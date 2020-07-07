На прошлой неделе педагогу и балетмейстеру Николаю Сингачу исполнилось 75 лет

Почти за 40 лет, которые он возглавлял вокально-хореографический ансамбль «Юность» — один из старейших коллективов в регионе, Николаю Петровичу удалось прославить барнаульскую школу хореографии на весь мир.

Родом Николай Петрович из Славгорода. Вырос он в большой семье, где под одной крышей жили отец, мать, пятеро детей, две тетки и бабушка. Детство было ярким и в то же время трудным – правда, как вспоминает Николай Сингач, всем тогда жилось бедно, но счастливо.

— Наиболее отчетливо детство вспоминается мне лет с 11, когда я стал посещать танцевальный кружок, – вспоминает он. – Поначалу все эти танцы казались мне делом сугубо девчоночьим. Но однажды, решив в 40-градусный мороз погреться в танцевальном классе, я от занимающихся там не мог оторвать глаз – все эти движения, прыжки меня заворожили, и я решил туда записаться. Но в 15 лет, увы, все закончилось. Умер отец, и было уже не до танцев — пришлось пойти работать, чтобы хоть как-то содержать семью. Однако потом к танцам я все же вернулся, правда, уже в армии, поступив в ансамбль военно-воздушных войск Северо-Кавказского округа.

После этого Николай Сингач учился в барнаульском колледже, параллельно танцевал в «Огоньках» у Гарри Полевого. А чуть позже Николай Петрович продолжил образование в Челябинске, где параллельно устроился на работу и организовал свой ансамбль. Но именно в Челябинском институте культуры ему опять повезло – в коридорах этого учреждения выпускник-отличник случайно повстречал своего земляка Николая Устенко, которого только что назначили ректором нового барнаульского вуза — института культуры. И тот предложил Николаю Сингачу переехать в Барнаул и приступить к преподаванию таких предметов, как русский танец и искусство балетмейстера.

— В Барнауле я встретил еще одного человека, повлиявшего на мою жизнь, – Геннадия Папина – художественного руководителя ДК профтехобразования, который предложил мне восстановить разваливающийся на тот момент ансамбль «Юность», – пояснил Николай Петрович. – Буквально через два года мы с этим коллективом поехали в Москву, где заняли второе место. А в 1979 году нас посылали в Японию выступать на самом высшем уровне, а затем и в Грецию, и в Китай, и в Данию, и Швецию…

В 1982 году ансамбль «Юность» взяла под свое крыло международная организация ЮНЕСКО, которая постоянно привлекала коллектив для участия в культурных и образовательных проектах. Потом были довольно успешные 1990-е, 2000-е, а в 2013 году Николай Петрович взял и ушел из «Юности». Переживал он это непросто – на два месяца загремел в больницу, после чего решил искать утешения в учениках – шутка ли, только танцоров за это время выпущено около 3,5 тысяч, кроме того, он преподает в институте культуры, где работает с момента создания вуза.

Николай Сингач – педагог, балетмейстер, профессор кафедры хореографии Алтайского государственного института культуры, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Многие годы он являлся главным балетмейстером массовых городских, краевых праздников и театрализованных представлений.