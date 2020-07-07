Студенты-старшекурсники педагогического профиля на законном основании могут вести трудовую деятельность в школах

Президент Российской Федерации подписал указ, официально разрешив студентам старших курсов педвузов и колледжей вести уроки в школах. У нас в регионе такая система действует уже несколько лет.

По имени-отчеству

Светлана Ушакова вот уже целый год работает в школе № 59 учителем английского языка, параллельно учится в Лингвистическом институте Алтайского педуниверситета и готовится к сдаче дипломной работы.

— Иностранные языки я любила со школьной скамьи, кстати, сама училась в 59-й, – рассказывает девушка. – Поступила в университет по целевому набору от своей родной школы, куда и планировала трудоустроиться сразу после получения диплома. Но прошлым летом мне позвонили и попросили заменить учителя английского языка на уроках в четвертом классе. Честно, очень сильно волновалась. Боялась, что не справлюсь с классом, не смогу объяснить материал. Но 40 минут пролетели настолько незаметно, а ребята вели себя так хорошо, что захотелось повторить.

К четвероклассникам прибавились еще ученики шестых и восьмых классов, в университете помогли собрать пакет документов и девушку оформили в школе как студента, проходящего длительную педагогическую практику, ведь трудоустроиться в школу без педобразования нельзя.

— Здесь жизнь кипит как в муравейнике, и всегда есть возможность проявить себя, – говорит юный учитель. – Конечно же, практика отличается от теории, которую мы изучаем в вузе. Когда просто учишься, то порой не понимаешь, где и когда тебе это пригодится. Начиная преподавать, осознаешь, зачем нужно все то, что тебе рассказывают на лекциях. Именно здесь формируется конкретный запрос, а не просто интерес. Появляются вопросы, которые ты можешь задать преподавателям в вузе, получить ответ и помощь.

Да и подростки, признается Светлана, ведут себя не по учебникам, и порой просто не хватает опыта найти подходящие слова, но в этом случае помогают старшие коллеги, которые всегда готовы помочь советом.

— Сначала было сложно совмещать учебу в вузе с уроками в школе, – дополняет молодой педагог. – Иногда приходилось пропускать некоторые лекции, но я всегда брала материал у одногруппников, выполняла все задания, успешно сдала и сессию. Год пролетел незаметно, но он дал мне понять, что я не ошиблась в выборе профессии. Дальше планирую работать в школе, только осталось следующей весной защитить диплом.

Профстандарт для учителя

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который дает возможность студентам старших курсов, обучающимся по специальностям и направлениям подготовки «образование и педагогические науки», вести трудовую деятельность, если они успешно закончили третий курс. Такие поправки внесены в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Также, согласно закону, студенты других специальностей смогут вести занятия по дополнительным общеобразовательным программам, то есть кружки и секции, по соответствующим их специальностям и направлениям подготовки. При условии, что они закончили два курса и успешно прошли промежуточную аттестацию.

Практика привлечения студентов старших курсов педагогических вузов и колледжей в нашем регионе действует уже несколько лет.

— Еще в советское время было разрешено учащимся старших курсов вуза работать в школе, – рассказывает Сергей Волохов, начальник учебно-методического управления АлтГПУ. – С внедрением профстандарта педагога все это ушло в прошлое, в школу начали приглашать только дипломированных специалистов. Но в 2015 году наш регион столкнулся с нехваткой учителей, особенно это касалось сельских школ. Тогда с органами регионального образования было подписано соглашение о запуске нового проекта, согласно которому, наши студенты по договору длительной педпрактики с временным замещением педагогических вакансий могли вести уроки в школах. Тогда мы отправили первые 15 человек, причем для каждого был разработан индивидуальный план учебы в вузе. Так, работая в школе, ребята не забывали и о своих сессиях, лекции в основном шли в дистанционном формате. Конечно же, им приходилось трудно, но когда они приезжали в вуз, то виден был их профессиональный рост.

Но не только в сельской местности складывался дефицит кадров, в Барнауле со строительством новых учебных учреждений тоже требовались молодые специалисты.

— Новый закон очень своевременен и актуален, – дополняет Сергей Павлович. – Ведь для нас важно, чтобы студенты работали по своей будущей специальности, а не занимались деятельностью, не имеющей ничего общего со школой. Трудоустройство повышает у молодого человека уверенность в себе и в своем профессиональном будущем. К тому же студенты не только закроют временные педагогические вакансии, работа учителем будет способствовать закреплению новых кадров в образовательных организациях края. Но главное, это привнесет в школы энергию молодых специалистов, которые только недавно окунулись в новые технологии образовательного процесса и постоянно общаются, консультируются с преподавателями высшей школы. Такое взаимодействие позволяет строить мостик оперативной трансляции актуальной профессиональной информации из стен вузов в образовательные организации Барнаула да и всего края.

19 студентов АлтГПУ прошли длительную педагогическую практику с начала 2020 года.