Десять лет назад ушел из жизни известный скрипач, педагог и композитор Яков Глейзер

Яков Глейзер – музыкант от природы, обладатель абсолютного слуха, композитор и аранжировщик от бога, талантливый педагог, благодаря которому сотни разъехавшихся по миру учеников сформировали свое представление о музыке.

На его счету – сочинения на стихи московских и ленинградских поэтов, музыка к десяткам спектаклей барнаульского ТЮЗа и других театров страны (даже Германии), сюиты и сонаты, а также аранжировки, созданные специально для оркестра «Сибирь».

Не выпуская скрипку

Яков Глейзер был довоенным ребенком. Это вместе с ним, почти четырехлетним на руках, была эвакуирована из белорусского рабочего поселка Дубровно в далекую Сибирь семья Глейзеров. Здесь, в Барнауле в 1946 году они получили однокомнатную квартиру на улице Профинтерна, в двухэтажке, построенной пленными японцами.

— На сохранившихся семейных фотографиях можно рассмотреть музыкальные инструменты: гитару, балалайку, мандалину, на которых играл наш отец – поммастера ткацкого цеха Барнаульского меланжевого комбината, – рассказывает младшая сестра музыканта Маргарита Глейзер. – Да, нашу семью можно было назвать музыкальной. Папа и Яша, будучи самоучками, с легкостью музицировали на этих инструментах, мама хорошо пела. А в 15 лет мой брат сообщил родителям, что желает учиться в музыкальной школе по классу скрипки. С тех пор я только и помню Яшу со скрипкой в руках.

Несмотря на то, что при поступлении в легендарную Барнаульскую музыкальную школу № 2 над 15-летним, пусть и одаренным, новичком многие иронизировали, все же нашелся педагог, который сразу разглядел врожденные задатки в будущем музыканте. Это был Емельян Кац – один из основателей профессиональной музыкальной культуры на Алтае. Он не только взял к себе способного ученика с абсолютным слухом, но и договорился о его бесплатном обучении по ускоренной программе. Емельян Михайлович сразу понял: перед ним не просто ученик, с легкостью воспроизводящий звучание самых заковыристых аккордов, а влюбленный в музыку подросток, которому педагог пророчил яркое будущее.

— Потом было Барнаульское музыкальное училище, учебу в котором Яша совмещал с вынужденной подработкой – по вечерам он играл на танцах в парке Меланжевого комбината на саксофоне, – вспоминает сестра музыканта. – А на старших курсах музучилища брат играл в симфоническом оркестре краевой филармонии, сочинял музыку (кстати, ее он сразу записывал на бумагу – абсолютный слух позволял ему слышать мелодию изнутри, словно она звучала в его голове). А ведь нужно было еще и помногу заниматься – помню, как от перенапряжения у Яши на руках время от времени воспалялись сухожилия.

Говорят, примерно в это время в жизни Якова Глейзера произошла одна судьбоносная встреча. В 1960 годах в нашей стране активно внедрялась система Дмитрия Кабалевского, рассчитанная на музыкальное образование школьников. В рамках этой просветительской акции двух мэтров – Арама Хачатуряна и Дмитрия Кабалевского однажды пригласили в Барнаул, где во время одного из концертов им предложили встать за дирижерский пульт нашего симфонического оркестра. Посетили они и Барнаульское музыкальное училище. Причем Арам Хачатурян вошел в класс как раз во время исполнения Яковом Глейзером одного из его произведений. Как рассказывают, по окончании игры тот погладил по голове юного исполнителя и наговорил ему немало теплых слов.

Папа Карло барнаульской эстрады

Как вспоминает Маргарита Глейзер, в жизни ее брата было еще одно важное благословение. Где-то ему довелось пересечься с великим скрипачом Давидом Ойстрахом, который дал Якову Ефимовичу очередной энергетический заряд и желание во что бы то ни стало заниматься любимым делом. В итоге свое музыкальное образование Яков Ефимович продолжил в Алма-Атинской консерватории, где обучался сразу на двух отделениях — на скрипача и композитора. Во время учебы ему не раз доводилось бывать в Москве – заниматься в классе Давида Ойстраха, посещать концерты музыкантов с мировым именем – таких как Леонид Коган, Григорий Ямпольский.

— Мой брат из тех, кто сделал себя сам, – считает Маргарита Ефимовна. – Всегда казалось, что он идет к своей мечте с большой страстью, на невероятном энергетическом подъеме.

С 1983 года Яков Ефимович – преподаватель Барнаульского музыкального училища. Причем здесь его энергия тоже находит выражение – Яков Глейзер открывает эстрадное отделение, из-за чего местные музыканты прозвали его Папой Карло барнаульской эстрады. Параллельно он работал солистом в краевой филармонии, заведующим музыкальной частью Барнаульского ТЮЗа. На его счету музыкальное оформление к 40 спектаклям не только в Барнауле, но и Екатеринбурге, Хабаровске, Ганновере (здесь он покорил своей музыкой местного дирижера, который заказал ему сочинение для спектакля).

Кстати, Германия – еще одна страница в жизни музыканта. Еще в Барнауле он организовал трио «Случайная встреча», вместе с которым и отправился в Европу. Поначалу музыканты выступали на улицах, но потом Якова Ефимовича заметили и пригласили давать уроки в одном из музыкальных колледжей, где к его собственному изумлению называли не иначе как доктором музыки.

— Мой брат был открыт всему новому, – делится Маргарита Глейзер. – Не случайно он дружил со многими барнаульскими джазовыми и рок-музыкантами, экспериментировал с музыкой, перекладывал для наших коллективов известную музыку, записывал диски.

Ушел из жизни Яков Ефимович десять лет назад, когда ему было 72 года. Но несмотря на столь почтенный возраст, его друзья и коллеги до сих пор сокрушаются – мол, как рано ушел, сколько мог бы еще сделать.

После смерти музыканта алтайский поэт Александр Чернышёв, с которым Яков Ефимович дружил и не раз писал к его стихам музыку, написал:

«В облаках, на бис, выходит к Богу чистая наивная душа».

История музыканта на этом не закончилась.

Сегодня у Якова Ефимовича есть достойное продолжение – его сын Эдуард Глейзер – известный российский музыкант, композитор, заместитель заведующего музыкальной частью Государственного академического малого театра.