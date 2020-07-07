Корпус наблюдателей в Алтайском крае растет, как и доверие жителей к нему

О том, как работали наблюдатели региона в период голосования за поправки в Конституцию, на пресс-конференции рассказали представители Общественной палаты Алтайского края и регионального отделения «Единой России».

Председатель ОПАК Лев Коршунов отметил в текущей кампании увеличение числа наблюдателей, не представляющих ничьи интересы, что в целом говорит о росте доверия к корпусу наблюдателей со стороны жителей региона.

— Невзирая на сложности, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологических мер, голосование прошло в штатном режиме. Да, мы фиксировали ложные сообщения о негативных событиях, но по результатам оперативной отработки, информация об их фейковом характере доводилась до общественности через средства массовой информации. Считаю, что отдельные выявленные недостатки не подвергают сомнению легитимность проведенного голосования и достоверность его результатов.

Член комиссии ОПАК по организации общественного контроля и правозащитной деятельности Татьяна Величко рассказала о работе горячей линии и отметила, что в подавляющем большинстве случаев граждане звонили не столько, чтобы рассказать о нарушениях, сколько уточнить информацию о возможностях голосования в той или иной форме, о месте нахождения УИК.

— По факту оказывалось, что выявленные нарушения в действующем правовом поле таковыми не являются, – подчеркнула общественница. – Поправки в Конституцию РФ разъяснялись очень подробно, но, тем не менее, хотелось бы обратить внимание на необходимость разъяснительной и просветительской работы особенно в молодежной среде, чтобы повысить ее гражданскую ответственность. Государство предоставляет большие возможности для участия граждан в процессе принятия важных государственных решений, и граждане должны ими пользоваться.

Руководитель Регионального исполнительного комитета Алтайского отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» Денис Голобородько рассказал о том, что в реготделении партии работал ситуационный центр, наблюдатели в режиме онлайн информировали о ходе голосования. По его словам, серьезных нарушений, которые могли бы стать основанием для признания общероссийского голосования на территории Алтайского края нелегитимным не зафиксировано.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности в последующем использования варианта многодневного голосования, Денис Александрович выразил мнение, что демократизация процесса и поиски удобных для граждан форм голосования себя оправдывают. Главное, чтобы эти формы обеспечивали прозрачность и легитимность голосования.

Председатель комиссии Общественной палаты по организации общественного контроля и правозащитной деятельности Руслан Демаков рассказал о некоторых фактах, выявленных наблюдателями в ходе голосования. Наиболее частые из них связаны с техническими ошибками: нарушена последовательность операций при подсчете голосов, где-то не разрешили фотосъемку в неустановленных для этого местах. Наблюдатели отметили единичные случаи некорректного заполнения журнала выдачи бюллетеней, когда избиратель расписывался не в той строке. Эти технические ошибки после сообщения наблюдателей оперативно решались в установленном порядке.

С 25 июня по 1 июля в Алтайском крае наблюдение за ходом голосования осуществляли около 10 тысяч наблюдателей, представляющих 18 общественных объединений края, региональные отделения партий «Единая Россия» и ЛДПР, а также инициативные граждане.