. Здесь требуются не только профессиональные навыки, которым можно научить, но и огромное сердце, много терпения и уверенности в том, что пациент встанет на ноги.

После нескольких теоретических занятий две девушки оказались не готовы к продолжению обучения. Далеко не все могут сопереживать и делиться добротой, хорошим настроением и позитивом с людьми, месяцами не встающими с кровати. В первую очередь сестер Корпуса милосердия научили азам эргономики: как правильно использовать рычаги, скользящие простыни и диски, чтобы переворачивать больного, не навредив ни ему, ни себе. Они знакомились с симптомами пневмонии и мерами по ее профилактике, учились бороться с пролежнями, изучали средства по уходу за тяжелобольным человеком, которые сегодня значительно облегчают работу сиделок.

— Хочу отметить, что больные люди относятся к нашим девочкам очень хорошо, беспрекословно выполняют все просьбы, в то время как с родственниками могут и капризничать, и даже ругаться, – говорит Радченко.

Пандемия коронавируса внесла в планы коррективы. Теорию будущие сиделки изучили в стенах колледжа, а практику пришлось проходить не в стационарах, как это предусмотрено программой обучения. Кто-то помогал пожилым соседям, кто-то ухаживал за родственниками, получившими травму, но под обязательным нашим контролем.

— Создав группу в ватсапе, мы общались с подопечными практически каждый день. Обучающиеся снимали небольшие видеосюжеты, мы разбирали ошибки, отрабатывали умения и навыки вновь и вновь. В конце июня все десять выпускниц получат свидетельства о профессиональном обучении по профессии «сиделка». Проект, на мой взгляд, получился интересным и нужным, а как сложится судьба выпускниц дальше, время покажет. В любом случае полученные знания будут полезны в дальнейшей жизни, – говорит заместитель руководителя центра ДПО Татьяна Чекрий.

В колледже подчеркивают, что готовы и в дальнейшем сотрудничать с общественными организациями по различным направлениям образовательной деятельности. Такая деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения.

Было интересно

Маритинии Третьяковой недавно исполнилось 19 лет, она студентка академии гостеприимства и старшая сестра для семи братьев и сестер. Девушка работает санитаркой в отделении кардиореанимации краевой клинической больницы, в будущем в медицине себя не видит, хотя на сиделку училась с удовольствием.

— Для практики я взяла четырех тяжелобольных, причем одна из них находилась на искусственной вентиляции легких, – рассказала по телефону девушка, находящаяся на самоизоляции. – Эта пациентка небольшого роста, но полненькая, поэтому главной трудностью было ее переворачивать, поскольку уже появились пролежни. Я человек увлекающийся, поэтому мне в Корпусе милосердия было интересно, узнала много такого, что когда-нибудь пригодится. Основательно сдружиться с группой не получилось, пандемия в этом году нарушила многие планы, но жизнь не стоит на месте, закончится и этот сложный период, будем общаться уже вживую, а не по телефону. Основной работой профессию сиделки я не выберу. Дело не в нагрузке на психику и отсутствии терпения, у меня в планах развитие творческой составляющей моей личности, но, если получится подрабатывать, не откажусь. К профессиональным сиделкам тяжелобольные относятся более корректно, чем к своим близким родственникам.

Одна из первых добровольцев православного молодежного объединения «Невские», Евгения Семакова, решила освоить профессию сиделки не только по велению души, но и из практических соображений.

— Я уже давно ухаживала за дедушкой, который в результате падения получил множественные переломы позвоночника и ребер, ушиб головного мозга и другие тяжелые травмы, – поделилась Евгения. – Прогнозы были неутешительными, как-никак 84 года, из больницы мы его забрали в плохом состоянии с начавшейся дистрофией. Теория, которую я освоила на практике, процентов на 80 превзошла наши с ним ожидания: дедушка уже понемногу ходит с палочкой, на табуреточке в огороде пытается полоть грядки. Но самое главное, он верит, что полностью восстановится. Так радостно видеть улыбку близкого человека и понимать, что в его выздоровлении помогли не только мои молитвы, но и умелые руки сиделки.

Лилия Новикова, руководитель НКО «Доброе сердце»: «В рамках проекта мы планировали готовить добровольцев по двум направлениям: доулы (помощники женщине в родах) и сиделки. К выпуску пока готовы только вторые, для которых шьется специальная форма и головные уборы. В годы войны такие же хрупкие девочки, как наши, выносили с поля боя раненых вдвое-втрое тяжелее себя, поэтому мы не сомневались, что сиделки из Корпуса милосердия справятся с любыми трудностями. Проект замечателен с двух сторон: во-первых, его участницы бесплатно получили профессиональное образование, а во-вторых, глядя на них, многие из тех, кто предлагает услуги в качестве сиделок задумаются о том, что для этого нужно образование, которому возраст не помеха».