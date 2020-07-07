Азы молекулярной кухни изучили участники конкурса «Журналист меняет профессию»

В рамках конкурса «Журналист меняет профессию», который проходит в Алтайском крае вот уже шестой раз, его участникам посчастливилось поупражняться в кулинарных мастер-классах с завораживающими названиями: «Франция в одной тарелке», «Молекулярная кухня» и «Современная кондитерская классика». Эту прекрасную возможность предоставил журналистам нашего города Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза.

Все было интересно и потрясающе вкусно, ведь мы готовили невероятный французский салат, постигали азы молекулярной кухни, превращая шоколад в землю и, наконец, были участниками рождения божественного муссового пирожного. Такую возможность мы получили благодаря преподавателям техникума — Владимиру и Юлии Астроушко, Оксане Фоменко.

Из чего состоит процесс обучения кулинарному или кондитерскому искусству? Если разложить его на составляющие, то тут многое зависит от квалификация педагогов, их энтузиазма, а также оборудования, на котором происходят все эти чудеса «пищевых превращений».

Это, конечно, основное. Но, хотелось бы отметить, что в этом процессе, помимо прочего, важен и интерьер, в котором находятся студенты. Ведь, согласитесь, вряд ли можно молодым людям привить вкус, если их окружает побитая мебель и устаревшая техника. Здесь же, в стенах кооперативного техникума, для студентов создана современная комфортная, эстетически привлекательная среда, которая формирует уважение к своей профессии, повышает престиж как самого учебного заведения, так и профильных специальностей.

К слову, Барнаульский кооперативный техникум – это одно из старейших средне-специальных учебных заведений города, которое было основано в 1954 году. Техникуму больше 60 лет. Да, стены этого заведения старые, но если зайти внутрь, то вы будете приятно удивлены. Свежий ремонт, яркий, интересный дизайн, современное оборудование и техника. В учебном корпусе есть монитор, кофемашина, стенд с зарядками для телефонов, приятные уголки с мягкими диванчиками для отдыха студентов и преподавателей, электронное табло с расписанием занятий. Все это очень удобно. Такие перемены в учебном заведением произошли при директоре техникума Ирине Красиловой, которая возглавляет этот ссуз вот уже на протяжении более десяти лет.

Техникум включен в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» и является лидером рейтинга учебных заведений Потребительской кооперации России.

Организаторами конкурса «Журналист меняет профессию» являются: Министерство образования и науки Алтайского края, «Барнаул-спецодежда», Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза, при поддержке и содействии Департамента администрации губернатора и Правительства Алтайского края по информационной политике, Фонда президентских грантов и института социальных инноваций.

Людмила Киршенман