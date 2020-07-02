В барнаульском лицее оборудуют тематические рекреации

Школьники лицея № 130 (Российско-американская экспериментальная профессиональная школа) стали лауреатами краевого конкурса «Молодежный бюджет» и выиграли грант на реализацию собственного проекта в размере 350 тысяч рублей.

Как рассказали в Алтайском институте развития образования имени Адриана Топорова, уникальность этого состязания в том, что от простых предложений по улучшению школьного пространства старшеклассники перешли к подготовке проектов обустройства инфраструктуры лицея. Ребята понимали, что есть шанс не только самостоятельно выдвинуть инициативу, но и реализовать задуманное. Ведь победители получают грант на поддержку своего проекта из средств краевого бюджета. Победителем стал проект, набравший наибольшее количество голосов, – «Занимательные этажи», который предусматривает тематическое обустройство школьных этажей.

В одной рекреации установят безопасные спортивные тренажеры и теннисные столы, ведь многим подросткам просто не хватает здоровой активности. В другой создадут место для творческих мастерских – художественных, музыкальных. В третьей лицеистам предложат поучаствовать в интеллектуальных настольных играх «Фитнес для мозга». И все эти занимательные этажи должны быть интересными для всех ребят, от первоклассников до одиннадцатиклассников.

Сегодня полным ходом идет работа по реализации задуманного. В лицее подписали предварительное соглашение с профильной компанией на поставку оборудования. Творческая команда старшеклассников приступила к эстетическому оформлению стен рекреаций. Администрация проводит подготовительную работу по ремонту инфраструктурных зон.