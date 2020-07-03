Мама дома, и все в порядке: как в Барнауле будут помогать родителям с ментальными особенностями

С началом осени в комплексном центре социального обслуживания населения города Барнаула внедрят и приступят к тестированию новой практики работы с семьями, в которых один из родителей имеет ментальные особенности.

Сохранить семьи

В последнее время услуг, направленных на помощь родителям, воспитывающим детей с особенностями развития, становится все больше. А вот мамы и папы со скрытыми от глаз людей проблемами здоровья остаются незамеченными. Родители с ментальными нарушениями не в состоянии воспитывать в одиночку, поэтому им нужна постоянная поддержка со стороны родственников и специалистов. Особенно их присутствие необходимо во время прохождения лечения, когда детей невозможно взять с собой. Притом это не единственная проблема. Трудности подстерегают при трудоустройстве, которое вместе с наличием диагноза осложняет опять же наличие маленького ребенка. Если женщине не удается решить эти вопросы и грамотно устроить свою жизнь, может случиться отказ от ребенка или его изъятие органами опеки.

— Опыт нашей работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, показывает, что в случае, где родители – а это чаще всего мама – имеют особенности умственного развития или психиатрический диагноз, требуется гораздо больше внимания со стороны поддерживающих служб. Такие семьи имеют повышенный риск по социальному сиротству детей, – поясняет руководитель Института региональной социальной политики Наталья Костенко. – Но при этом отношения с ребенком часто выступают единственным ресурсом и стимулом, позволяющим матери справляться со своим заболеванием и повышать социальную адаптивность и компетентность. И мы надеемся, что при надлежащем уровне поддержки, при общих усилиях удастся сохранить кровные семьи для всех детей – участников проекта.

Проект «Мама дома, и все в порядке!» получил поддержку Фонда президентских грантов. Всего в нем примет участие 20 семей.

Барнаульский подход

Реализация проекта на территории столицы края предполагает закрепление за целевыми семьями кураторов, которые при сопровождении профильного врача разработают и приступят к реализации плана реабилитации по сохранению семьи. Кроме того, мама получит помощь во взаимодействии с госструктурами (оформление пособий, запись в детсад или школу) и в домашних делах, в том числе научится правильно распределять средства своего бюджета.

Помимо рациональной составляющей, проект предполагает проведение совместного досуга родителей и для налаживания и укрепления внутрисемейного контакта, обучения игре и общению, развития.

Специалисты обещают задействовать не только маму с ребенком, но и их ближайшее окружение – организуют этим людям встречи с медиками для большего понимания заболевания и методов поддержки, повышения мотивационной готовности к оказанию помощи.

— Наш опыт и опыт ключевого партнера работы с такими семьями свидетельствует, что в большинстве случаев такие женщины в силу своих особенностей не получают помощь от государства, которая им положена, не обращаются за ней, – обосновывают социальную значимость проекта в Институте региональной социальной политики. – При наличии дохода они осуществляют неоправданные и нерациональные траты. Так, одна из клиенток, восстановив право на детские пособия и получив за определенный период 130 тыс. руб., выразила готовность приобрести два смартфона вместо предметов первой необходимости и продуктов питания. Кроме того, с возрастом такие женщины зачастую перестают переосвидетельствоваться в МСЭ, зачастую самостоятельно изменяют схемы лечения или нерегулярно принимают прописанные врачом препараты. Мамы демонстрируют низкий уровень бытовых навыков. В силу ментальных особенностей им трудно распределить периодичность проведения уборок в жилье, периодичность стирок белья, испытывают трудности в приготовлении пищи.

Проект «Мама дома, и все в порядке!» будет реализован в тесном единении с Алтайской краевой общественной организацией «Институт региональной социальной политики», что позволит объединить ресурсы и преодолеть нормативно-правовые барьеры и жесткие регламенты и стандарты, присущие государственным бюджетным организациям.