В Государственном художественном музее впервые после трехмесячного затишья открылись сразу две персональные выставки, приуроченные к юбилеям художников

Речь идет о мини-экспозиции «Особый талант», которая посвящена 70-летию со дня рождения Юрия Иванова (ушедшего из жизни в 2014 году), и 70-летнему юбилею Петра Кудинова «У времени в плену».

Иронизируя над собой и миром

В память о Юрии Иванове в стенах музея выставлены лишь три живописные работы мастера, хранящиеся в фондах ГХМАКа. Но даже по этим полотнам можно судить о неординарности художника, о его особом чувстве юмора и иронии, нашедшим отражение в творчестве Юрия Алексеевича, который о себе всегда говорил: «Живу, чтобы людей радовать».

— В каждой посмертной выставке Юрия Иванова дарование художника раскрывается глубже, воспринимается все объемней, – пояснил куратор мини-выставки Александр Рыжов. – Спрос на картины мастера, пишущего деревенские пейзажи, портреты провинциалов, сюжетно-тематические композиции, был высок всегда. Вероятно, потому что по жизни он был поэтом, человеком, тонко чувствующим мир. К тому же в представленных работах чувствуется отношение автора к действительности, нестандартный взгляд на привычные вещи. Даже по названиям известных полотен можно многое сказать о характере художника – «Полдень. Забор», «Человек с ветошью», «Корабль дураков», «Если бы все было ясно и понятно, мудрец бы удавился»… Вглядываясь в эти работы, ощущаешь самого мастера – веселого и мудрого, грустного и ироничного.

Юрий Иванов был мастером дачного пейзажа – большая часть его работ посвящена деревне Барсуково, в которой у художника был свой дом. Особый восторг художник испытывал от огородных пугал, которые смешили, вдохновляли, становились героями его работ, через них мастер иронизировал над собой, над жизнью.

По ту сторону полотна

К 70-летию Петра Кудинова в стенах музея организована выставка «У времени в плену», где представлены живописные работы художника последних лет. Вообще, у мастера есть свой подход к творчеству. Что интересно, он не работает с натуры в привычном понимании – довольно много времени мастер проводит в наблюдении за окружающим миром, считая своими главными инструментами память и воображение. По мнению куратора выставки Виктории Крыловой, художник стремится запомнить не столько форму и цвет объекта, сколько впечатление от него, перенося на картину собирательный, обобщенный, пропущенный через себя образ. Вероятно, поэтому на полотнах Кудинова зритель не увидит конкретных мест, но почувствует что-то близкое, родное, до боли знакомое.

— Пётр Кудинов долго шел к персональной выставке, – пояснила директор ГХМАК Инна Галкина. – Буквально на протяжении нескольких лет мы отслеживали его творчество, отбирали работы, которые можно было бы представить в рамках юбилейной выставки.

По словам Петра Кудинова, было время, когда он подражал не только алтайским художникам, но и импрессионистам с мировым именем. А после того, как его приняли в Союз художников (а это случилось, когда мастеру исполнилось 62 года), мастер твердо решил: мол, хватит, пора вырабатывать свой стиль, свои формы.

По мнению Виктории Крыловой, мастер время от времени возвращался к своим работам, меняя цвет, пластику формы. Причем многие работы, представленные в рамках юбилейной выставки (а в целом их 18), были созданы в этом, 2020-м году. Но, по мнению экспертов, эти и другие полотна все же требуют вдумчивого, не поверхностного взгляда, способного уловить надсюжетную атмосферу, то, что находится по ту сторону работы.

Выставки будут работать до 16 августа по адресу: ул. Горького, 16.