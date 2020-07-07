Как проходят студенческие практики в условиях пандемии

Пандемия повлияла не только на учебный процесс у студентов, но и на прохождение летних практик. В условиях, когда часть организаций все еще закрыта и действуют ограничения, связанные с коронавирусом, вузы и предприятия предлагают разные способы прохождения практики.

Археологи на дистанте

В Алтайском государственном педагогическом университете началась реализация проекта «Родники нашей памяти». Студенты педвуза будут изучать и очищать известные и почитаемые природные родники Алтайского края, и эта работа зачтется им в счет прохождения летней практики. Этот проект, разработанный под руководством профессора АлтГПУ Ольги Труевцевой, поддержан грантом Министерства науки и высшего образования РФ.

Студенты исторического факультета – будущие организаторы туризма и экскурсий – в середине июля отправятся на святые источники, известные с начала XX века. Отряду предстоит очищать территории от бытового мусора, ремонтировать купальни, лестницы и перила, покрывать антисептической краской колодцы источников. Попутно ребята будут составлять экскурсии по этим местам.

Но то – грантовый проект, где ребята не контактируют с другими людьми. Что касается традиционных летних выездов, то здесь дело обстоит сложнее.

Как сообщают в педагогическом университете, две основные летние практики – этнографическая и археологическая – будут проходить в дистанционном формате. В прошлые годы группы будущих краеведов выезжали в районы и радиальными выездами по селам общались со старожилами, собирали этнографический материал. Такой формат работы немыслим в условиях пандемии. Поэтому нынешним летом студенты собирают информацию из истории своих семей, изучают архивы, предметы материальной культуры. Археологи так же, в родных городах и сельских районах, изучают историко-культурные памятники.

Историки из Алтайского госуниверситета тоже не поедут на раскопки этим летом, полевые выездные практики отменены. Что касается производственных практик, то тут все зависит от предприятий: где-то нужны рабочие руки, кому-то достаточно практикантов на удаленке. Это касается студентов всех специальностей.

Эксперименты

В техническом университете организация практик стала полем для экспериментов. Так, студенты-экономисты этим летом проходят обширный курс на Алтайском приборостроительном заводе «Ротор». Руководитель практики от университета, доцент кафедры «экономика и производственный менеджмент» Юлия Угарова, рассказывает:

— Нет худа без добра. То, что мы не могли реализовать раньше вне Сети, очень продуктивно используем в онлайн-режиме. Понятно, что не всегда группа собирается в полном составе – бывают проблемы со связью, кто-то из студентов работает, но упущенное всегда можно восстановить. Для ребят проводят вебинары топ-менеджеры завода – в таком количестве они просто не могли бы состояться в традиционном формате. Студенты имеют возможность пообщаться со специалистами-практиками, задать интересующие вопросы, поучаствовать в мастер-классах. Каждый из топ-менеджеров дает персонализированные задания. Раньше мы представляли результаты только в самом конце практики, а сейчас есть возможность презентовать проделанную работу каждый день. Руководители практик со стороны предприятий приятно удивлены, насколько интересны эти результаты и насколько ответственно студенты подходят к выполнению заданий. Мы и сами этого не ожидали, когда планировали такой формат практик.

Студенты первого курса тоже вышли на практику в дистанционном формате. Для них на днях прошла интерактивная экскурсия, на которой присутствовали спикеры из Владивостока и Красноярска.

— Мы намерены продолжать такие практики, даже когда выйдем на обычный формат работы, – признается Юлия Валерьевна. – Оказалось, что пандемия подтолкнула нас к тому, что мы давно хотели, но не осмеливались сделать.

На вузовских кафедрах

В Алтайском госуниверситете постарались снизить контакты студентов с организациями. Помогло то, что у вуза более 40 базовых кафедр на различных предприятиях. На них и распределяют студентов в первую очередь.

— При направлении на практику предусмотрено закрепление обучающихся на профильных, базовых кафедрах предприятий и организаций, научных и производственных лабораторий, центров и других структурных подразделений университета, – сообщают в опорном вузе. – Не исключена возможность распределения студентов на предприятия и в организации, если они смогли создать условия для удаленной работы.

С облегчением вздохнули трудоустроенные студенты – постоянную работу им засчитывают как летнюю практику.

Кроме того, на Едином образовательном портале Алтайского государственного университета созданы учебные курсы, частично компенсирующие отсутствие практик. Здесь можно найти практико-ориентированные задания, рекомендации по выполнению отчетов и многое другое.