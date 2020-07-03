Как поездка в Юго-Восточную Азию вдохновила на создание брендовых сувениров Алтайского края

Ремесленная мастерская Юлии Воронцовой «Сувениры на удачу» вошла в туристический сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии. Она в нем – единственный представитель алтайских рукодельниц.

На роду написано

Воронцовы занимаются ремеслом всей семьей, правда, никто из них напрямую с творчеством никогда не был связан.

— По первому образованию я – менеджер по туризму, по второму – маркетолог, по третьему – предприниматель, оканчивала курсы, которые проводятся при поддержке Губернатора уже около десяти лет, – рассказывает Юлия Воронцова. – Но родственники, связанные с ремеслом, есть и у меня, и у супруга. Мой дед, например, был бондарем – изготавливал бочки: сам смолил, ковал и набивал железные обручи. К сожалению, он не смог мне привить любовь к работе руками – его не стало в год моего рождения.

Тем не менее его творческая жилка, отсутствие способности сидеть без дела передались через поколение внучке. Теперь она не представляет жизнь без созидания – то станет писать маслом, то сядет вязать, то примется шить, то пойдет возиться с деревом. Как признается Юлия, это помогает ей справиться с апатией, стрессом, грустью, заряжает энергией.

Однако инициатором создания маленькой семейной мастерской стала вовсе не рукодельница.

— Однажды мы отдыхали с мужем в Юго-Восточной Азии, – рассказывает собеседница. – В номере на балконе стоял деревянный стул, который супругу очень понравился. Он тогда сказал: «Почему бы нам по приезде домой, на Алтай, не изготовить подобный?» Втайне от меня снял мерки на газету и, вернувшись в Барнаул, смастерил такой же. Это было десять лет назад, а стул по сей день стоит на даче.

На этом пара не остановилась, продолжила украшать дом изделиями ручной работы. Так, в их доме стали появляться восточные панно с иероглифами, символами любви, здоровья. Приходили гости, интересовались: «Откуда такая красота?», и просили сделать для них похожие. Тогда-то Воронцовы и наметили для себя верный курс.

Из кустарей в предприниматели

Работало сарафанное радио, люди стали подтягиваться, интересоваться. Так и наладилось кустарное производство – изготавливали брелоки, магниты, сувениры эконом-класса, которые были бы доступны любому туристу и напоминали о поездке на Алтай.

— 1 июня 2016 года мы узаконили отношения с налоговой инспекцией, – смеется Юлия. – Купили лазерное оборудование, начали развиваться. Работаем сугубо с деревом. Закупаем кедр в кубах, сами его сушим и пилим. Иногда берем сосну, используем березовую фанеру. Все зависит от хрупкости будущего изделия. Например, подстаканник для граненого стакана времен сталинской эпохи требует прочного материала. Кедр для него слишком мягок, если держать тару с жидкостью на весу, то он легко может лопнуть, наши краш-тесты это подтверждают.

Все товары мастерской экологичны. Если используют камни, то натуральные, если ткань или веревки, то льняные. Даже сотрудничая с другими алтайскими ремесленниками, владельцы мастерской не отрекаются от своих принципов. Например, один из мастеров передает им небольшие лапоточки из камыша, их Воронцовы прикрепляют к магнитам-домовятам. В числе редких материалов, которые украшают деревянные изделия, – водяной плавающий орех, он же чилим. Его, как правило, используют в изготовлении эксклюзивных сувениров.

По японской системе

Во время пандемии Воронцовы занялись пересмотром подходов к работе и разработкой новых идей.

— Мы, как в японской системе кайдзен (один из подходов к улучшению работы организации. – Прим. ред.), начали наводить порядок, ужесточили сами для себя дисциплину, начали перерабатывать остатки, – раскрывает карты Юлия. – Накопились целые коробки обрезков, которые все оставляли на потом. Теперь каждый подвергается перепроизводству, как говорится, голь на выдумки хитра. Еще у нас есть небольшая пилорама, где распиливаем дерево. Там накапливается большое количество кедровых опилок. Думаю, в будущем сможем их прессовать – изготавливать топливо для той же бани. Или начнем производить ароматические саше. Известно же, что кедр источает полезные для дыхательной системы пары. Я вот ими уже пропиталась. Приду куда-нибудь и слышу: «О, кедровая женщина пришла, по запаху чувствуется!» А я уж его и не замечаю.

В планах у семьи налаживание производства храмовых, церковных сувениров. Сейчас они используют изображения около 20 ликов самых известных святых, но в перспективе планируют начать изготавливать именные иконы, а для этого необходимо наладить коммуникацию с Алтайской митрополией.

Капкан на музу

В творчестве у Воронцовых тоже свои принципы. Глава семьи создает образ, а супруга – дорабатывает. Чтобы идея окончательно оформилась, по их меркам необходимо не меньше 48 часов.

— Всякое бывает, – поясняет Юлия Воронцова. – Иной раз пестуешь образ, пестуешь, кучу времени тратишь, сил, а изделие почему-то потом не замечают. А бывает, идея на ровном месте возникает в результате эмоционального всплеска. На этот случай у меня у кровати и в сумке лежат записная книжечка и карандаш, чуть что, фиксирую мысль наброском или ключевым словом.

Так пришла одна из последних идей – ремесленники создали интеллектуально-развлекательный экосувенир. Визуально он напоминает пятнашки, только внутри поля находятся различные геометрические фигуры всевозможных размеров. Они не передвигаются, а вытаскиваются из формы. Задача – суметь уложить их обратно. Легкий вариант состоит из семи фрагментов, более сложный – из 14. Вещица занимательная и не такая простая, как может показаться, – я с первого раза не осилила даже лайт-вариант.

Воронцовы отправляют свои изделия по всей России и за ее пределы. Одна из последних партий улетела в Германию – немецкое графство заказало сувениры со своим гербом в виде орла. Отдаленность региона заказчика вовсе не смутила, для них определяющим было качество.