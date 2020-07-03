Велобум: этим летом в магазинах и на «Авито» велосипеды раскупаются влет

По сравнению с прошлым годом спрос на велосипеды в этом сезоне ощутимо возрос. Причем как на велики бывшие в употреблении, так и на новые модели. Растущую популярность двухколесного транспорта многие связывают с пандемией – дескать, утратив возможность заниматься в тренажерных залах, люди стремятся хоть так поддерживать форму.

Хит продаж

Еще в мае сайт «Авито» опубликовал исследования, согласно которым спрос на велосипеды в среднем по стране увеличился на треть. При этом в Барнауле рост составил примерно 70% (рекорд был отмечен в Красноярске, где продажи возросли в два раза). Но если раньше ажиотаж на велики приходился на конец мая – начало июня, то сегодня он не просто не снижается, а продолжает расти.

Запрос «велосипед» занимает в топе «Авито» второе место. Причем, пытаясь купить так пользующийся спросом двухколесный транспорт, лучше сразу связываться с продавцом, иначе понравившуюся модель могут буквально из-под носа увести другие покупатели-конкуренты. Ведь хороший горный велосипед здесь можно приобрести за 8 тыс. руб., а дорожный – за 3-4 тыс. руб.

— Велосипеды превратились в хит продаж, – пояснили в Центре проката, продажи и ремонта велосипедов «Веломир». – Такого бума на покупку великов не припомнить. Спросом пользуются как горные, более навороченные модели (их стоимость от 10 тыс. руб. и выше), так и городские или дорожные – те, что попроще (от 7 тыс. руб.).

Резкий подъем спроса наблюдают и в салоне продажи, ремонта и проката велосипедов «Корто». Сюда стали чаще приходить не только за новым велосипедом, но и за тем, чтобы отремонтировать старый. Здесь объясняют велобум тем, что, с одной стороны, велосипед – возможность заниматься физической активностью, которой так не хватало на самоизоляции, с другой – альтернативный способ передвижения для тех, кто во время пандемии хотел бы реже пользоваться общественным транспортом. Говорят, один только завод «Форвард», производящий в Перми велосипеды под тем же брендом с начала года выпустил 90% от привычного годового объема. Спросом стало пользоваться и техобслуживание великов, которое специалисты советуют проводить раз в год. В среднем такая услуга по городу стоит 1,5 тыс. руб.

Как ни странно, прокат тоже стал пользоваться большим спросом. По крайней мере в Центре проката и ремонта велосипедов и роликовых коньков, действующем при лыжной базе «Локомотив», за время самоизоляции люди словно соскучились по активному отдыху. Здесь можно взять велосипеды на прокат за 150-500 руб. в час (в будние дни каждый второй час не оплачивается).

— Причем у нас берут велосипеды напрокат не только для того чтобы покататься по лесу, но и подобрать велосипед перед покупкой под себя, опробовать его, – пояснили в центре. – К примеру, выбирая велики с передачей, людям требуется понять – нужна ли им 21 скорость или можно обойтись и шестью.

Вторая жизнь

То, что в этом году велосипеды разбираются как горячие пирожки, подтвердил и пенсионер Олег Золотов, который занимается продажей бэушного транспорта. В своем гараже он устроил настоящий развал из отработанных великов и запчастей, из которых потом собирает полноценные двухколесные модели, их он потом продает на территории разных садоводческих товариществ города.

— Достаточно пройтись по частному сектору, по садоводствам или выложить объявление на «Авито», чтобы насобирать детали для великов, – поясняет Олег Павлович. – Порой здесь готовы просто так отдать и вышедший из строя транспорт. В итоге я превращаю весь этот велохлам в действующие велосипеды, которые продаю по 1-3 тыс. руб. В этом году только за июнь я продал все, что простаивало в гараже годами – спросом пользуются велосипеды детские, подростковые, взрослые, со скоростями и без.

Кстати, такой велохлам (в зависимости от степени изношенности) принимают и некоторые магазины, занимающиеся техподдержкой велосипедов. Правда, здесь возьмут далеко не все запчасти, только необходимые.

Время от времени клич по сбору запчастей кидают и Центры ремонта велосипедов. А в начале июня подержанный двухколесный транспорт забирали энтузиасты – барнаульские ребята, которые решили дать вторую жизнь велохламу и передать отремонтированные велики малообеспеченным семьям в рамках акции «Подари велосипед».

— Мы занимались всем этим на базе одного из барнаульских Центров проката и ремонта велосипедов, – рассказал организатор акции Антон Кокорин. – В итоге на наш клич откликнулось довольно много людей. В течение месяца мы собрали и починили почти сто велосипедов, самокатов и роликовых коньков, которые пылились в гаражах и на балконах. Половину велосипедов мы вручили многодетным семьям, остальные планируем отдать в детские дома или в деревни края детям из многодетных и малообеспеченных семей. Что интересно, нашу акцию уже подхватили другие регионы. В будущем планируем собирать и другой спортинвентарь, доказать, что вторая жизнь велосипеда, самоката, скейта или сноуборда возможна.

В Барнауле спрос на двухколесных друзей возрос почти в два раза.