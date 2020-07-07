В Государственном художественном музее впервые после трехмесячного затишья открылись сразу две персональные выставки, приуроченные к юбилеям художников

Речь идет о мини-экспозиции «Особый талант», которая посвящена 70-летию со дня рождения Юрия Иванова (ушедшего из жизни в 2014 году), и 70-летнему юбилею Петра Кудинова «У времени в плену».
Пётр Кудинов на открытии выставки «У времени в плену».Фото Натальи Катренко
В память о Юрии Иванове в стенах музея выставлены лишь три живописные работы мастера, хранящиеся в фондах ГХМАКа. Но даже по этим полотнам можно судить о неординарности художника, о его особом чувстве юмора и иронии, нашедшим отражение в творчестве Юрия Алексеевича, который о себе всегда говорил: «Живу, чтобы людей радовать».
— В каждой посмертной выставке Юрия Иванова дарование художника раскрывается глубже, воспринимается все объемней, – пояснил куратор мини-выставки Александр Рыжов. – Спрос на картины мастера, пишущего деревенские пейзажи, портреты провинциалов, сюжетно-тематические композиции, был высок всегда. Вероятно, потому что по жизни он был поэтом, человеком, тонко чувствующим мир. К тому же в представленных работах чувствуется отношение автора к действительности, нестандартный взгляд на привычные вещи. Даже по названиям известных полотен можно многое сказать о характере художника – «Полдень. Забор», «Человек с ветошью», «Корабль дураков», «Если бы все было ясно и понятно, мудрец бы удавился»… Вглядываясь в эти работы, ощущаешь самого мастера – веселого и мудрого, грустного и ироничного.
Юрий Иванов был мастером дачного пейзажа – большая часть его работ посвящена деревне Барсуково, в которой у художника был свой дом. Особый восторг художник испытывал от огородных пугал, которые смешили, вдохновляли, становились героями его работ, через них мастер иронизировал над собой, над жизнью.
Работа Юрия Иванова «Прогулка по городу».
К 70-летию Петра Кудинова в стенах музея организована выставка «У времени в плену», где представлены живописные работы художника последних лет. Вообще, у мастера есть свой подход к творчеству. Что интересно, он не работает с натуры в привычном понимании – довольно много времени мастер проводит в наблюдении за окружающим миром, считая своими главными инструментами память и воображение. По мнению куратора выставки Виктории Крыловой, художник стремится запомнить не столько форму и цвет объекта, сколько впечатление от него, перенося на картину собирательный, обобщенный, пропущенный через себя образ. Вероятно, поэтому на полотнах Кудинова зритель не увидит конкретных мест, но почувствует что-то близкое, родное, до боли знакомое.
— Пётр Кудинов долго шел к персональной выставке, – пояснила директор ГХМАК Инна Галкина. – Буквально на протяжении нескольких лет мы отслеживали его творчество, отбирали работы, которые можно было бы представить в рамках юбилейной выставки.
По словам Петра Кудинова, было время, когда он подражал не только алтайским художникам, но и импрессионистам с мировым именем. А после того, как его приняли в Союз художников (а это случилось, когда мастеру исполнилось 62 года), мастер твердо решил: мол, хватит, пора вырабатывать свой стиль, свои формы.
По мнению Виктории Крыловой, мастер время от времени возвращался к своим работам, меняя цвет, пластику формы. Причем многие работы, представленные в рамках юбилейной выставки (а в целом их 18), были созданы в этом, 2020-м году. Но, по мнению экспертов, эти и другие полотна все же требуют вдумчивого, не поверхностного взгляда, способного уловить надсюжетную атмосферу, то, что находится по ту сторону работы.
Выставки будут работать до 16 августа по адресу: ул. Горького, 16.