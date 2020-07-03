«Динамо» готовится к сезону вслепую, не зная ни календаря, ни соперников

Завершается вторая неделя подготовки футбольного «Динамо» к новому сезону. С минувшей среды у команды начались двухразовые тренировки, игровые занятия бело-голубые совмещают с кроссами по лесу.

Здоровы и бодры

Такого года у наших футболистов не было никогда. Выйдя из отпуска в декабре, футболисты до середины марта готовились к продолжению сезона. Потом в регион пришел коронавирус, тренировки поставили на паузу, а дату возобновления первенства России сдвинули на неопределенный срок. Через какое-то время турнир и вовсе завершили досрочно, а футболисты без малого три месяца тренировались в домашних условиях.

15 июня команда в полном составе в диагностическом центре сдала тест на коронавирус. Все оказались здоровы и бодры, и с 22 июня футболисты приступили к подготовке к новому сезону. Неделю тренировались на учебно-тренировочной базе «Динамо», что на Горе.

Вскоре после начала занятий игроки подписали контракты. Подписи под соглашением поставили 19 футболистов. Впервые это сделал Ярослав Гусев, воспитанник СШОРА. Смертина подписал первый профессиональный контракт. Еще несколько молодых футболистов в «Динамо» на просмотре. А вот Евгений Кузнецов, у которого действует контракт с бело-голубыми, сейчас на просмотре в омском «Иртыше».

Поиграть и побегать

30 июня тренерский штаб клуба решил проверить физические кондиции игроков. На стадионе «Лабиринт» динамовцы бегали 30 и 60 метров, проходили тест Купера. Отлично проявила себя молодежь, особенно нападающий Михаил Осипов, который вообще показал кондиции на уровне премьер-лиги. Молодого форварда еще весной хвалил за понимание главный тренер Александр Суровцев, и вот еще один плюс в свою копилку парень заработал.

— На карантине делать было нечего, выходил, бегал по лесу, – рассказал секрет подготовки Михаил Осипов. – Примерно такой результат я и ждал.

Однако в целом физические кондиции оставляли желать лучшего. Впрочем, Александр Суровцев трагедии из этого не делает.

— Физическую форму легко потерять и трудно набрать. Игроки несколько месяцев сидели дома, – говорит Суровцев. – Конечно, задание они получили, но домашние тренировки полноценных занятий не заменят. Потому и решили добавить к игровым упражнениям кроссы в лесу. Но тратить день на пробежку считаю роскошью, потому будем практиковать двухразовые тренировки – сначала на поле базы, потом бег в лесу.

Фёдорыч

Первые двухразовые тренировки динамовцев ждали 1 июля. Судя по настроению игроков, удвоившаяся нагрузка их не смутила.

— Это нормальная практика, – говорит нападающий Владимир Завьялов. – Сами понимаем, что физики не хватает, а до старта чемпионата месяц надо набирать форму. Если игрок не выдерживает две тренировки в день, значит, ему нечего делать в профессиональном футболе.

Утреннее же занятие открылось классической пробежкой, потом начались игровые упражнения. Команды разбились на две группы. С основной работали Суровцев и его помощник Анатолий Панченко, с молодежью – Константин Погребан. Один из ведущих полузащитников бело-голубых последних лет окончательно ушел в тренерскую работу.

— В начале прошлого сезона провел пару матчей и понял, что травма не дает нормально играть, – рассказывает Константин. – Пытался обойтись без операции, но вернуться в футбол так и не получилось. Сели с руководством, обсудили, какую пользу я могу принести команде, если уже не могу играть. Так и стал тренером.

Партнеры восприняли смену амплуа адекватно, периодически с улыбкой окликают его по отчеству Фёдорыч, но уже привыкли, что Погребан теперь тренер. А он, в свою очередь, периодически участвует в тренировках как футболист, когда недокомплект игроков.

Тренировки проходят весело. «Ну что вы тащитесь! – взывает Суровцев к подопечным. – Ну ладно я хромой, вы-то чего?».

Правда, занятие омрачилось травмой Артёма Фоминых. Он оступился, подвернул ногу, да так неудачно, что покинул базу в машине скорой помощи. К счастью, самые печальные прогнозы – перелом – не подтвердились, у парня частичный разрыв связок голеностопа. Две недели в тугой повязке, физиопроцедуры – и вернется в строй. Самое обидное, что для Артёма это была вторая тренировка в команде. Три сезона он выступал за молодежный состав «Урала», потом травмировался, вернулся в динамовскую молодежку, и вот в этом сезоне тренерский штаб решил дать ему шанс во взрослом футболе.

Расчет на самоотдачу

В последние дни июня Профессиональная футбольная лига определилась со сроками предстоящего сезона. Ориентировочно он стартует 1-3 августа, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране. Как мы уже много раз писали, зона «Восток», где почти всю жизнь играло «Динамо», расформирована, барнаульцы будут выступать в зоне «Урал-Приволжье».

— Конечно, тяжело готовиться, когда точно не ясна дата начала. Мы к тому же еще не можем проверить игроков в деле, пока нельзя проводить контрольные матчи в Барнауле, – говорит Суровцев.

Игроки незнакомой футбольной зоны не боятся. По мнению Владимира Завьялова, в «Урал-Приволжье» есть две-три сильные команды с амбициями на ФНЛ, остальные примерно того же уровня, что и бывшие соперники бело-голубых по «Востоку».

Кстати, Александру Суровцеву уральско-приволжский чемпионат знаком, когда-то он играл в этой зоне за стерлитамакский «Содовик», правда, было это лет 15 назад. Что ждет в предстоящем сезоне «Динамо», сказать сложно, но Суровцев призывает: «Без паники!».

— Конечно, тяжело, когда ежегодно серьезно обновляется состав, приходит много молодежи. Но я не склонен к панике. Если скажу, что у нас все прекрасно, то, конечно, совру, но не команда делает игрока, а футболист игру команды. При должной самоотдаче обыграть можно любого. У нас молодые футболисты, я начинающий главный тренер, почему бы нам и не стрельнуть?

1 июля в день голосования по поправкам в Конституцию «Динамо» объявило акцию для болельщиков. Каждому поклоннику клуб предложил возможность стать почетным гостем на матче открытия сезона или любой другой игре, при этом захватив с собой большую компанию друзей. Для этого необходимо было посетить избирательный участок, сделать фото в атрибутике «Динамо» и скинуть снимок в официальную группу в «ВКонтакте». Кроме главного приза, настоящих болельщиков ждет много призов зрительских симпатий.