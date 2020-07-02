В списке кандидатов в сборные России по зимним видам спорта – несколько воспитанников краевых спортивных школ

К зимним видам спорта и внимания больше всего зимой. Однако лето для представителей холодных дисциплин – жаркая пора, время подготовки. Как она будет выглядеть в нынешний коронавирусный период, пока не совсем понятно, однако тренерский штаб сборных России уже опубликовал список кандидатов в национальные команды. Напомним, предстоящий зимний сезон – предолимпийский, а значит, особенный.

Горные лыжи и сноуборд

Среди 26 фамилий мужчин-кандидатов в сборную России по горнолыжному спорту есть и фамилия воспитанника СШОР «Горные лыжи» Олега Жудина. В прошлом году 21-летний спортсмен стал серебряным призером одного из этапов Кубка России, бронзовым призером чемпионата СФО, на чемпионате страны занял седьмое место. В резервном списке юниорской сборной России (16−20 лет) и 16-летняя Вероника Цупикова — еще одна представительница краевой СШОР «Горные лыжи». Кандидатом в юниорскую сборную страны является сноубордистка Дарья Фадеева, победитель Кубка России минувшего сезона. И уже точно известно, что в состав сборной по горнолыжному спорту среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья включена Таисия Форьяш.

Сергей Кизилов, директор СШОР «Горные лыжи».

— Олег Жудин уже попадал в число кандидатов в сборную страны, потом получил травму, порвал крестообразные связки, долго восстанавливался. Минувший сезон для него был первым полноценным после болезни, провел он его на четверку. В следующем сезоне он уже может выступать только за взрослых, надо попадать в шестерку на чемпионате России.

Семнадцатилетняя Вероника Цупикова выступала в двух возрастных группах – в своей кадетской и более старшей юниорской. Среди сверстников она была второй в гиганте, по юниорам – седьмой. В следующем сезоне по кадетам уже надо попадать в тройку, по юниорам – в шестерку. В принципе, у нее могут быть шансы выступить на первенстве мира по юниорам, так как все сборницы молодые, только пока непонятно, какой будет квота.

Дарья Фадеева выиграла Кубок России, теперь задача – хорошо выступить на чемпионате страны. У Дарьи есть шанс попасть на молодежный чемпионат мира 2021 года в Красноярске – все зависит от квоты, которую выделят сборной.

Таисия Форьяш в прошлом году на чемпионате России на Сахалине выиграла три серебряные и одну бронзовую медали. Если она осенью пройдет классификацию (своего рода медкомиссия для спортсменов, дающая допуск на международные соревнования), вполне реально ее попадание на Паралимпиаду 2022 года и Кубок мира. Еще бы не стал сбрасывать со счетов горнолыжника-паралимпийца Александра Ветрова. Он был травмирован, но тоже является кандидатом в сборную.

Конькобежный спорт

Четыре представителя СШОР «Клевченя» в списках кандидатов в сборные по конькобежному спорту. Один из быстрейших ледовых скороходов страны Виктор Муштаков, а также Полина Упирова – в основном составе взрослой команды, Алиса Беккер – в юниорской, а Дмитрий Бураков – в списке резервистов у юношей.

Александр Поверенных, директор СШОР «Клевченя».

— Про Виктора Муштакова все понятно – он один из сильнейших спринтеров мира, твердо в составе сборной. Для Полины Упировой вызов во взрослую команду – аванс. Ей 19, это будет первый сезон на таком уровне. По юниоркам Полина была одной из лучших в стране, выигрывала первенство России, побеждала на Кубке страны. Конечно, в первый же сезон твердо закрепиться в сборной и претендовать на этапы Кубка мира тяжело. Но и Муштаков не сразу стал на них ездить. Так что надо потерпеть и тренироваться.

Алиса Беккер тоже переходит в новую категорию – юниорскую. Ее включение в состав сборной вполне логично, она, как и Упирова, была лучшей в стране по своему возрасту. С 1 по 18 июля должен пройти сбор молодежной команды в Коломне, надо показывать себя. Попасть на юниорские этапы Кубка мира Алисе реально. В прошлом году на них дебютировала Упирова, заняла 10-е место на 3000 метрах, Беккер может и превзойти этот результат. Она моложе, но время показывает не хуже.

Дмитрий Бураков – племянник Андрея Бурляева, одного из лучших стайеров страны середины 2000-х. У него были проблемы со здоровьем, на какое-то время он пропадал из поля зрения тренеров, но быстро нагнал упущенное. Парень талантливый и, главное, целеустремленный. В минувшем сезоне он был призером на первенстве СФО, а на первенстве страны лучший результат – шестое место. Учитывая, что он остается в той же возрастной группе, есть основания рассчитывать на попадание в призеры на первенстве России.

Лыжные гонки

В сборной России по лыжным гонкам Алтайский край могут представить два спортсмена и тренер. Яна Кирпиченко находится в расширенном списке взрослой сборной, Никита Денисов (сын чемпиона мира и участника Олимпиады Виталия Денисова) в основе юношеской команды, а старший тренер Центра спортивной подготовки Алтайского края Артемий Гельманов будет работать с российскими юниорками, при этом он же является и личным тренером Яны Кирпиченко.

Артемий Гельманов, старший тренер ЦСП Алтайского края:

— С Яной Кирпиченко не совсем простая ситуация. Ее в этом году не включили в централизованную подготовку сборной России, будет тренироваться под своим началом. На место в сборной она претендует, перед стартом международного сезона будут отборочные, на которых надо будет доказывать свое место в сборной.

Никита Денисов в составе юношеской команды второй год. Первый сезон он ездил, скажем так, прицепом, но доказал свое право, добился прогресса. Главный старт у юношей в этом году – чемпионат мира в конце января 2021 года. Задача – попасть туда.

В списке потенциальных сборников-биатлонистов также четыре фамилии. Уроженца Заринска Даниила Серховостова, выступающего за Алтайский край и Новосибирскую область, включили в состав юниорской сборной (1991-2001 годы рождения). На Олега Домичека из села Лесного Бийского района и Никиту Пищева из села Алтайского рассчитывают тренеры сборной юношей 2002−2004 годов рождения, а землячка Никиты Анастасия Гришина вошла в сборную девушек того же возраста.