Синьор Помидор: коли кусты лохматы – не жди томата

В июле томаты требуют немало заботы от садовода. Самые полезные операции месяца — пасынковать, обрывать листья и опрыскивать. Барнаульские эксперты рассказывают о том, как с минимальными трудозатратами избавить наши овощные растения от проблем и увеличить урожай.

Чего голову повесил?

Такой садовый экземпляр чаще всего можно встретить в теплице. Стоит себе, горемыка-томат, голову повесил. И листики все скрутил на верхнюю сторону листовой пластинки вдоль средней жилки. Что же это за недуг?

— Это непаразитарное заболевание, которое развивается лишь под влиянием неблагоприятных для томата условий, – рассказывает доцент кафедры общего земледелия, растениеводства и защиты растений Алтайского государственного аграрного университета Владимир Чернышков.

Причин у болезни может быть тьма-тьмущая. Это и слабое развитие корневой системы, и позднее удаление пасынков. Скручивание проявляется также при излишней влажности почвы и, напротив, от чрезмерной сухости воздуха. Семена, собранные с больных растений, иногда дают высокий процент растений со скручиванием листьев. И поди разберись теперь, что именно помидорного молодца сгубило.

Спасти от этой напасти томаты можно, подкормив их микроэлементами: бором, марганцем, медью. Пропорции просты: борная кислота или бура – 2 г, сернокислый марганец – 3 г, перманганат калия – 5 г, сернокислая медь – 2 г на 10 л воды. Либо можно взять в садовом магазине готовую подкормку с большим количеством микроэлементов и внести ее согласно инструкции.

Долой ботву!

У неопытных садоводов нередко помидорный куст напоминает дерево. Ботвы в нем, увы, больше, чем урожая.

— Обрезать нужно нижние листья и пасынки помидоров, – рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Кузнецова. – Пасынки – это побеги, развивающиеся в пазухах листьев. Как правило, оставляют один-два пасынка, остальные убирают и делают это в течение лета постоянно. В противном случае кустику нашему будет не до урожая, и, как говорили в народе, он весь в ботву пойдет.

От каких листьев необходимо избавиться прежде всего?

— Для лучшего проветривания посадок помидоров все нижние листья до первой плодоносящей ветви вырезают. Эти листья, как правило, сильные, испаряют много влаги и потребляют большое количество питательных веществ, которые лучше бы направить на развитие плодов. При этом корневая система растения начинает усиленно работать на развитие и созревание плодов, – отмечает эксперт. – От лишней растительности необходимо избавляться постепенно и поэтапно, обрывая не более одного-двух листьев за раз. Иначе куст отреагирует так, как выше описывалось.

Зараза, отвянь!

Каждый продвинутый огородник хоть раз да слышал грозное слово «фитофтора». Пока погода сухая и жаркая, погода тормозит проявление помидорной болезни, но стоит дождичкам зачастить…

— Фитофтороз – вредоносное грибное заболевание, поражающее в основном плоды, а иногда еще и листья, и стебли. На плодах становятся заметными расплывчатые бурые твердые пятна. Распространению болезни способствуют избыточная влажность воздуха, росы и туманы, умеренная температура днем (22-24°С), с похолоданием ночью (до 10°С).

Для повышения устойчивости к фитофторозу растения подкармливают в парнике фосфорно-калийными удобрениями или проводят некорневую подкормку микроэлементами в пропорции: сернокислый марганец – 4 г, сернокислая медь – 2 г, борная кислота – 2 г, сернокислый цинк – 2 г на 10 л воды.

Можно воспользоваться народными средствами и опрыскивать растения в период завязывания плодов на второй кисти настоем чеснока через каждые 15-18 дней (до пяти раз). По мере нарастания плодовых кистей использовать такой состав: в 10 л горячей воды развести 1,5 г перманганата калия, сюда же поместить 1,5 стакана измельченного чеснока, все это перемешать, отфильтровать и опрыскивать растения.

Шпаргалка садовода

Накормите рассаду

Недостаток тех или иных элементов минерального питания овощных культур можно определить по внешнему виду растений.

При недостатке азота рост растений замедлен, стебли тонкие, волокнистые и твердые. На листьях появляются крупные желтовато-зеленые пятна.

При остром голодании может пожелтеть все растение. При недостатке фосфора стебли тонкие, деревянистые. Листья мелкие, часто имеют более темную зеленую окраску, чем обычно. На нижней поверхности листьев появляется пурпурно-красный оттенок. Корни развиты очень слабо. Завязывание и созревание плодов сильно запаздывают.

При недостатке калия в нижней части растения появляются серовато-зеленые листья. Остальные листья растения приобретают бронзовую или желто-коричневую окраску, края их буреют. Вдоль жилок листа появляются пятна; ткани листа разлагаются и отмирают. Корни слабо развиты. Стебли тонкие, постепенно они становятся жесткими и деревянистыми.

При использовании минеральных удобрений необходимо не превышать рекомендуемые дозы и не допускать попадания удобрений на листья; жидкие подкормки проводить после полива, чтобы не обжечь корни. Любые подкормки необходимо прекращать за месяц до уборки урожая во избежание накопления нитратов.

Поливать томаты даже в сухую погоду следует не чаще одного раза в неделю.