Участок ул. Попова перекрыли на месяц, с 6 июля по 6 августа, чтобы потом новая дорога долгие годы служила барнаульцам

В пятницу, 3 июля, на реконструируемом участке ул. Попова прошло выездное совещание, в котором приняли участие первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков, заместитель председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат, представители подрядных организаций и строительного контроля.

Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объект очень сложный, но значимый для города.

Всего за два года на реконструкцию участка ул. Попова направлено порядка 600 млн руб. В прошлом году ООО ПСК «Индустрия» выполнен первоначальный этап работ. Была построена ливневая канализация, переустроены сети водоснабжения и водоотведения, выполнено щебеночное основание дороги. Одним из самых сложных элементов этого строительства стала реконструкция путепровода. В настоящее время отремонтирована северная часть. Выполнен подъем пролетных строений, монолитная плита усиления под трамвайным полотном. На его реконструкцию из городского бюджета направлено 30 млн руб. в 2019 году и 30 млн руб. в нынешнем.

Построена проезжая часть на участке от ул. Власихинской до переезда через трамвайные пути с северной стороны. В данное время строится участок от переезда до ул. Трактовой с южной стороны. На всем участке ведется переустройство трамвайных путей, кабелей контактной сети и сетей наружного освещения. По северной части улицы идет ремонт парковок, устройство заездных карманов для общественного транспорта, посадочных площадок, установка бордюрных камней, строительство тротуаров, укладка асфальтобетонного покрытия и устройство газонов. После выполнения всех строительных работ будут установлены дорожные знаки и светофоры, нанесена дорожная разметка.

Все работы планируют завершить не позднее 1 октября 2020 года.

О важности данного объекта и предстоящих работах рассказал Иван Гармат, заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города:

— Улица Попова – флагман объектов в рамках работ нацпроекта БКАД. Это самый финансовоемкий и масштабный проект, реализуемый на территории города. Основной объем работ уже выполнен, сегодня подошел момент, когда нужно выполнять защиту сетей связи, переустройства сетей канализации и связи, для этого нам необходимо перекрыть участок ул. Попова сроком на четыре недели. За это время планируется завершить весь объем работ, включая устройство дорожного полотна. С учетом всех рисков, включая погодные условия, производственные сложности, плотность транспортного движения, подрядчику предстоит серьезный фронт работ.

Директор ПСК «Индустрия» Валерий Багдасарян подчеркнул необходимость перекрытия участка дороги:

— Временное перекрытие вызвано производственной необходимостью. Мы идем с опережением графика, будем стараться закончить реконструкцию как можно раньше, чтобы запустить дорожное движение.

Анатолий Воронков: «Уважаемые жители города и участники дорожного движения! Мы приносим вам извинения за неудобства, но таким образом мы сможем как можно быстрее и качественнее завершить ремонтные работы. Просим заранее выбирать маршрут с учетом вводимых ограничений, соблюдать требования дорожных знаков».

Движение транспорта по ул. Попова от ул. Трактовой до здания № 248в на ул. Попова, а также по нечетной стороне ул. Попова от проезда Делового до ул. Власихинской ограничено с 6 июля по 6 августа.

Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

– автобусные маршруты № 20, 35 (в прямом и обратном направлениях): ул. Трактовая – Павловский тракт – ул. Власихинская – ул. Попова – далее по маршруту;

– автобусные маршруты № 37, 120, 121, 137, 138, 149 (в прямом и обратном направлениях): ул. Дальняя – проезд Южный – проезд Деловой – разворот в районе остановки «Тейси» на ул. Попова – далее по маршрутам.

Движение трамваев не будет ограничено. Проезд к организациям, предприятиям будет обеспечен.