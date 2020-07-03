О щитовидной железе позаботьтесь смолоду

Этот орган оказывает колоссальное влияние на здоровье всего организма, интеллект человека и качество жизни. О щитовидной железе, ее болезнях и их профилактике рассказывает практикующий эндокринолог, кандидат медицинских наук доцент кафедры госпитальной терапии и эндокринологии Алтайского медуниверситета Инна Вейцман.

Среди болезней эндокринной системы в Алтайском крае патология щитовидной железы устойчиво занимает второе место после сахарного диабета.

— В минувшем году в регионе на 100 тысяч взрослого населения было зарегистрировано 6828 человек, имеющих патологию щитовидной железы. В структуре заболевших у большинства – нетоксический зоб, возникший по причине дефицита йода, – рассказывает Инна Александровна.

Выражаясь языком романтика, щитовидная железа – это очень красивый орган в виде бабочки, который расположен на передней поверхности шеи.

— Несмотря на свои малые размеры – масса у новорожденного составляет 1 грамм, у взрослого в среднем 20-30 граммов – щитовидная железа оказывает колоссальное влияние на наше здоровье. Недаром ее называют метрономом для всех систем и органов, ведь скорость нашей жизни, в том числе, зависит от ее функции, – отмечает эксперт.

— Щитовидка имеет свою структуру и функцию: выделяет гормоны Т4 (тироксин) и Т3 (трийодтиронин). За выработкой этих веществ строго следит регулятор их секреции ТТГ (тиреотропный гормон), который вырабатывается в головном мозге, и при снижении у человека уровня гормонов щитовидной железы он повышается, а при их повышении – снижается.

Организм под контролем

Гормоны щитовидной железы имеют большое поле деятельности через свои рецепторы, которые присутствуют практически во всех органах и тканях, оказывая влияние на их работу. Гормоны щитовидки контролируют процесс формирования интеллекта, развитие и функционирование нервной системы, развитие скелета, сердечно-сосудистую систему, а также поддерживают необходимый обмен веществ.

Для нормального функционирования щитовидной железы нужен йод, как субстрат для синтеза гормонов. Йод в организме не синтезируется и основные источники его поступления – это вода, воздух и продукты питания. Особенно морская рыба, капуста, йодированная соль. Регионы, которые удалены от моря , испытывают йоддефицит в той или иной степени.

— Алтайский край является регионом с легким и средним дефицитом йода, в среднем жители нашего региона употребляют 40-60 мкг йода в сутки, что, конечно, является недостаточным, – констатирует Инна Александровна.

В XX веке было сделано открытие, что дефицит йода снижает общую познавательную способность и интеллект населения на 10-15 процентов. При дефиците гормонов щитовидной железы у плода наблюдается уменьшение массы головного мозга и содержания в нем ДНК.

Распознайте дефицит

— У детей дефицит йода часто проявляется неспецифической, «рассеянной» симптоматикой: снижением успеваемости в школе и концентрации внимания, нарушением мелкой моторики, ухудшением состояния зубов, – сообщает врач.

У взрослых дефицит йода сначала, как правило, проявляется изменением структуры – щитовидная железа увеличивается в объеме, формируя зоб, в ней появляются кисты и узлы. Если йоддефицит сохраняется, то снижается функция органа-бабочки, то есть уменьшается выработка гормонов и развивается так называемый гипотиреоз.

— На начальных этапах, когда еще не страдает функция, а формируется, например, узел, человек ничего не чувствует, поэтому вовремя не обращается за помощью. Если вы испытываете чувство дискомфорта в передней поверхности шеи при глотании, слабость, сонливость, отмечаете прибавку веса, снижение памяти, сухость кожи, выпадение волос, то необходимо обратиться к участковому терапевту и провести обследование: УЗИ щитовидной железы и сдать кровь на тиреотропный гормон – ТТГ. С результатами этих исследований и следует обратиться к врачу-эндокринологу.

Учитывая проживание в эндемическом по йоддефициту регионе, обязательно требуется проводить йодную профилактику. Прежде всего, использовать йодированную соль и содержащую йод воду и, если врач назначил калия йодид, принимать соответствующие медицинские препараты.

Особое внимание должно быть уделено группам риска. Это дети, подростки, беременные и кормящие женщины.

Наиболее богаты йодом морская рыба и морепродукты, высоко содержание этого элемента в водорослях. Морские растения способны накапливать йод в большом количестве. Рекордсменом по содержанию йода является водоросль ламинария, более известная под названием морская капуста. В 100 г ламинарии содержится практически две дневных нормы йода.

Суточная потребность организма в йоде составляет от 90 мкг у дошкольников, до 150 мкг у взрослых и 250 мкг у беременных и кормящих женщин.