Как в Барнауле проходило голосование 1 июля: подробности

Июль 03 14:02 2020

Жители выражали свое отношение к поправкам в Конституцию РФ и присвоению Барнаулу звания «Город трудовой доблести». За родной город голосовали барнаульцы в возрасте с 14 лет.

1 июля на избирательные участки краевой столицы пришли десятки тысяч барнаульцев.
Фото Андрея Чурилова

За Конституцию

В историческом здании мужской прогимназии на ул. Чкалова, 194, где расположена УИК № 238, ранним утром состоялась небольшая оперативка.

— За шесть дней голосования мы отработали свои действия до автоматизма, – рассказывает председатель УИК Татьяна Бердышева. – Тем не менее повторить лишним не будет и алгоритм действий, и правила безопасности, и реакцию на возможные нестандартные моменты. Все одеты, как предписано эпидемиологической обстановкой: в халаты, шапочки, маски, перчатки, на лицах – защитные экраны. Менять экипировку будем каждые два часа. За 10 минут до открытия изымем из сейфа списки избирателей и бюллетени, раздадим членам УИК, без пяти восемь опечатаем урны и начнем работать. На утро 1 июля мы отработали все заявки по голосованию на дому, но я уверена, что сегодня такие просьбы еще будут. Мы к ним готовы, как готов и наш фельдшер Татьяна Бетенькова к оказанию первой помощи, также готовы принимать голоса и наши коллеги со счетного участка по голосованию за присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести».

На участок № 227 к 9 утра приехал глава города Вячеслав Франк. Он поддержал внесение поправок в Основной Закон страны, а также проголосовал за присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести».

— Сегодня очень важный день для истории нашей страны, – отметил Вячеслав Франк. – Вносимые поправки в Основной Закон приведут его в соответствие с сегодняшними реалиями, закрепят социальные, политические и экономические гарантии. Также в краевой столице проходит голосование за присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести». Я уверен, барнаульцы поддержат родной город, отдав дань памяти трудовому подвигу тех, кто приближал Победу в тылу.

Глава города Вячеслав Франк на избирательном участке.
Фото Андрея Чурилова

Свою гражданскую позицию и выбор в пользу поправок в Основной Закон страны выразила председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

— Голосование определяет жизнь нашей страны и каждого человека в отдельности. Хотелось бы выделить те поправки, которые связаны с образованием, наукой, культурой. Группа деятелей культуры предложила внести в Конституцию России ряд изменений – закрепить межнациональную культуру как достояние нашего государства, установить ответственность государства за сохранение культурного наследия. В современных условиях это крайне важно. Именно сейчас государство должно встать на защиту культуры. В таком многонациональном государстве, как наше, сохранение межнациональной культуры значит очень много. И, конечно, образование и наука определят развитие нашего общества. Сегодня у каждого ребенка, у молодежи должно быть достойное образование. Достижения в технике и экономическое движение вперед без науки совершенно невозможны.

Свой выбор в рамках голосования по поправкам в Конституцию РФ сделал руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе Вячеслав Перерядов.

— Считаю для себя это очень важным и ответственным вопросом. И горжусь тем, что могу участвовать в формировании исторической перспективы будущих поколений, – отметил депутат. – Отмечу, что подобной практики длительного голосования в условиях пандемии не наработала еще ни одна страна мира, так что в этом вопросе на Россию будут равняться. В отношении обеспечения безопасности процедуры голосования со стороны горожан не было ни одного нарекания. Особую благодарность хотел бы сказать жителям краевой столицы, которые отдали свой голос в поддержку присвоения Барнаулу звания «Город трудовой доблести», наша малая родина этой чести достойна, я уверен, что барнаульцы примут такое же решение.

Вячеслав Франк: «Сегодня мы голосуем не только за обновленную Конституцию, но и за наше будущее, за стабильность, безопасность, устойчивое экономическое развитие, уверенность в завтрашнем дне».

Выездные комиссии проводили голосование на дому для тех, кто находится на самоизоляции.
Фото Андрея Чурилова

О каждом в отдельности

Выездная комиссия УИК № 200 Октябрьского района готовилась к выезду к избирателям на дом. Таковых на утро 1 июля оказалось шесть человек, причем заявления они подали как накануне вечером, так и утром в день общероссийского голосования. Подъехав к дому, члены комиссии в полной экипировке обработали свои руки, ручку калитки и переносной ящик для голосования и только потом постучались. Денис Геннадьевич, владелец дома на ул. Смирнова, находится на самоизоляции в ожидании результатов пробы после лечения коронавируса. Он вышел к членам УИК, взял пакет со средствами защиты, заявлением и бюллетенем, вернулся в дом, чтобы расписаться на бумагах и сделать отметку в бюллетене.

— Хочу выразить благодарность за то, что предоставили мне возможность исполнить свой гражданский долг, – опустив бюллетень в переносной ящик, сказал Денис. – Ситуации бывают разные, но на отношение к Родине они влиять не должны. Особая благодарность за то, что вы в полной мере выполняете все требования, чтобы обеспечить безопасность голосования для избирателей, я уверен, барнаульцы это оценят.

Несмотря на возраст

В голосовании по поправкам в Конституцию приняла участие и 103-летняя жительница города Барнаула Александра Иванова. Свой голос она отдала бесконтактным способом на дому с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

— Александра Иванова – наш любимый избиратель, несмотря на такой почтенный возраст – 103 года, она не пропустила ни одного голосования, – пояснила председатель УИК № 212 Татьяна Гайнулина. – Она гражданин с активным избирательным правом, с нее нужно брать пример подрастающему поколению!

В связи с непростой эпидемиологической обстановкой на всех избирательных участках были приняты беспрецедентные меры безопасности.

О контроле и безопасности

В течение дня на избирательных участках побывали члены Общественной палаты города Барнаула.

— Объезды показали – голосование на участках организовано на высоком уровне, – отметил председатель Общественной палаты Владимир Лопаткин. – Особенно в плане безопасности для жителей города. Соблюдены все санитарные нормы: действует строгий масочный режим, на входе у горожан измеряют температуру, проводят дезинфекцию рук и поверхностей, выдают индивидуальные наборы с защитными средствами и авторучкой. Благодаря тому что голосование длилось неделю, нет скученности людей на участках. Это отмечают многие жители.

В качестве наблюдателя на своем участке впервые себя попробовала и депутат БГД Кристина Юстус, которая дежурила в школе № 133, расположенной в микрорайоне Дружном.

— О мерах безопасности много говорить не буду, они соблюдаются безоговорочно всеми членами УИК. Наш микрорайон довольно молод, как и его жители, – рассказала депутат. – Наверное, ни на одном участке не было столько семей с детьми, что не может не радовать. Малыши активно участвовали во «взрослой работе», с удовольствием опуская бюллетени в КОИБ. Но самое главное, проголосовав по поправкам в Конституцию, они возвращались, чтобы отдать свой голос за любимый Барнаул. Избиратели подходили с разными вопросами, но ни одного негативного отзыва о работе комиссии № 126 не было. Моментов, которые радовали искренним отношением горожан к голосованию, – десятки: как папа держал двух малышей на руках, пока голосовала его супруга, а потом они менялись местами, как помогали надевать маски члены УИК на детские лица, как заботливо помогали выйти из машины своим родителям уже взрослые дети. Барнаульцы голосовали поколениями, это дорогого стоит.

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