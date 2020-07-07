Огонь и вода: о традициях на Ивана Купалу

Обливание на Ивана Купалу – лишь одна из множества традиций, дошедших до нас из глубины веков. Как праздновали этот день наши предки, и почему.

Истоки праздника

Многие народы делили год на две половины светлую и темную, теплую и холодную, летнюю и зимнюю. Дни летнего и зимнего солнцестояния были точками календарного отсчета и у славян. Зимние празднества, когда чествовали возрождающееся солнце, со временем преобразовались в Рождество, Новый год, Святки и Крещение. Летний языческий праздник после установления православного календаря стал Ивановым днем или днем Ивана Купалы. Отмечался он 24 июня по старому стилю, а по новому стилю приходится на 7 июля в Рождество Иоанна Крестителя.

— Это макушка лета, на этот период приходится время расцвета природы, она достигает наибольшей мощи, энергии, причем уже не молодой, зарождающейся, а зрелой, могучей, – рассказывает старший научный сотрудник сектора традиционной русской культуры художественного музея Алтайского края Альбина Богочанова. – Было принято собирать цветы и плести из них венки, а потом пускать их в воду. На рассвете хозяюшки собирали в это время травы, покрытые целительной купальской росой, считалось, что эти сборы обладают наиболее чудодейственными свойствами – земля давала силу. А некоторые отправлялись в поисках цветка папоротника, который по поверьям цветет только в ночь на Ивана Купалу. Увидевшего это чудо ждало исполнение всех желаний.

Народные гуляния начинались накануне вечером, чтобы задобрить потусторонние силы. Вообще наши давние предки связывали купальскую ночь с разного рода нечистью. Если зимой человек в основном проводил время в жилищах, а главной потусторонней силой в доме считался домовой, и его всячески умасливали. Летом же вся жизнь переходит в поля и леса. Люди верили, что в этот период оживают русалки, лешие – они являются хранителями природных стихий. Люди старались их задобрить, оставляли в лесу и на берегах для них угощения.

Приметы на Ивана Купалу: — если вечером накануне дня Ивана Купалы идет дождь, то лето будет сырым, а год — голодным; — если ночью небо звездное, а поутру обильная роса, то будет хороший урожай огурцов и грибов.

— Позднее, когда христианство укоренилось в народе, суеверия стали забываться, а обрядовость сохранилась, – пояснила Альбина Васильевна.

Дружба воды и огня

Главной силой Ивана Купалы являлись не только вода, как это принято сегодня, но и огонь. Празднование обязательно сопровождалось большим купальским кострищем, вокруг которого водили хороводы и пели обрядовые песни. Считалось, что костры, разведенные на праздник Купалы, обладают очистительной силой. Огонь очищает душу, а вода – тело. Две фундаментальные стихии, от которых зависел урожай, а значит, и жизнь людей. Поэтому костры разжигались по берегам рек и водоемов, чтобы подружить огонь и воду.

— В этот день нужно обязательно окунуться в воду, искупаться в бане или в душе, – говорит Альбина Васильевна. – Наши предки верили, что водные стихии в этот день обретают наибольшую силу. Причем эта традиция почиталась и у относительно недалеких наших предков. Бабушки, опрошенные в интервью в наших этнографических экспедициях, говорили, что через обливания человек пропускает через себя важные природные циклы. То, что дает силу земле, растениям, дает силу и человеку.

Кстати, по словам научного сотрудника, у сибиряков обрядность купальских традиций не была ярко выражена. Песни, заклички, гадания и другие архаичные обряды сохранились больше у украинских, белорусских переселенцев, тех, кто приехал из южных регионов страны. Сибиряки широко праздновали Рождество, Масленицу, Пасху.

— Я связываю это с тем, что лето в Сибири слишком короткое, каждый день был посвящен работам в поле, – считает Альбина Богачанова.

Мокрое дело

Спустя столетия Иван Купала утратил свой таинственный смысл, обрядовость и стал днем массовых водных процедур. Помню, в детстве бабушка мне говорила, что нельзя быть сухим в этот день – счастье мимо пройдет. И я не старалась удрать от соседской детворы, вооружившейся ведрами с водой. А моя дочь уверена, если никого не облить на Ивана Купалу, то будешь медленно расти. Таков современный фольклор, призывающий намочить каждого любой ценой.

И хорошо, если это организованная водная битва во дворе или на даче, и детвора обливается между собой. Когда же желающие намочить всех и каждого выходят с водяными пистолетами и бомбами в общественные места или на проезжую часть, это грозит печальными последствиями. Ежегодно на дорогах города в этот день происходят ДТП из-за «обливальщиков». Пару лет назад девочку-велосипедистку подростки окатили из ведра, она упала и попала в больницу с травмой головы.

— Меня однажды обстреляли дети из водного пистолета, угодили в глаз, я инстинктивно зажмурилась и врезалась во впереди стоящий автомобиль, – рассказала Елена Кондрашова. – К счастью, авария была незначительной, но с тех пор на Ивана Купалу езжу только с закрытыми окнами.

В последние годы в Барнауле для любителей водных забав устраивались массовые празднования на Ивана Купалу. Нынче из-за ограничительных мер все массовые мероприятия отменены, и есть опасность, что детвора вновь выйдет на водный обстрел автомобилей и ни в чем не повинных горожан.

Ежегодно сотрудники ГИБДД Барнаула призывают горожан не обливать едущий по дороге транспорт, обращаются к родителям с просьбой объяснить детям, что играть вблизи проезжей части и обливать проходящий транспорт – это не только опасно, но и является правонарушением.