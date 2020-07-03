100 лет назад родилась женщина-легенда, основательница алтайской урологии

Благословение быть хирургом она получила от академика Николая Бурденко; боевое крещение прошла в эвакогоспиталях, делая операции, вошедшие в историю медицины; была ученицей легендарных врачей Николая Чеглецова и Израиля Неймарка; создала на Алтае урологию как отрасль медицины, науки и образования; стала учителем для сотен тысяч врачей и спасительницей еще большего числа жизней – и это еще далеко не все о ней – заслуженном враче Валентине Борисовой-Хроменко.

Поклон Борисовой

Ее имя носит вид георгина, один из лучших сортов черной смородины «Поклон Борисова» выведен в честь нее, ее именем называли своих детей и внуков сотни благодарных пациентов, которым она, Валентина Михайловна, подарила жизнь.

Она родилась в Омске 1 июля 1920 года. В школе была заядлой спортсменкой, успешно занималась в драмкружке, любила играть «во врача», мечтая стать доктором…

Веселую студенческую жизнь в Омском медицинском институте, куда девушка поступила в 1937-м, прервала страшная война. 30 декабря 1941 года – ускоренный выпуск. К этому времени Валентина уже вышла замуж, родила дочь Наташу (та продолжила мамино дело, стала известным врачом), будучи студенткой-отличницей имела неплохие знания. Времени осваиваться молодому врачу не было – нужно было срочно делать сложнейшие операции и выхаживать, возвращать к жизни поступавших с прифронтовой зоны ампутантов. «Работали день и ночь. Часто приходилось разгружать санитарные поезда, приходившие с фронта. Сердце разрывалось при виде раненых в гипсовых повязках, в которых кишели вши и черви. Стоны, крики, мольбы о смерти… И это – ежедневно, ежечасно», – позже вспоминала те страшные дни Валентина Михайловна.

Так случилось, что уже в начале своего пути ей довелось учиться у знаменитого главного хирурга Красной Армии Николая Бурденко. Николай Нилович, находясь на реабилитации после инсульта в Омском госпитале, давал консультации и предложил оперировать поступающих раненых до заживления ран, проводил показательную операцию с помощью невиданного до толи сибирскими врачами электроножа. Он и благословил вчерашнюю студентку, сказав, что она – прирожденный хирург.

Оперировать приходилось много. И делала это Валентина Михайловна виртуозно, за что раненые ее прозвали Белошвейкой.

Военный писатель Сергей Смирнов поведал немало интересных судеб. В том числе и о двух женщинах: первой женщине-механике, водителе танка Т-34 – Марии Логуновой и спасшей ее омском медике Валентине. Мария в 22 года после тяжелого ранения потеряла обе ноги – одна была ампутирована выше, другая чуть ниже колена. Чтобы спасти второе колено, хирург Борисова-Хроменко сделала уникальную, многоэтапную операцию и спасла девушке не только колено, но и жизнь. Она написала в танковую часть на Урал письмо и рассказала о трагической судьбе девушки. И когда Логунова уже готова была свести счеты с жизнью, поскольку не хотела быть иждивенцем для общества, приехала делегация танкистов – друзей Марии. Благодаря спасенному колену Мария получила возможность протезироваться, встать на ноги, она вышла замуж, вырастила двоих сыновей, танцевала вальс. А когда профессора, русские и немецкие, удивлялись, как был сохранен коленный сустав, главная ее опора, рассказывала о совсем юной девушке – хирурге из Сибири.

Когда уже Валентина Михайловна жила на Алтае, Мария приезжала к ней в гости всей семьей. В Барнауле довелось Валентине Михайловне и лично познакомиться со Смирновым, приезжавшим с писательской делегацией. Тот тоже был поражен, насколько юной и женственной оказался легендарный «железный хирург».

Александр Неймарк: «Когда недавно мы проводили заседание урологического общества, посвященное памяти Борисовой-Хроменко, столько услышали о ней добрых слов. Созданная Валентиной Михайловной алтайская система лечения больных и преподавания урологии и сегодня считается одной из лучших в стране».

Мать алтайской урологии

С сентября 1947 года – история алтайской медицины уже тесно переплетается с именем Борисовой-Хроменко. С первых дней на Алтае она окунулась в самую гущу дел набирающего после войны силы здравоохранения. Работала в городской (в ту пору – краевой) больнице. С санавиацией побывала, спасая людей от смерти, практически во всех районах края. Работала с легендарным Чеглецовым. Кстати, Александр Николаевич, мягко говоря, настороженно относившийся к женщинам-хирургам, Валентину Михайловну выделял и уважал, с его легкой руки она занялась урологией, до этого на Алтае не было ни отделения, ни коек для лечения таких профильных заболеваний. Впервые семь урологических коек было открыто при I хирургическом отделении городской больницы № 1 (больница скорой медицинской помощи) в 1949 году. К 1950 году их количество увеличилось до 15. Всех урологических больных обследовала и оперировала врач Борисова – единственный уролог в крае на тот момент. А когда в 1954 году открылся Алтайский государственный медицинский институт, Валентина Михайловна стала его преподавателем. Потом один за другим при участии Борисовой создавались в городе и крае урологические отделения, в которые приходили хорошо подготовленные специалисты – ученики Борисовой.

Александр Неймарк, заведующий кафедрой урологии и андрологии АГМУ, д. м. н., профессор, заслуженный врач РФ, когда-то ассистировал Валентине Михайловне на операциях, а потом стал преемником ее дела. Игорь Шаляпин, врач-хирург, сегодня является заместителем директора Музея медицины Алтая и приглашает познакомиться с интересными документами и экспонатами, рассказывающими об уникальном докторе Борисовой.

— Валентина Михайловна наш общий учитель в профессии, – рассказывает Александр Израилевич. – Она, передавая свой уникальный опыт, учила нас и в подходе к больным, и в диагностике урологических заболеваний, и в операциях. Невозможно забыть, как ее золотые руки, маленькие, женственные, творили буквально чудеса. Учила человеколюбию, бережному отношению к пациентам. Была выдержанна, корректна, но если уж кому-то доводилось вывести ее из себя – виновному мало не покажется! Но была отходчива, справедлива. Ее уважали и к ней прислушивались урологи и у нас в стране, и за рубежом.

Лекции Валентины Михайловны были особенными. Нет, они вовсе не превращались в какие-то шоу. Игорь Шаляпин сравнивает их с популярными в свое время телевизионными беседами Ираклия Андронникова – слушать их, наблюдать за рассказчиком было очень интересно и захватывающе. Магический эффект лекций Борисовой заключался и в обаянии, харизме самого оратора, и в наполненности материала.

— Валентина Михайловна была очень красивой женщиной, – вспоминает Игорь Васильевич. – И, я бы сказал, статусной. Она умела себя показать. Но при этом была очень открытой и доступной в общении, с ней было легко и приятно общаться как коллегам, так и пациентам, студентам.

Все знавшие Борисову вспоминают о ней как об интереснейшем собеседнике, начитанном, умном. Писала стихи, общалась с литераторами, дружила со своим любим поэтом Андреем Дементьевым.

Белошвейка всегда оставалось верна своему принципу, чему и коллег учила: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». В отношении спасения жизни этот принцип обретает особый смысл.

Валентина Борисова-Хроменко (1920- 2008) – заслуженный врач РСФСР, почетный гражданин Алтайского края, автор сотни научных статей и монографий, соавтор Большой советской медицинской энциклопедии. Большую популярность среди жителей края ей принесли автобиографические книги «Жизнь во имя жизни» и «И жизнь, как букву, начертать умело». Награждена орденом Трудового Красного Знамени, восьмью медалями.